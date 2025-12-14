Ένα νέο, ασυνήθιστο είδος σπόγγος που ζει στα βάθη του Νότιου Ωκεανού έρχεται να ανατρέψει την εικόνα των σπόγγων ως ακίνδυνων και απλών οργανισμών. Ο αποκαλούμενος σαρκοφάγος σπόγγος «μπάλα-θανάτου» συγκαταλέγεται ανάμεσα σε 30 νέα είδη που εντοπίστηκαν πρόσφατα κοντά στην Ανταρκτική από την αποστολή Nippon Foundation–Nekton Ocean Census.

Το νέο είδος ανήκει στο γένος Χονδροκλαδία, γνωστό και ως «σπόγγοι του πινγκ πονγκ», λόγω της χαρακτηριστικής σφαιρικής τους μορφής. Παρά την αθώα εμφάνισή τους, οι οργανισμοί αυτοί διαθέτουν μικροσκοπικά αγκίστρια, με τα οποία παγιδεύουν μικρά θαλάσσια ζώα, κυρίως καρκινοειδή που περνούν από κοντά τους.

Η ανακάλυψη έγινε σε βάθος 3.601 μέτρων, σε υποθαλάσσια τάφρο ανατολικά του νησιού Μοντάγκου, σε ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη. Τον εντοπισμό πραγματοποίησε το τηλεκατευθυνόμενο όχημα ROV SuBastian.

Η αποστολή Ocean Census, που ξεκίνησε το 2023, έχει στόχο τη χαρτογράφηση άγνωστων μορφών ζωής στον ελάχιστα μελετημένο Νότιο Ωκεανό. Μεταξύ των σημαντικών επιτευγμάτων της περιλαμβάνονται η πρώτη καταγραφή σε βίντεο ενός νεαρού κολοσσιαίου καλαμαριού, καθώς και η εξερεύνηση ενός νέου οικοσυστήματος κάτω από παγόβουνο που αποσπάστηκε από παγετώνα στη Δυτική Ανταρκτική.

Σύμφωνα με τη Michelle Taylor, επικεφαλής επιστήμης του Ocean Census, μέχρι στιγμής έχει αναλυθεί λιγότερο από το 30% των συλλεχθέντων δειγμάτων. «Το γεγονός ότι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί 30 νέα είδη δείχνει πόσο ανεξερεύνητη παραμένει η βιοποικιλότητα του Νότιου Ωκεανού», τονίζει.

Πέρα από τον σαρκοφάγο σπόγγο, οι επιστήμονες εντόπισαν νέα είδη πολυχαιτών με ιριδίζουσα “πανοπλία”, άγνωστα καρκινοειδή και αστερίες. Κάθε νέα αποστολή στα βάθη των ωκεανών φαίνεται να αποκαλύπτει έναν άγνωστο και συχνά εντυπωσιακό κόσμο.

Όλα τα επιβεβαιωμένα είδη της αποστολής θα καταγραφούν σε πλατφόρμα δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης, ενισχύοντας τη διεθνή επιστημονική γνώση για τη ζωή στα πιο απομακρυσμένα οικοσυστήματα της Γης.

