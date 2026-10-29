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Παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις οικείων προσώπων του για την επιλογή του να ζει απομονωμένος, ο ίδιος έχει διαψεύσει φήμες περί προβλημάτων υγείας ή οριστικής αποχώρησης.

Ο εμβληματικός σταρ περνά τον χρόνο του στην έπαυλή του στο Μπέβερλι Χιλς, διατηρώντας περιορισμένες επαφές με τον έξω κόσμο και αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις.

Αν και φίλοι του εκφράζουν ανησυχία για τον ερημητικό τρόπο ζωής του, πρόσφατες φωτογραφίες με την οικογένειά του και δηλώσεις συναδέλφων του παρουσιάζουν μια πιο καθησυχαστική εικόνα για την κατάστασή του.

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Ο Τζακ Νίκολσον υπήρξε κάποτε ένα από το μεγαλύτερα αστέρια στο Χόλιγουντ, πρωταγωνιστώντας σε περισσότερες από 70 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του απέσπασε 12 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του 2000, μετά από περισσότερες από πέντε δεκαετίες στο προσκήνιο, ο θρυλικός ηθοποιός, που σήμερα είναι 89 ετών, εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει κάνενα ίχνος.

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Μετά από χρόνια χωρίς νέα του, πέρυσι αναδύθηκε κάποια ελπίδα όταν ο Τζέιμς Λ. Μπρουκς, ο οποίος σκηνοθέτησε τον Νίκολσον στη ρομαντική κωμωδία του 2010 «How Do You Know», δήλωσε ότι ο ηθοποιός θα μπορούσε ενδεχομένως να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη.

Ωστόσο σύντομα, η ελπίδα αυτή διαψεύστηκε, καθώς ο φίλος του Μάικλ Ντάγκλας αποκάλυψε ότι ο περιβόητος γυναικάς, Τζακ Νίκολσον, δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά μπροστά σε κάμερα, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Δεν εργάζεται πια. Είναι καλά. Έχει εξαφανιστεί. Το ξέρω αυτό».

Ο Τζακ Νίκολσον και ο Μάικλ Ντάγκλας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης, 1992

Αν και ο Νίκολσον δεν ανακοίνωσε ποτέ δημόσια την αποχώρησή του, ο ερημίτης σταρ έχει εξαφανιστεί εντελώς από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν έχει δώσει καμία συνέντευξη εδώ και χρόνια.

Παρ’ όλα αυτά, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πέρυσι στο κοινό του αφιερωματικού επεισοδίου για την 50ή επέτειο του «Saturday Night Live» – αν και πολλοί θαυμαστές ανησύχησαν ότι φαινόταν αρκετά εξασθενημένος.

Πολλές αναφορές έχουν υποδείξει ότι o Τζακ Νίκολσον ενδέχεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, αλλά όταν ρωτήθηκε για την ξαφνική εξαφάνισή του το 2013, επέμεινε ότι το μυαλό του ήταν τόσο οξυδερκές όσο πάντα και ότι απλώς είχε γίνει πιο επιλεκτικός όσον αφορά τους ρόλους του.

Πηγές αναφέρουν στη Daily Mail ότι πλέον περνά τις μέρες του μέσα στην έπαυλή του στο Μπέβερλι Χιλς και ότι σχεδόν δεν βγαίνει ποτέ έξω – με τους φίλους του να εκφράζουν πρόσφατα τους φόβους τους ότι θα «πεθάνει ως ερημίτης» μετά από «μια τόσο πολυτάραχη ζωή».

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Το 2017, επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα εκδοχή της γερμανικής κωμωδίας «Toni Erdmann», αλλά αποχώρησε, ανατρέποντας τις προσδοκίες.

Jack Nicholson's reclusive life amid fears actor, 89, will 'die alone' – as pal confirms he's 'disappeared' and dashes hope of return to the spotlight https://t.co/PLOhuc99it — Daily Mail (@DailyMail) October 29, 2026

Τζακ Νίκολσον: «Το μυαλό του έχει χαθεί»

Μεταξύ των πιο γνωστών ρόλων του Τζακ Νίκολσον συγκαταλέγονται οι ταινίες «Ο βασιλιάς του Μάρβιν Γκάρντενς», «Οι μάγισσες του Ίστγουικ», «Χόφα», «Easy Rider», «Τσάιναταουν», «Καλύτερα δεν γίνεται», «Στη Φωλιά του Κούκου», «Ζήτημα τιμής» και «Η Λάμψη».

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Το 2010, η καριέρα του Τζακ ως ηθοποιού έληξε ξαφνικά μετά την εμφάνισή του στην ταινία «How Do You Know» (σ.σ Ποιον από τους δύο;), καθώς απομακρύνθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας μετά την πρεμιέρα.

Πολλοί αναρωτήθηκαν τι είχε συμβεί στον θρύλο του Χόλιγουντ, που κάποτε κυριαρχούσε στις μεγάλες οθόνες.

Το 2013 – τρία χρόνια μετά τον τελευταίο του ρόλο – το RadarOnline ανέφερε ότι ο σταρ «αποσύρθηκε από την υποκριτική λόγω απώλειας μνήμης».

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«Υπάρχει ένας απλός λόγος πίσω από την απόφασή του – είναι η απώλεια μνήμης», δήλωσε τότε μια πηγή στο μέσο ενημέρωσης.

«Ειλικρινά, στα 76 του (σ.σ τότε), ο Τζακ έχει προβλήματα μνήμης και δεν μπορεί πλέον να θυμηθεί τις ατάκες που του ζητούν».

Ωστόσο, μιλώντας ο ίδιος στην εφημερίδα «The Sun» μήνες αργότερα, διέψευσε αυτές τις φήμες, επιμένοντας ότι το «μαθηματικό του μυαλό» ήταν το ίδιο οξυδερκές όσο πάντα.

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O Tζακ Νίκολσον το 2002

Πρόσθεσε ότι δεν έχει πια τόση όρεξη να «είναι στα φώτα της δημοσιότητας», επειδή «θέλει μόνο να κάνει ταινίες που συγκινούν τον κόσμο» και που «αφορούν τα συναισθήματα».

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Είπε: «Μου πέρασε μια τρομακτική σκέψη ότι ίσως οι άνθρωποι στα είκοσί τους και στα τριάντα τους δεν θέλουν πια να συγκινούνται. Ίσως θέλουν απλώς να βλέπουν περισσότερες βόμβες, περισσότερες εκρήξεις, γιατί με αυτό έχουν μεγαλώσει. Και εγώ δεν θα κάνω ποτέ τέτοιου είδους ταινίες».

Ο Νίκολσον δήλωσε επίσης στο NBC News ότι οι φήμες για την αποχώρησή του από την ενεργό δράση ήταν «100% ψευδείς» και ότι «διαβάζει ενεργά σενάρια» και «ανυπομονεί για το επόμενο πρότζεκτ του».

Το 2015, επέστρεψε στην οθόνη για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια για να εκφωνήσει ομιλία κατά τη διάρκεια του ειδικού αφιερώματος για την 40ή επέτειο του «Saturday Night Live».

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Επίσης, το 2016 παραχώρησε συνέντευξη στο HBO για να μιλήσει για τη φιλία του με τον Μοχάμεντ Άλι μετά το θάνατο του κορυφαίου πυγμάχου – αλλά από το 2010 δεν είχε πλέον συμμετάσχει σε καμία ταινία.

Ωστόσο, το 2017, κυκλοφόρησαν φήμες ότι ο Τζακ Νίκολσον είχε επιλεγεί για τον πρώτο του ρόλο σε ταινία μετά από σχεδόν μια δεκαετία – το ριμέικ της ταινίας «Toni Erdmann» με συμπρωταγωνίστρια την Κρίστεν Γουίγκ – αλλά, δυστυχώς, η ταινία δεν γυρίστηκε ποτέ.

Την ίδια περίπου περίοδο, ο θρυλικός συμπρωταγωνιστής του στο «Easy Rider», Πίτερ Φόντα, ρωτήθηκε αν πίστευε ότι ο Τζακ θα επέστρεφε ποτέ στη μεγάλη οθόνη, και παραδέχτηκε: «Νομίζω ότι ουσιαστικά έχει αποσυρθεί».

Ο Φόντα πρόσθεσε: «Δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του, αλλά έχει δουλέψει πολύ και τα έχει πάει πολύ καλά οικονομικά ως άνθρωπος. Μερικές φορές οι άνθρωποι έχουν τους λόγους τους που δεν γνωρίζεις, και δεν είναι δική μου δουλειά να ρωτήσω».

Συνάντηση του Ρώσου Προέδρου Πούτιν με τον Τζακ Νίκολσον στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μόσχας.

Στη συνέχεια, ο Μάικ Φλάναγκαν αποκάλυψε ότι ο Νίκολσον είχε αρνηθεί να κάνει μια σύντομη εμφάνιση στο sequel της ταινίας «H Λάμψη» του 2019, με τίτλο «Doctor Sleep».

Τον Σεπτέμβριο του 2021, το RadarOnline ανέφερε ότι ο ηθοποιός έπασχε από «άνοια», ενώ μια πηγή από το περιβάλλον του δήλωσε τότε ότι ζούσε τις «θλιβερές τελευταίες μέρες» του, περιορισμένος στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς, όπου κατοικούσε εδώ και πολλά χρόνια.

Είναι ιδιοκτήτης της έπαυλης τεσσάρων υπνοδωματίων, τριών μπάνιων και 3.303 τετραγωνικών ποδιών στο Οδό Μαλχόλαντ από τη δεκαετία του ’70.

Ο Σολ Ζάεντς, ο Τζακ Νίκολσον, η Λουίζ Φλέτσερ και ο Μάικλ Ντάγκλας ποζάρουν με τα Όσκαρ τους στην τελετή απονομής των Βραβείων της Ακαδημίας του 1976, στις 30 Μαρτίου 1976

«Ο Τζακ και εγώ είμαστε φίλοι εδώ και χρόνια και δεν βγαίνει πια από το σπίτι του… Νομίζω ότι τον φροντίζουν τώρα ο γιος και η κόρη του», είπε τότε στο μέσο ενημέρωσης ένας φίλος του ηθοποιού.

«Σωματικά είναι καλά – αλλά το μυαλό του έχει χαθεί. Είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπεις έναν τόσο ταλαντούχο ηθοποιό, όπως ο Τζακ, να φεύγει με αυτόν τον τρόπο.»

Jack Nicholson, 87, seen in rare family photo with daughter Lorraine during the holidays https://t.co/EPwDoYYA6p https://t.co/Uwsqpmongj — Page Six (@PageSix) January 3, 2025

Ωστόσο, ο Τζακ φωτογραφήθηκε σε έναν αγώνα των αγαπημένων του Λος Άντζελες Λέικερς έναν μήνα αργότερα – τον Οκτώβριο του 2021.

Πριν από αυτό, είχε εντοπιστεί σε έναν ακόμα αγώνα μπάσκετ τον Ιανουάριο του 2020.

Πρόσφατα, ένα άλλο ρεπορτάζ του RadarOnline ανέφερε ότι οι μακροχρόνιοι φίλοι του θρύλου του Χόλιγουντ ανησυχούσαν όλο και περισσότερο για τον ολοένα και πιο απομονωμένο τρόπο ζωής του.

«Έχει καταστήσει σαφές ότι το σπίτι του είναι το φρούριο του. Αλλά ο κόσμος απλώς εύχεται να βγει από το σπίτι και να εμφανιστεί για να τους πει πώς είναι – ή τουλάχιστον να καθησυχάσει τους ανθρώπους ότι είναι καλά», δήλωσε μια πηγή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η πηγή πρόσθεσε ότι οι «μέρες κοινωνικής ζωής του έχουν περάσει», εκφράζοντας παράλληλα τους φόβους της ότι θα «πεθάνει ως ερημίτης» μετά από «μια τόσο πολυτάραχη ζωή».

«Τα παιδιά του τον επισκέπτονται, αλλά είναι η μόνη του σύνδεση με τον κόσμο. Είναι σαν να μην θέλει πια να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα – και αυτό είναι απλά λυπηρό», πρόσθεσε.

Τον περασμένο Ιούλιο, όμως, ο Ντάνι ΝτεΒίτο μίλησε ανοιχτά για τον φίλο του, λέγοντας ότι ο Νίκολσον τα πήγαινε «υπέροχα».

Ο Ντεβίτο, 81 ετών, μίλησε για τη μακροχρόνια φιλία του με τον σταρ, κατά τη διάρκεια της προώθησης της επανέκδοσης για την 50ή επέτειο της ταινίας «Στη φωλιά του κούκου», της πρώτης ταινίας που έκαναν μαζί.

«Μόλις είδα τον Τζακ πριν από μερικές εβδομάδες – πριν από ένα μήνα ήταν τα γενέθλιά του, και είναι μια χαρά», δήλωσε ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Ταξί» στο περιοδικό People.

Σε μια άλλη, πιο αισιόδοξη είδηση, τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ο Τζακ απέδειξε ότι εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να γοητεύει το κοινό, ενώ γιόρταζε τα 89α γενέθλιά του.

Στη φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται μαζί με την πρωτοπόρο τραγουδοποιό Τζόνι Μίτσελ, η οποία δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 22 Απριλίου από την κόρη του, Λορέιν, με αφορμή τα γενέθλιά του.

#Panorama_Entretenimiento Jack Nicholson cumplió 89 años y se dejó ver en una foto inédita junto a la leyenda del folk, Joni Mitchell. El actor lleva años retirado de la vida pública y de la actuación, y cada aparición suya es noticia. Amplia esta información en el siguiente enlace 🔗 https://t.co/cM77ufIyAd #Panorama ¡Tal como es! — Panorama 📰 (@panorama_do) April 25, 2026

Οι θαυμαστές δεν άργησαν να σχολιάσουν την καλοδιατηρημένη εμφάνιση του Νίκολσον, κάτι που είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτο αν λάβουμε υπόψη τη φήμη που έχει κερδίσει με κόπο για τα ξέφρενα πάρτι και τις ατελείωτες ερωτικές περιπέτειές του, η οποία διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια δεκαετιών απαράμιλλης επιτυχίας στο Χόλιγουντ.

Σε ένα σπάνιο στιγμιότυπο από την προσωπική ζωή του Νίκολσον, τον περασμένο Δεκέμβριο η κόρη του, Λορέιν Νίκολσον (36 ετών), δημοσίευσε μια φωτογραφία του στο Instagram μαζί με τον γιο του, Ρέι Νίκολσον (34 ετών).

Ο διάσημος γυναικάς απέκτησε τον γιο και την κόρη του κατά τη διάρκεια μιας πενταετούς σχέσης με τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Man Trouble», Ρεμπέκα Μπρουσάρντ.

Η πρώτη εγκυμοσύνη της ήταν το έναυσμα για το τέλος της μακροβιότερης ρομαντικής σχέσης του Τζακ, με την βραβευμένη με Όσκαρ Αντζέλικα Χιούστον, από το 1973 έως το 1990.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναγνώρισε τον Κέιλεμπ Γκόνταρντ, 56 ετών, ως γιο του σε ιδιωτικό πλαίσιο, μετά από μια σύντομη ερωτική περιπέτεια στα γυρίσματα με τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Five Easy Pieces», Σούζαν Άνσπαχ, η οποία τον μεγάλωσε μαζί με τον πρώην σύζυγό της, Μαρκ Γκόνταρντ.

Ο Τζακ έχει επίσης αποξενωθεί από την Τέσα Γκουρίν, 32 ετών, την οποία απέκτησε με τη σερβιτόρα Τζενίν Γκουρίν, καθώς δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ δημοσίως την πατρότητα της.

Είναι επίσης πατέρας της Χάνι Χόλμαν, 45 ετών, που απέκτησε με το μοντέλο Γουίνι Χόλμαν.

Ο Τζακ απέκτησε το μεγαλύτερο παιδί του – την Τζένιφερ Νίκολσον, που σήμερα είναι 63 ετών – με τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Terror», Σάντρα Νάιτ, κατά τη διάρκεια του εξαετούς γάμου τους, ο οποίος έληξε το 1968.