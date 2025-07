Πρόστιμο 4.500 ευρώ και απαγόρευση οδήγησης για δυόμισι χρόνια επιβλήθηκε σ΄έναν Γερμανό επειδή παραβίασε την ασφάλεια του καγκελάριου Όλαφ Σολτς και τον αγκάλιασε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε αναθεώρηση στα μέτρα ασφαλείας, συνέβη το 2023, καθώς ο Σολτς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο μετά από εορτασμό της 25ης επετείου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στον 50χρονο άνδρα, το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, επιβλήθηκε πρόστιμο για έκθεση σε κίνδυνο της οδικής κυκλοφορίας και καταπάτηση, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

