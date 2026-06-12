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Μόλις μία ημέρα μετά το τροχαίο ατύχημα από το οποίο βγήκε σχεδόν χωρίς τραυματισμούς, ο Πιερ Σίλβιο Μπερλουσκόνι έδωσε το «παρών» την Πέμπτη 11 Ιουνίου στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Mfe-MediaForEurope, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο του πατέρα του, Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 10 Ιουνίου στην περιοχή Βιμερκάτε, στην επαρχία της Μόντσα, όταν ένα όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας έχασε τον έλεγχο, πέρασε στο απέναντι ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο γιος του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού.

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Pier Silvio Berlusconi ha incontrato i dipendenti Mediaset a Cologno Monzese per ricordare insieme il fondatore Silvio Berlusconi, a tre anni dalla sua scomparsa: “Noi siamo te e tu sei tutti noi. Grazie Presidente. Ti amo papà.” pic.twitter.com/0dM6rlnANK — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) June 12, 2026

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere della Sera, η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος του Πιερ Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ενώ ενεργοποιήθηκαν όλοι οι αερόσακοι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκε ελαφρά, γεγονός που αποδίδεται στην αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας του αυτοκινήτου και στη χρήση της ζώνης ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση της υγείας του μετά το ατύχημα, απάντησε: «Είμαι πολύ καλά. Είχα μια ατυχία. Και το λέω ειλικρινά, θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία. Κάποιος μετέτρεψε μια τραγωδία σε θαύμα. Όταν συνειδητοποιείς ότι έχεις ζήσει κάτι τέτοιο, βγαίνεις πιο δυνατός από πριν».

Στην εναρκτήρια ομιλία του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πατέρα του, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, επισημαίνοντας ότι, παρότι έχουν περάσει τρία χρόνια από τον θάνατό του, η ημέρα εξακολουθεί να είναι φορτισμένη συναισθηματικά.

«Πέρασαν τρία χρόνια, αλλά για μένα εξακολουθεί να είναι μια συγκινητική και βαθιά συναισθηματική στιγμή. Ειλικρινά πιστεύω ότι το αισθάνεστε και εσείς. Το να βρίσκομαι εδώ μαζί σας είναι το μεγαλύτερο δώρο», δήλωσε.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, απηύθυνε ένα προσωπικό και συγκινητικό μήνυμα προς τον πατέρα του: «Εμείς είμαστε η Mediaset. Μια υπέροχη πραγματικότητα, μια εταιρεία για την οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι χάρη στη δουλειά και τη συμβολή όλων. Ξεκινήσαμε από κάτι που υπήρχε μέσα σε κάποιον που σίγουρα μας παρακολουθεί και χαμογελά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σ’ αγαπώ, μπαμπά».

Με πληροφορίες από Il Messaggero