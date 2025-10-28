Μπλε τρίχωμα απέκτησαν σκύλοι που εντοπίστηκαν πρόσφατα κοντά στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ στη βόρεια Ουκρανία, προκαλώντας ανησυχία και προβληματισμό στους φροντιστές τους.

Η εθελοντική ομάδα Dogs of Chernobyl, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή από το 2017, δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο που απεικονίζει αρκετά ζώα με χαρακτηριστικό μπλε τρίχωμα μέσα στη ζώνη της πυρηνικής καταστροφής.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη τον λόγο και προσπαθούμε να τα πιάσουμε για να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης, διευκρινίζοντας πως η αλλαγή στο χρώμα του τριχώματός τους είναι πρόσφατη.

Πιθανή επαφή με χημικές ουσίες

Οι υπεύθυνοι της ομάδας υποψιάζονται ότι τα ζώα μπορεί να ήρθαν σε επαφή με κάποια χημική ουσία. Παράλληλα, τονίζουν ότι οι σκύλοι δείχνουν «ιδιαιτέρως δραστήριοι και υγιείς», επισημαίνοντας πως δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Απριλίου 1986 σημειώθηκε η καταστροφική έκρηξη σε έναν από τους αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ, κοντά στο Πρίπιατ της Ουκρανίας, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες ραδιενέργειας και οδηγώντας στην εγκατάλειψη ολόκληρης της περιοχής.

Οι «σκύλοι του Τσερνόμπιλ»

Οι σκύλοι με το παράξενο γαλάζιο τρίχωμα είναι απόγονοι των κατοικίδιων που εγκαταλείφθηκαν μετά την πυρηνική τραγωδία. Έκτοτε ζουν και αναπαράγονται για γενιές μέσα στη Ζώνη Αποκλεισμού, σε ένα περιβάλλον όπου τα επίπεδα ακτινοβολίας είναι έως και έξι φορές υψηλότερα από τα ανεκτά όρια για τους ανθρώπους.

Mystery as abandoned dogs in Chernobyl turn blue, baffling caretakers https://t.co/pFFAUIOh5U pic.twitter.com/wtLPpeTxuI
October 27, 2025

Εξελικτικές αλλαγές και επιστημονικές έρευνες

Έρευνα του 2023 που μελέτησε τη γενετική σύσταση των ζώων αυτών, κατέδειξε σαφείς διαφορές μεταξύ των σκύλων του Τσερνόμπιλ και εκείνων που ζουν σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Η επιστημονική ομάδα του Νόρμαν Τζέι Κλάιμαν, ειδικού περιβαλλοντικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ανέλυσε γενετικά δείγματα από 116 σκύλους και διαπίστωσε ότι οι πληθυσμοί αυτοί έχουν αναπτύξει εξελικτικές προσαρμογές που τους επιτρέπουν να επιβιώνουν σε εξαιρετικά τοξικές συνθήκες.

«Με έναν τρόπο, δύο μικροί πληθυσμοί σκύλων κατάφεραν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον απίστευτα επιβαρυμένο», δήλωσε ο Κλάιμαν. Η μελέτη εντόπισε 52 γονίδια που ενδέχεται να σχετίζονται με την έκθεση σε ραδιενεργή μόλυνση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα θα μπορούσε να συμβάλει στην κατανόηση των μακροχρόνιων επιπτώσεων της ακτινοβολίας στην υγεία και να βοηθήσει στην ανάπτυξη μεθόδων για τη μείωση των σχετικών κινδύνων.

Πηγή: nypost.com

