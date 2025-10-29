Ο τυφώνας Melissa κατευθύνεται προς την Κούβα έχοντρας υποχωρήσει στην κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson και να χτυπήσει το νησί με ανέμους που πνεόουν με 205χλμ/ωρα αφού όμως πρώτα σάρρωσε την Τζαμάικα και χαρακτηρίστηκε ως η ισχυρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει ποτέ έθνος της Καραϊβικής στη σύγχρονη ιστορία.

Στην Κούβα έχουν δοθεί εντολές εκκένωσης αρκετών περιοχών καθώς ο ισχυρότερος τυφώνας των τελευταίων 40 ετών, όπως τον χαρακτήρισε η μετεωρολογική υπηρεσία αναμένεται να ρίξει στην Κούβα 10 με 20 ίντσες νερό, κυρίως στην ανατολική πλευρά του νησιού, ενώ στα ορεινά μπορεί να φτάσει τις 25 ίντσες, ποσότητα που μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα επικίνδυνες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Σημειώνεται πως στην Τζαμάικα αναφέρθηκαν τρεις θάνατοι αλλά η κυβέρνηση δηλώνει πως είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζει αν υπάρχουν περισσότερα θύματα.

Ενώ έχουν αναφερθεί πλημμύρες στη νοτιοδυτική ακτή της Τζαμάικα, ο ανταποκριτής του BBC αναφέρει πως ούτε το μέγεθος των καταστροφών είναι ακόμη σαφές.

Ο τυφώνας σάρρωσε τη Τζαμάικα με ριπές ανέμου αριχζκά 295 χλμ/ώρα που αργότερα εξασθένισαν σε 215χλμ/ωρα.

«Οι αναφορές που έχουμε μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν ζημιές σε νοσοκομεία, κατοικίες και εμπορικά ακίνητα» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες ενώ σε πολλά βίιντεο και φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται δρόμοι να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, κατολισθήσεις ενώ υπάρχουν αναφορές ακόμη και για κατεστραμμένες γέφυρες.

If you ever wondered what a Category 5 eyewall looked like, here it is.



Shear power being displayed from Mother Nature in which we’re seeing catastrophic damage in #Jamaica .



Listen to the sound though…



Taken about an hour or so ago from St. Elizabeth Parish 🇯🇲during landfall… pic.twitter.com/rmHwtXmVxY October 28, 2025

🌀The Black River Police Station has become a refuge for residents whose houses have been flooded. We are sticking close to the community as we weather Hurricane Melissa together.#TrackingHurricaneMelissa#AForce4Good pic.twitter.com/JPhAHJMihm — Jamaica Constabulary Force (@JamaicaConstab) October 28, 2025

Στο μεταξύ, σε όλη τη χώρα εκαντοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκρρικό ρεύμα και σε αρκετές περιοχές έχέι διακοή και η τηλεφωνική σύνδεση.

Επίσης, περίπου 15.000 πολίτες παραμένουν στα 800 καταφύγια που άνοιξαν για να προστατευθούν από την μανία της φύσης.

Η νοτιοανατολική ακτή, αναφέρει το CNN, βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ακόμη πιο άμεσο κίνδυνο: μια θαλάσσια πλημμυρίδα που μπορεί να φτάσει έως και τα 3,5 μέτρα πάνω από το κανονικό επίπεδο της παλίρροιας, συνοδευόμενη από μεγάλα, καταστροφικά κύματα που θα πλήξουν την ξηρά. Ένα τέτοιο φαινόμενο μπορεί να ωθήσει το θαλασσινό νερό στην ενδοχώρα, πλημμυρίζοντας παράκτιες περιοχές από το Σαντιάγο ντε Κούβα έως το Γκουαντάναμο.

Possible video of the right eye wall of Hurricane #Melissa in Black River, Jamaica pic.twitter.com/SfEYQf7dSz — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) October 28, 2025

🌀Watch as Superintendent Anthony Wallace, head of the St Mary Division, provides an update. #TrackingHurricaneMelissa#AForce4Good pic.twitter.com/mm3WrYNcqW October 28, 2025

Ήδη, περισσότεροι από 735.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, προκειμένου να προστατευθούν από το πέρασμα του τυφώνα, με τις αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Έχουμε επικοινωνήσει με τις επαρχίες σχετικά με τα μέτρα προετοιμασίας για τη “Melissa”», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της χώρας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ. «Θα είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα για όλους, αλλά θα ανακάμψουμε, πάντα με την πίστη στη νίκη που μας ενστάλαξαν ο Φιντέλ και ο Ραούλ», καταλήγει στο μήνυμά του.

Devastating inland flooding from Hurricane Melissa seen on the Santa Cruz Bypass between Black River and Mandeville in Jamaica. pic.twitter.com/DAkU6hniYK October 28, 2025

Hurricane Melissa is now a Category 3 storm with sustained winds of 125 MPH. pic.twitter.com/4XqcQWT4AO October 29, 2025




