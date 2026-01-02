Μια Ελληνίδα 15 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελβετίας, φέρεται να συγκαταλέγεται στη λίστα των δεκάδων αγνοουμένων μετά την φονική έκρηξη και πυρκαγιά σε μπαρ του γνωστού χειμερινού θερέτρου Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Ο αδερφός της αγνοούμενης κοπέλας, έκανε μία ανάρτηση που αναζητά πληροφορίες για τη 15χρονη Alice Kallergis.

Advertisement

Advertisement

«Δεν έχουμε καμία πληροφορία για εκείνη μετά τη φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά.Παρακαλεί ακόμη όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021» αναφέρει στην ανάρτησή του.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο τραγικό απολογισμό τουλάχιστον 40 είναι οι νεκροί και 115 τραυματίες, ενώ στον αδιευκρίνιστο αριθμό αγνοουμένων περιλαμβάνονται 8 άτομα από τη Γαλλία 8 και τουλάχιστον 15 από την Ιταλία.