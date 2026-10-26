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Μετά από τρεις ημέρες, οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κτίριο χρησιμοποιώντας ισχυρό αναισθητικό αέριο, με αποτέλεσμα τον θάνατο των περισσότερων ενόπλων και 130 ομήρων.

Η τραγωδία της Ντουμπρόφκα ανέδειξε τα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τον σχεδιασμό της κρατικής αντιτρομοκρατικής επιχείρησης και τις ανεπαρκείς διαδικασίες ιατρικής αντιμετώπισης των θυμάτων.

Το περιστατικό παραμένει σύμβολο της έντονης και πολυεπίπεδης σύγκρουσης μεταξύ των τσετσενικών αυτονομιστικών ομάδων και της ρωσικής κεντρικής διοίκησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

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Στις 23 Οκτωβρίου 2002, ένοπλοι Τσετσένοι αυτονομιστές κατέλαβαν το θέατρο της Ντουμπρόφκα στη Μόσχα, την ώρα που παρουσιαζόταν το μιούζικαλ «Nord-Ost». Κράτησαν περίπου 900 θεατές και εργαζομένους ομήρους, απαιτώντας τον τερματισμό του πολέμου στην Τσετσενία και την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων. Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Μοβσάρ Μπαράγεφ.

Στις 26 Οκτωβρίου οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν, αφού διοχέτευσαν στο κτίριο ισχυρό χημικό παράγοντα αναισθητικής δράσης. Οι περισσότεροι από τους περίπου 40 ενόπλους σκοτώθηκαν. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, 130 όμηροι έχασαν τη ζωή τους. Οργανώσεις συγγενών έχουν αναφέρει υψηλότερους αριθμούς. Πολλοί πέθαναν από τις επιδράσεις του αερίου και τις ανεπαρκείς διαδικασίες άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης. Οι αριθμοί 150 ομήρων και 50 ενόπλων που εμφανίζονται σε ορισμένα ιστορικά χρονολόγια δεν αποτελούν τον επίσημο απολογισμό.

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Πού βρίσκεται η Τσετσενία και πόσοι κατοικούν εκεί

Η Τσετσενική Δημοκρατία βρίσκεται στον Βόρειο Καύκασο, στο νότιο τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πρωτεύουσά της είναι το Γκρόζνι. Η έκτασή της υπολογίζεται σε περίπου 17.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ ο πληθυσμός της στις αρχές του 2025 ήταν περίπου 1,55 εκατομμύριο. Επίσημες γλώσσες είναι η τσετσενική και η ρωσική. Οι Τσετσένοι αποτελούν ιδιαίτερο λαό του Καυκάσου, με δική τους γλώσσα και ιστορική ταυτότητα. Η πλειονότητα είναι σουνίτες μουσουλμάνοι.

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Από τον Στάλιν στους δύο πολέμους

Το 1944, επί Στάλιν, οι Τσετσένοι και οι Ινγκούσοι εκτοπίστηκαν μαζικά στην Κεντρική Ασία, με κατηγορίες περί συνεργασίας με τους ναζί. Η επιστροφή τους επιτράπηκε μετά τον θάνατό του. Με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, το 1991, ο Τζοχάρ Ντουντάγεφ ηγήθηκε της μονομερούς διακήρυξης ανεξαρτησίας. Η Μόσχα δεν την αναγνώρισε.

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Ο πρώτος πόλεμος της Τσετσενίας (1994–1996) κατέληξε σε ρωσική αποχώρηση και καθεστώς ουσιαστικής αυτονομίας, χωρίς οριστική λύση. Ο δεύτερος άρχισε το 1999. Το Γκρόζνι καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι συγκρούσεις, οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και οι καταγγελίες για βαριές παραβιάσεις δικαιωμάτων άφησαν βαθύ τραύμα.

Ποιοι ήταν οι αρχηγοί των αυτονομιστών

Ο Τζοχάρ Ντουντάγεφ ήταν η εμβληματική μορφή της πρώτης ανεξαρτησιακής περιόδου και σκοτώθηκε το 1996. Τον διαδέχθηκε ο Ασλάν Μασχάντοφ, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος το 1997 και σκοτώθηκε το 2005. Ο Σαμίλ Μπασάγεφ συνδέθηκε με ακραίες ένοπλες επιχειρήσεις και επιθέσεις σε αμάχους· σκοτώθηκε το 2006. Η ομάδα που κατέλαβε το θέατρο το 2002 είχε επικεφαλής τον Μοβσάρ Μπαράγεφ. Δεν υπήρξε ποτέ ένας ενιαίος «στρατός όλων των Τσετσένων»: υπήρχαν διαφορετικές πολιτικές και στρατιωτικές παρατάξεις.

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Ο Καντίροφ και η αλλαγή στρατοπέδου

Ο Αχμάντ Καντίροφ, πρώην αυτονομιστής και θρησκευτικός ηγέτης, συμμάχησε με τη Μόσχα και ανέλαβε την ηγεσία της δημοκρατίας. Δολοφονήθηκε το 2004. Ο γιος του, Ραμζάν Καντίροφ, ανέλαβε την εξουσία το 2007 και παραμένει επικεφαλής της Τσετσενίας το 2026. Είναι στενός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν. Διεθνείς οργανώσεις και ερευνητές καταγγέλλουν σοβαρή καταστολή, αυθαίρετες κρατήσεις και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό τη διοίκησή του.

Τι στρατό διαθέτει και με ποιους πολεμά

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Η Τσετσενία δεν διαθέτει αναγνωρισμένο ανεξάρτητο εθνικό στρατό, επειδή αποτελεί ομόσπονδη δημοκρατία της Ρωσίας. Διαθέτει όμως πολυάριθμες ένοπλες μονάδες πιστές στον Καντίροφ, γνωστές ως «καντιροφικοί» και με ονομασίες «Αχμάτ». Τυπικά υπάγονται στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας, την Εθνοφρουρά ή άλλους ομοσπονδιακούς μηχανισμούς.

Σύμφωνα με ανάλυση του πολωνικού Κέντρου Ανατολικών Σπουδών (OSW), οι δυνάμεις αυτές έχουν επεκταθεί σε περισσότερους από 20.000 άνδρες, ενώ περίπου 14.000 προσωπικό τσετσενικών μονάδων εκτιμάται ότι βρισκόταν σε αποστολές σχετικές με το ουκρανικό μέτωπο στα τέλη του 2025. Οι αριθμοί είναι εκτιμήσεις και δεν ισοδυναμούν με ανεξάρτητο στρατό. Οι μονάδες έχουν αναλάβει τόσο μάχιμες όσο και αστυνομικές, υποστηρικτικές και οπισθοφυλακικές αποστολές υπέρ της Ρωσίας.

Υπάρχει και η αντίθετη πλευρά: Τσετσένοι εξόριστοι και πολέμιοι του Καντίροφ έχουν συγκροτήσει εθελοντικές μονάδες που μάχονται στο πλευρό της Ουκρανίας, επιδιώκοντας παράλληλα την ανεξαρτησία της πατρίδας τους. Επομένως, η φράση «οι Τσετσένοι είναι με τη Ρωσία» είναι ανακριβής ως γενίκευση: η σημερινή κυβέρνηση είναι με τη Μόσχα, όχι όμως κάθε Τσετσένος.

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Μια τραγωδία που εξακολουθεί να θέτει ερωτήματα

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Η Ντουμπρόφκα παραμένει σύμβολο τόσο της βίας εναντίον αμάχων από ένοπλες ομάδες όσο και των ορίων της κρατικής αντιτρομοκρατικής δράσης. Η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη έχει εξετάσει τις ευθύνες των ρωσικών αρχών για τον σχεδιασμό της επιχείρησης και τη διάσωση των ομήρων. Πίσω από τις στρατιωτικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις βρίσκεται η ιστορία ενός μικρού λαού, του οποίου οι εσωτερικές διαφορές και οι σχέσεις με τη Μόσχα δεν χωρούν σε ένα απλό δίλημμα.

Πηγές και τεκμηρίωση

BBC News, «Chechnya profile» · OSW, «More than life at stake: the uncertain future of the Kadyrov regime in Chechnya» (19/3/2026) · European Union Agency for Asylum, «Chechen military units» · RFE/RL, «Four Days at Dubrovka» · στοιχεία κυβέρνησης Τσετσενικής Δημοκρατίας για τον πληθυσμό (2025).

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