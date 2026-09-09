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Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Οι Άγγελοι του Τσάρλι» αναφέρεται εκτενώς στους τέσσερις γάμους της και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της μεγάλης δημοσιότητας και των απιστιών.

Στο βιβλίο περιλαμβάνεται μια απρόσμενη πρόταση για ερωτικό τρίο που δέχθηκε από τη συμπρωταγωνίστριά της, Τάνια Ρόμπερτς, κατά τη διάρκεια πτήσης.

Η Σμιθ απέρριψε την πρόταση, ωστόσο εξέφρασε τον θαυμασμό της για την ειλικρίνεια και τη γενναιότητα που επέδειξε η Ρόμπερτς σχετικά με τη σεξουαλικότητά της.

Η ηθοποιός είναι πλέον παντρεμένη με τον χειρουργό Μπραντ Άλεν, με τον οποίο διατηρεί σχέση από το 1997.

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Τα απομνημονεύματά της κυκλοφόρησε η εμβληματική πρωταγωνίστρια των «Άγγελων του Τσάρλι», Τζάκλιν Σμιθ, μέσα από τα οποία αναφέρεται σε άγνωστες ιστορίες από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Στο βιβλίο της με τίτλο «I Once Knew a Guy Named Charlie», η 80χρονη ηθοποιός κάνει αναδρομή στους τέσσερις γάμους της, αλλά και σε μια απρόσμενη πρόταση που δέχθηκε από συμπρωταγωνίστριά της για να συμμετάσχει σε τρίο.

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'Charlie's Angels' Star Jaclyn Smith, 80, Says She's 'Never' Used Cocaine After Witnessing the Drug 'Turn People Into the Worst Version of Themselves' https://t.co/eQyU9FLlW6 pic.twitter.com/S3tONyXYOm — OK! Magazine USA (@OKMagazine) September 8, 2026

Η Τζάκλιν Σμιθ έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη σειρά «Οι Άγγελοι του Τσάρλι», όπου πρωταγωνίστησε μαζί με τη Φάρα Φόσετ και την Κέιτ Τζάκσον. Η δημοφιλής σειρά προβλήθηκε από το 1976 έως το 1981 και η Σμιθ ήταν η μοναδική από τις τρεις αρχικές πρωταγωνίστριες που παρέμεινε στο καστ μέχρι το φινάλε.

Μία ιδιαίτερη πρόταση

Η Σμιθ υποδύθηκε την Κέλι Γκάρετ, έναν από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες της σειράς. Μετά την αποχώρηση της Κέιτ Τζάκσον, τον ρόλο της πήρε η Σέλι Χακ, η οποία αργότερα αντικαταστάθηκε από την Τάνια Ρόμπερτς.

Όπως αποκαλύπτει η Τζάκλιν Σμιθ στο βιβλίο της, η Τάνια Ρόμπερτς της έκανε μια ιδιαίτερα προσωπική πρόταση κατά τη διάρκεια μιας πτήσης με προορισμό τη Χαβάη. Η Ρόμπερτς πρότεινε στη συμπρωταγωνίστριά της να συμμετάσχει σε τρίο μαζί με την ίδια και τον σύζυγό της, Μπάρι.

'Charlie's Angels' icon Jaclyn Smith name-drops co-star who propositioned her for a threesome https://t.co/g0gsR817n2 pic.twitter.com/I4xw44eBge — California Post (@californiapost) September 8, 2026

Η Σμιθ απέρριψε την πρόταση, ωστόσο αναφέρεται με θετικό τρόπο στην ειλικρίνεια που, όπως σημειώνει, επέδειξε η Ρόμπερτς αναφορικά με τη σεξουαλικότητά της, χαρακτηρίζοντάς την παράλληλα γενναία και με επίγνωση του εαυτού της.

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Σημείωσε επίσης, ότι η Τάνια Ρόμπερτς «δεν ντρεπόταν» για το γεγονός ότι είχε ανοιχτό γάμο με τον σύζυγό της, ούτε «για το να προτείνει σε άλλους να κάνουν swinging μαζί τους».

Charlie's Angels bombshell Jaclyn Smith, 80, exposes famous co-star who invited her to a THREESOME https://t.co/9Jwc55LXAN — Daily Mail (@DailyMail) September 8, 2026

Η Ρόμπερτς παρέμεινε παντρεμένη με τον Μπάρι μέχρι τον θάνατό του, σε ηλικία 60 ετών, το 2006. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο σύζυγός της είχε προσβληθεί από εγκεφαλίτιδα. Η ίδια η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις αρχές του 2021, σε ηλικία 71 ετών, έπειτα από λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος που εξελίχθηκε σε σηψαιμία.

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Οι τέσσερις γάμοι της Τζάκλιν Σμιθ: Οι απιστίες και οι ζήλιες

Στα απομνημονεύματά της, η Τζάκλιν Σμιθ αναφέρεται στους τέσσερις γάμους της. Οι τρεις πρώτοι δεν ξεπέρασαν τη δεκαετία, ενώ ο τέταρτος, με τον χειρουργό Μπραντ Άλεν, ξεκίνησε το 1997 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Jaclyn Smith Opens Up About First Husband’s Affair with Their Realtor and Warren Beatty’s Unexpected Involvement (Exclusive) https://t.co/xPAU9uOO70 — People (@people) September 8, 2026

Ο πρώτος σύζυγός της ήταν ο ηθοποιός Ρότζερ Ντέιβις, ο οποίος της έκανε πρόταση μετά από μόλις δύο ραντεβού. Παντρεύτηκαν το 1968 και χώρισαν το 1975 λόγω των απιστιών του. Η Σμιθ αργότερα παραδέχτηκε πως στη σχέση είχε φτάσει να «ζει για εκείνον», με αποτέλεσμα να «χάσει τον εαυτό της».

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Το 1978 παντρεύτηκε κρυφά τον ηθοποιό Ντένις Κόουλ, τον οποίο γνώρισε στους «Άγγελους του Τσάρλι». Ο γάμος τους κράτησε μέχρι το 1981, με την ηθοποιό να αποδίδει μέρος της διάλυσης στη μεγάλη δημοσιότητα που είχε αποκτήσει: «Όλη αυτή η δημοσιότητα συνέβαλε στον χωρισμό μας. Υποθέτω ότι ένας άνδρας δεν θέλει ανταγωνισμό, και το καταλαβαίνω».

Από το 1981 έως το 1989 ήταν παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας Τόνι Ρίτσμοντ, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, τον Γκαστόν και τον Σπένσερ.

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