Ακριβά θα πληρώσει την «απερισκεψία» της μία γυναίκα οδηγός στην Ισπανία, καθώς της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ για το γεγονός ότι ενημέρωσε διερχόμενους οδηγούς για την διενέργεια αστυνομικών ελέγχων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή (18/1) σε αυτοκινητόδρομο της Ίμπιζα, με την ίδια την οδηγό να σταματά στον αστυνομικό έλεγχο και στην συνέχεια να συνεχίζει κανονικά την πορεία της, καθώς δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση.

Advertisement

Advertisement

Παρόλα αυτά, λίγη ώρα αργότερα, η εν λόγω οδηγός έστειλε μήνυμα σε διαδικτυακή ομάδα, δίνοντας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ακριβή θέση του αστυνομικού ελέγχου, ενώ προέτρεπε μάλιστα τους οδηγούς να αποφύγουν την συγκεκριμένη περιοχή, προτείνοντας εναλλακτικές διαδρομές.

Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο, αντιλήφθηκαν ξαφνικά σημαντική μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς οι περισσότεροι οδηγοί άρχισαν να κατευθύνονται μαζικά προς τις άλλες, εναλλακτικές οδούς. Το συγκεκριμένο γεγονός κίνησε υποψίες και οι αρχές αφού πραγματοποίησαν σχετική έρευνα, κατάφεραν να εντοπίσουν την ανάρτηση της οδηγού στο Telegram.

Σύμφωνα με την ισπανική Τροχαία, το ύψος του προστίμου καθορίζεται από τη βαρύτητα της παράβασης, την απήχηση του μηνύματος και τον αριθμό των χρηστών που είχαν πρόσβαση σε αυτό. Όπως προβλέπει η νομοθεσία, η απόστολη προειδοποιήσης σε έναν περιορισμένο κύκλο γνωστών αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε σύγκριση με την δημοσιοποίηση πληροφοριών σε ομάδες με χιλιάδες χρήστες, που στην πράξη λειτουργούν ως μηχανισμός αποφυγής αστυνομικών ελέγχων.

Το ανώτατο πρόστιμο των 30.000 ευρώ επιβάλλεται σε περιπτώσεις μαζικής διάδοσης της πληροφορίας και σοβαρής παρεμπόδισης του έργου των Αρχών. Σημειώνεται ότι η ισπανική νομοθεσία στοχοποιεί τόσο τους διαχειριστές των σχετικών ομάδων όσο και τους απλούς χρήστες που δημοσιεύουν τέτοιες ειδοποιήσεις, αντιμετωπίζοντάς τους ως συνεργούς σε οργανωμένη πρακτική αποφυγής αστυνομικών ελέγχων.