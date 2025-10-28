Ο τυφώνας Μελίσα συνεχίζει να ενισχύεται όσο πλησιάζει την Τζαμάικα, με σταθερούς ανέμους που αγγίζουν τα 300 χιλιόμετρα την ώρα στο κέντρο του, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Η ένταση των ανέμων καθιστά τη Μελίσα τη δεύτερη ισχυρότερη καταιγίδα στην ιστορία του Ατλαντικού, μετά τον τυφώνα Άλεν του 1980, ο οποίος είχε φτάσει τα 305 χιλιόμετρα την ώρα. Οι Αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να καταφύγουν άμεσα σε ασφαλή καταφύγια και να τοποθετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους τοίχους ανάμεσα στους ίδιους και τον εξωτερικό χώρο.

«Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Κέντρου.

Ο Έβαν Τόμσον, διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Τζαμάικα, λέει ότι ο τυφώνας θα προκαλέσει «απειλητικές για τη ζωή ζημιές» όταν φτάσει. «Είναι πολύ λίγα τα πράγματα που μπορούν να σταματήσουν έναν τυφώνα κατηγορίας 5» λέει, προσθέτοντας ότι η καταιγίδα απέχει περίπου 75 χιλιόμετρα (46 μίλια) από την άφιξή της. Ο ίδιος τόνισε ότι ο τυφώνας είναι πιθανό να φτάσει στην ξηρά στο Westmoreland ή στο St Elizabeth, στη δυτική ακτή της Τζαμάικα, προτού σταδιακά εξασθενήσει στην κατηγορία τέσσερα καθώς θα διασχίζει το νησί.

Δείτε live:

Εντυπωσιακό βίντεο δείχνει το «μάτι» του τυφώνα Μελίσα

Ένα ανησυχητικό βίντεο κατέγραψε το τεράστιο μάτι του τυφώνα Μελίσα να κατευθύνεται προς την Τζαμάικα, καθώς η ισχυρότερη καταιγίδα του πλανήτη φέτος ήταν σε πορεία να χτυπήσει το νησί της Καραϊβικής νωρίς την Τρίτη.

Η καταιγίδα κατηγορίας 5 αναμενόταν να φτάσει στις πρώτες πρωινές ώρες και να διαπεράσει διαγώνια το νησί, σε αυτό που θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο φαινόμενο που έχει καταγραφεί ποτέ για τη χώρα, προειδοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Satellite imagery shows Hurricane #Melissa's growth from its formation on October 21 to a Category 5 hurricane through October 27, 2025. #HurricaneMelissa pic.twitter.com/goR3Hbgb9c
October 27, 2025

Σχεδόν 250.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα στην Τζαμάικα, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας της χώρας. «Το ηλεκτρικό δίκτυο έχει ήδη πληγεί από τις συνθήκες του τυφώνα, προκαλώντας αρκετές διακοπές ρεύματος σε όλο το νησί» δήλωσε ο Daryl Vaz σε συνέντευξη Τύπου.

Την ίδια ώρα, ο μετεωρολόγος Τζέρεμι ΝτεΧάρτ ανάρτησε βίντεο στο Χ από το εσωτερικό του τεράστιου «ματιού» του τυφώνα.

From a crewmember on yesterday's Teal 74 mission into now-Category 5 Hurricane #Melissa. As clear of an eye as you will see in the Atlantic basin. pic.twitter.com/5tktvvrIR1
October 27, 2025