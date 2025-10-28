Εκτεταμένες πλημμύρες, σοβαρές ζημιές σε κτίρια και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος προκάλεσε ο τυφώνας Μελίσα κατά το πέρασμά του από την Τζαμάικα, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 7 νεκρούς σε ολόκληρη την Καραϊβική.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), ο τυφώνας έχει πλέον υποβαθμιστεί σε κατηγορία 4, με μέγιστες ταχύτητες ανέμων περίπου 240 χλμ/ώρα, μειωμένες από τα 300 χλμ/ώρα που κατέγραφε όταν έφτασε στην ξηρά, περίπου τρεις ώρες νωρίτερα.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, τμήματα κτιρίων κατέρρευσαν, ενώ σε πολλές περιοχές στέγες παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Οι δρόμοι σε ολόκληρο το νησί έχουν αποκλειστεί λόγω πτώσης δέντρων και βράχων, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν ανακοινώσει επτά θανάτους που συνδέονται με την καταιγίδα – τρεις στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία – ενώ ένα άτομο αγνοείται.

«Μην εγκαταλείπετε το καταφύγιό σας»

Σε δραματικό τόνο, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε τους κατοίκους:

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη και απειλητική για τη ζωή κατάσταση! Μην εγκαταλείπετε το καταφύγιό σας όταν το “μάτι” του τυφώνα περάσει από πάνω σας, καθώς οι άνεμοι θα ενισχυθούν απότομα στην άλλη πλευρά».

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι το «μάτι» του τυφώνα είναι μια σχετικά ήρεμη ζώνη στο κέντρο του φαινομένου, που μπορεί να παραπλανήσει τους κατοίκους, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση πως ο κίνδυνος έχει περάσει, ενώ στην πραγματικότητα το χειρότερο ακολουθεί.



Συγκλονιστική μαρτυρία

Συγκλονισμό προκάλεσε η μαρτυρία ενός άνδρα από τη δυτική Τζαμάικα, ο οποίος τηλεφώνησε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ζητώντας βοήθεια για μια έγκυο γυναίκα που έμπαινε σε τοκετό την ώρα που η καταιγίδα έπληττε την περιοχή. Σύμφωνα με τις αναφορές, μαιευτήρας παρενέβη τηλεφωνικά, δίνοντας οδηγίες για το πώς να πραγματοποιηθεί ο τοκετός εάν η γυναίκα δεν προλάβαινε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.



«Η Μελίσα κινείται αργά – οι άνεμοι θα διαρκέσουν περισσότερο»

Η αργή πορεία του τυφώνα θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους που τον καθιστούν τόσο επικίνδυνο. Ο Δρ Μάθιου Σιτκόφσκι, επιστημονικός συντάκτης του The Weather Channel, δήλωσε ότι η Μελίσα κινείται με ταχύτητα περίπου 8 μίλια την ώρα.

«Αυτό σημαίνει ότι οι πολύ ισχυροί άνεμοι θα διαρκέσουν περισσότερο», εξήγησε.

«Σημαίνει επίσης ότι οι βροχοπτώσεις θα έχουν περισσότερο χρόνο να συσσωρευτούν. Είμαστε πολύ ανήσυχοι για τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στο νησί».



Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι έως και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι ενδέχεται να επηρεαστούν άμεσα από τον τυφώνα, ενώ οι αρχές προχωρούν σε εκκενώσεις παράκτιων περιοχών και διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή Φωτογραφιών: REUTERS