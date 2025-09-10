Έπειτα από προσπάθεια 6 χρόνων, η αστυνομία της Τσεχίας κατάφερε να συλλάβει τον οδηγό του αγωνιστικού οχήματος «Phantom» (σ.σ. φάντασμα), ο οποίος είχε εντοπιστεί επανειλημμένα στους αυτοκινητόδρομους της χώρας.

Ήταν το 2019, όταν οι Αρχές έλαβαν πρώτη φορά ειδοποίηση για ένα κόκκινο αγωνιστικό αυτοκίνητο, τύπου F1, το οποίο οδηγούσε παράνομα σε δημόσιους δρόμους. Όλες οι προσπάθειες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του εν λόγω οδηγού δεν απέδιδαν. Μέχρι την Κυριακή (7/9).

Το πρωί της ημέρας, ώρα 8:15, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, το οποίο εθεάθη σε βενζινάδικο στην περιοχή Ντόμπρις, νοτιοδυτικά της Πράγας.

🇨🇿 POLICE FINALLY CATCH “PHANTOM” F1 DRIVER AFTER 6 YEARS



For years, a mystery man in a Formula One–style car zipped down Czech highways, always helmeted, always too fast to catch.



On Sunday, police and a helicopter finally nabbed the 51-year-old at a gas station chase – sober,… pic.twitter.com/n2oG1pT0YM September 8, 2025

«Δύο λεπτά μετά την πρώτη αναφορά, ένας άλλος πολίτης ανέφερε ότι το αυτοκίνητο τύπου Formula 1 έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο D4 με κατεύθυνση προς το Πρίμπραμ», δήλωσε εκπρόσωπος της Τσεχικής Αστυνομίας.

Μέσα σε λίγα λεπτά, αστυνομικά οχήματα «ξεχύθηκαν» στην περιοχή αναζητώντας το διάσημο πλέον όχημα, την ώρα που σηκώθηκε και ελικόπτερο για τον πιο εύκολο εντοπισμό του οδηγού. Ύστερα από 15 λεπτά, ο οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη στο χωριό Μπουκ, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά.

Ένας 51χρονος άνδρας, ο οποίος βρέθηκε αρνητικός τόσο σε αλκοόλ όσο και σε ναρκωτικά, ταυτοποιήθηκε πίσω από το τιμόνι, με την ταυτότητά του να μην έχει δημοσιοποιηθεί. Οδηγήθηκε σε αστυνομικό τμήμα για ανάκριση, αλλά αρνήθηκε να μιλήσει, ανέφερε η αστυνομία.

Seit Jahren sorgt ein Formel-Rennwagen auf tschechischen Autobahnen immer wieder für Aufsehen und Rätselraten. Nun hat die Polizei den Fahrer auf frischer Tat ertappt. https://t.co/B7zz0c31vF pic.twitter.com/z0eLv80bvj Advertisement September 8, 2025

Όπως γράφει το cnn.com, το αγωνιστικό αυτοκίνητο περιγράφηκε ως Ferrari από τους ιδιοκτήτες του, την ώρα που οι διαδικτυακοί σχολιαστές το αναγνώρισαν ως αγωνιστικό όχημα Dallara GP.

Προηγούμενες εμφανίσεις του οδηγού – «φάντασμα»

Το ταχύτατο όχημα έγινε αντιληπτό από την αστυνομία για πρώτη φορά το 2019, όταν ήρθε στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο, το οποίο το έδειχνε να κινείται στον αυτοκινητόδρομο D4, ο οποίος συνδέει την Πράγα με την περιοχή της Νότιας Βοημίας. Τρία χρόνια αργότερα, οι Αρχές ενημερώθηκαν για περισσότερα πλάνα του αγωνιστικού αυτοκινήτου, αυτή τη φορά σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Κεντρική Βοημία.

Εικόνες από κάμερες ταχύτητας «έδειχναν» έναν οδηγό, ο οποίος φορούσε κράνος, γεγονός που καθιστούσε την αναγνώριση του αδύνατη.

Al parecer no es un F1, sino un GP2 de motor V8 y 612HP de hace una década.



Fue visto en una autopista de República Checa y evidentemente no es algo legal, por lo que la policía local le está buscando al propietario que no ha logrado identificar.pic.twitter.com/sYztdyMHxn — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) August 14, 2022

«Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα αυτού του τύπου δεν επιτρέπεται νόμιμα να οδηγούνται σε δρόμους επειδή δεν πληρούν τις νόμιμες τεχνικές απαιτήσεις. Το αυτοκίνητο τύπου έχει αιχμηρές άκρες και δεν διαθέτει φώτα, φλας, πινακίδες κυκλοφορίας ή άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά ασφαλείας. Η οδήγηση ενός αυτοκινήτου τύπου ή άλλου τέτοιου αγωνιστικού αυτοκινήτου είναι επικίνδυνη όχι μόνο για τον ίδιο τον οδηγό, αλλά και για τους άλλους χρήστες του δρόμου», αναφέρεται στο δελτίο τύπου της αστυνομίας.

Η αστυνομία θα παραπέμψει την υπόθεση στο διοικητικό όργανο, το οποίο θα αποφασίσει για την ποινή. Η παράβαση επιφέρει πρόστιμο από 5.000 έως 10.000 τσεχικές κορώνες και απαγόρευση οδήγησης από 6 μήνες έως ένα έτος.

(με πληροφορίες από Cnn.com)