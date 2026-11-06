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Χρησιμοποιώντας αρχικά καλάθια για ροδάκινα και μια μπάλα ποδοσφαίρου, έθεσε τις βάσεις για ένα άθλημα που εξελίχθηκε σε παγκόσμια αθλητική βιομηχανία.

Το άθλημα διαδόθηκε ταχύτατα μέσω της YMCA, εντάχθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1936 και σήμερα το NBA αποτελεί το ισχυρότερο επαγγελματικό πρωτάθλημα παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα, η καλαθοσφαίριση άρχισε να αναπτύσσεται από το 1918, σημειώνοντας σημαντικές διακρίσεις, όπως η κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ το 1987, ενώ ο Νέισμιθ παρέμεινε στην ιστορία ως εκπαιδευτικός χωρίς να αποκομίσει οικονομικά οφέλη από τη δημιουργία του.

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Στις 6 Νοεμβρίου 1861 γεννήθηκε στον Καναδά ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι μια απλή ιδέα του θα εξελισσόταν σε ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο προσοδοφόρα αθλήματα του πλανήτη.

Το όνομά του ήταν Τζέιμς Νέισμιθ (James Naismith). Ήταν γυμναστής, καθηγητής φυσικής αγωγής και ο άνθρωπος που το 1891 εφηύρε το μπάσκετ.

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Σήμερα, περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν, παίζουν ή ασχολούνται με την καλαθοσφαίριση. Το NBA αποτελεί μια τεράστια παγκόσμια αθλητική βιομηχανία, οι μεγαλύτεροι αστέρες υπογράφουν συμβόλαια εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων και η Ελλάδα έχει γράψει τη δική της σπουδαία ιστορία στο άθλημα.

Και όλα ξεκίνησαν από δύο καλάθια για ροδάκινα!

Πώς γεννήθηκε το μπάσκετ τον χειμώνα του 1891

Ο Τζέιμς Νέισμιθ εργαζόταν στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, σε σχολή εκπαίδευσης γυμναστών της YMCA.

Ο χειμώνας ήταν βαρύς και οι μαθητές δεν μπορούσαν να αθληθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ο καθηγητής του ανέθεσε να επινοήσει ένα ομαδικό παιχνίδι που θα παιζόταν μέσα στο γυμναστήριο, θα απαιτούσε κίνηση και συνεργασία και θα περιόριζε τις βίαιες σωματικές επαφές.

Ο Νέισμιθ σκέφτηκε να τοποθετήσει δύο καλάθια για ροδάκινα σε ύψος δέκα ποδιών, δηλαδή 3,05 μέτρων, και να χρησιμοποιήσει μια μπάλα ποδοσφαίρου.

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Έγραψε 13 αρχικούς κανονισμούς και παρουσίασε το παιχνίδι στους μαθητές του τον Δεκέμβριο του 1891.

Ο πρώτος αγώνας έγινε με εννέα παίκτες σε κάθε ομάδα. Το τελικό σκορ ήταν μόλις 1-0!

Στην αρχή, κάθε φορά που η μπάλα έμπαινε στο καλάθι, έπρεπε κάποιος να την ανασύρει. Αργότερα αφαιρέθηκε ο πάτος των καλαθιών και δημιουργήθηκαν οι γνωστές στεφάνες με δίχτυ.

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Πότε το μπάσκετ κατέκτησε τον κόσμο

Η εξάπλωση του νέου αθλήματος υπήρξε εντυπωσιακά γρήγορη.

Μέσω του δικτύου της YMCA, το μπάσκετ διαδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και στη συνέχεια πέρασε στην Ευρώπη, στην Ασία και σε άλλες ηπείρους.

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Το 1892 πραγματοποιήθηκε ο πρώτος δημόσιος αγώνας στο Σπρίνγκφιλντ. Το 1893 καταγράφεται η δημιουργία της πρώτης γυναικείας ομάδας μπάσκετ στο Smith College, με πρωτοβουλία της Σέντα Μπέρενσον.

Το 1932 ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η FIBA, ενώ το 1936 το μπάσκετ εντάχθηκε στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου.

Ο Νέισμιθ ήταν παρών και είδε το δημιούργημά του να αποκτά ολυμπιακή αναγνώριση.

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Πέθανε στις 28 Νοεμβρίου 1939, σε ηλικία 78 ετών.

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Ποια ήταν η πρώτη ομάδα μπάσκετ στον κόσμο

Η πρώτη ομάδα συνδέεται με τους μαθητές του Νέισμιθ στο Σπρίνγκφιλντ το 1891. Δεν επρόκειτο για σύλλογο με τη σημερινή έννοια, αλλά για δύο ομάδες μαθητών που συμμετείχαν στο νέο παιχνίδι.

Στην ιστορία των επαγγελματικών ομάδων ξεχωρίζουν οι Trenton Nationals, που δημιουργήθηκαν το 1896 και συγκαταλέγονται στις πρώτες επαγγελματικές ομάδες μπάσκετ.

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Το NBA δημιουργήθηκε το 1949 από τη συγχώνευση της Basketball Association of America (BAA) με τη National Basketball League (NBL).

Σήμερα αποτελεί το ισχυρότερο επαγγελματικό πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο.

Πότε ήρθε το μπάσκετ στην Ελλάδα

Η ιστορία της ελληνικής καλαθοσφαίρισης αρχίζει το 1918, όταν το νέο άθλημα παρουσιάστηκε στην Αθήνα μέσω της ΧΑΝ.

Οι πρώτες οργανωμένες προσπάθειες έγιναν στην Αθήνα και στη Σμύρνη, όπου υπήρχε ισχυρή ελληνική αθλητική δραστηριότητα.

Ο Πανιώνιος, με καταγωγή από τη Σμύρνη, συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους του ελληνικού μπάσκετ, με τμήμα καλαθοσφαίρισης από το 1919.

Στις πρώτες δεκαετίες σημαντικό ρόλο έπαιξαν επίσης η ΧΑΝΘ, ο Ηρακλής, ο Άρης και άλλοι ιστορικοί σύλλογοι.

Το πρώτο επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 1927-1928, με πρωταθλητή τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

Από εκείνα τα ταπεινά ξεκινήματα, το ελληνικό μπάσκετ έφτασε να κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους και να αναδείξει αθλητές παγκόσμιας ακτινοβολίας.

Η επανάσταση του 1987 και η ελληνική εκτόξευση

Το ελληνικό μπάσκετ άλλαξε οριστικά στις 14 Ιουνίου 1987.

Η Εθνική Ελλάδας, με ηγέτη τον Νίκο Γκάλη και συμπαραστάτες τον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον Φάνη Χριστοδούλου, τον Παναγιώτη Φασούλα και τους υπόλοιπους διεθνείς, κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η νίκη με 103-101 απέναντι στη Σοβιετική Ένωση στον τελικό αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού.

Το 2005 η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε ξανά το Ευρωμπάσκετ, ενώ το 2006 έφτασε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, έχοντας προηγουμένως νικήσει τις ΗΠΑ με 101-95.

Ήταν μια νίκη που προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση.

Οι μεγαλύτεροι θρύλοι του παγκόσμιου μπάσκετ

Το μπάσκετ δημιούργησε προσωπικότητες που ξεπέρασαν τα όρια του αθλητισμού.

Ο Μάικλ Τζόρνταν, με έξι πρωταθλήματα NBA στους Σικάγο Μπουλς, έγινε παγκόσμιο σύμβολο.

Ο Μάτζικ Τζόνσον και ο Λάρι Μπερντ συνέβαλαν καθοριστικά στην εμπορική εκτόξευση του NBA τη δεκαετία του 1980.

Ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, ο Κόμπι Μπράιαντ, ο Σακίλ Ο’Νιλ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Στεφ Κάρι και πολλοί ακόμη διαμόρφωσαν διαφορετικές εποχές του αθλήματος.

Ξεχωριστή θέση κατέχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος από τις γειτονιές της Αθήνας έφτασε στην κορυφή του NBA, κατακτώντας πρωτάθλημα με τους Μιλγουόκι Μπακς το 2021 και δύο βραβεία πολυτιμότερου παίκτη της κανονικής περιόδου.

Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού μπάσκετ

Στην ελληνική ιστορία δεσπόζουν ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Φάνης Χριστοδούλου, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Βασίλης Σπανούλης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Γιώργος Πρίντεζης.

Στη νεότερη γενιά ξεχωρίζουν ο Κώστας Σλούκας, ο Νικ Καλάθης και βεβαίως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Σημαντική είναι και η ιστορία του γυναικείου μπάσκετ, με αθλήτριες όπως η Εβίνα Μάλτση και η Στέλλα Καλτσίδου.

Γιατί η μπάλα του μπάσκετ είναι πορτοκαλί

Στην αρχή οι παίκτες χρησιμοποιούσαν μπάλες ποδοσφαίρου, οι οποίες είχαν καφέ χρώμα.

Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν ειδικές δερμάτινες μπάλες για την καλαθοσφαίριση.

Η καθιέρωση του πορτοκαλί χρώματος συνδέεται με την ανάγκη καλύτερης ορατότητας της μπάλας από παίκτες, διαιτητές και θεατές.

Η αλλαγή διαδόθηκε ιδιαίτερα από τα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Το πορτοκαλί χρώμα εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο του αθλήματος.

Πόσο ζυγίζει η μπάλα και ποιες είναι οι διαστάσεις του γηπέδου

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIBA, το μπάσκετ παίζεται σε γήπεδο μήκους 28 μέτρων και πλάτους 15 μέτρων.

Το καλάθι βρίσκεται σε ύψος 3,05 μέτρων από το δάπεδο, ακριβώς όπως το είχε ορίσει ο Νέισμιθ το 1891.

Η στεφάνη έχει εσωτερική διάμετρο περίπου 45 εκατοστών.

Η ανδρική μπάλα μεγέθους 7 έχει περίμετρο περίπου 75 εκατοστά και βάρος περίπου 580 έως 620 γραμμάρια, ανάλογα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Στο γυναικείο μπάσκετ χρησιμοποιείται μικρότερη μπάλα, μεγέθους 6.

Το NBA χρησιμοποιεί ελαφρώς διαφορετικές διαστάσεις γηπέδου, περίπου 28,65 επί 15,24 μέτρα.

NBA: Η αυτοκρατορία των δισεκατομμυρίων δολαρίων

Από τα δύο καλάθια για ροδάκινα, το μπάσκετ εξελίχθηκε σε μια τεράστια βιομηχανία.

Τα ετήσια έσοδα του NBA κινούνται πλέον σε επίπεδα άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με σημαντικές πηγές χρηματοδότησης τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τις χορηγίες, τα εισιτήρια, τα εμπορικά προϊόντα και τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η νέα εποχή των τηλεοπτικών συμβολαίων ενισχύει ακόμη περισσότερο την οικονομική δύναμη της διοργάνωσης.

Το NBA δεν είναι πλέον μόνο αμερικανικό πρωτάθλημα. Είναι παγκόσμιο προϊόν με εκατομμύρια φιλάθλους στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική.

Πόσα χρήματα διακινούνται στο ελληνικό μπάσκετ

Στην Ελλάδα τα οικονομικά μεγέθη είναι σαφώς μικρότερα, αλλά η παρουσία δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, έχει ανεβάσει σημαντικά το επίπεδο των επενδύσεων.

Οι δύο ομάδες διαθέτουν προϋπολογισμούς πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, υπολογίζοντας αγωνιστικές δαπάνες και λειτουργικά έξοδα.

Τα έσοδα προέρχονται από εισιτήρια, διαρκείας, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και εμπορικές συμφωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ένα ενιαίο, δημόσια πιστοποιημένο ποσό που να αποτυπώνει τον συνολικό ετήσιο τζίρο ολόκληρης της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, μαζί με όλες τις επαγγελματικές και ερασιτεχνικές δραστηριότητες.

Η σύγκριση με το NBA πρέπει επομένως να γίνεται με προσοχή.

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι μπασκετμπολίστες στον κόσμο

Το NBA έχει δημιουργήσει μια νέα κατηγορία αθλητών με ετήσιες αποδοχές που ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τα αγωνιστικά συμβόλαια.

Ο Στεφ Κάρι συγκαταλέγεται στους υψηλότερα αμειβόμενους παίκτες, με ετήσιες αποδοχές που υπερβαίνουν τα 60 εκατομμύρια δολάρια την περίοδο 2026-2027.

Στην ίδια οικονομική κατηγορία βρίσκονται αστέρες όπως ο Νίκολα Γιόκιτς, ο Τζοέλ Εμπίντ και ο Κέβιν Ντουράντ, ανάλογα με τη χρονιά και τους όρους των συμβολαίων τους.

Ο Τζέισον Τέιτουμ υπέγραψε το 2024 πενταετή επέκταση συμβολαίου με τους Μπόστον Σέλτικς, αξίας έως περίπου 314 εκατομμυρίων δολαρίων, δημιουργώντας τότε νέο ρεκόρ συνολικής αξίας συμβολαίου στο NBA.

Πρέπει επίσης να διακρίνουμε τους μισθούς από τα συνολικά εισοδήματα. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Στεφ Κάρι έχουν αποκομίσει τεράστια ποσά από διαφημίσεις, χορηγίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ποιοι είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, τα μεγαλύτερα συμβόλαια συγκεντρώνονται κυρίως στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό.

Ο Κέντρικ Ναν, ο Κώστας Σλούκας, ο Σάσα Βεζένκοφ και άλλοι κορυφαίοι παίκτες έχουν συνδεθεί με πολυετείς συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Ιδιαίτερα η περίπτωση του Ναν ανέβασε τον πήχη των οικονομικών συμφωνιών στο ελληνικό μπάσκετ.

Τα ποσά που δημοσιοποιούνται συχνά δεν είναι απευθείας επίσημα στοιχεία των συλλόγων και ενδέχεται να αφορούν καθαρές αποδοχές, μικτές αποδοχές ή συμβόλαια με μπόνους.

Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή στις συγκρίσεις και στις κατατάξεις.

Το μεγαλύτερο σκορ στην ιστορία του NBA: 186-184!

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ στην ιστορία του μπάσκετ σημειώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1983.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς νίκησαν τους Ντένβερ Νάγκετς με 186-184, ύστερα από τρεις παρατάσεις.

Συνολικά σημειώθηκαν 370 πόντοι, αριθμός που παραμένει το ρεκόρ συνολικής παραγωγής πόντων σε έναν αγώνα NBA.

Ο Αϊζάια Τόμας σημείωσε 47 πόντους για το Ντιτρόιτ, ενώ ο Κίκι Βάντεγουεϊ είχε 51 για το Ντένβερ.

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι δύο ομάδες σημείωσαν συνολικά μόλις δύο τρίποντα!

Το ελληνικό ρεκόρ και οι αγώνες με τα εξωπραγματικά σκορ

Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουν καταγραφεί αγώνες με ιδιαίτερα υψηλή παραγωγικότητα.

Στις 22 Ιανουαρίου 2018, ο Παναθηναϊκός νίκησε το Λαύριο με 120-118 έπειτα από παράταση, σε έναν αγώνα με συνολικά 238 πόντους.

Πρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσφατα παραδείγματα επιθετικού μπάσκετ στην ελληνική μεγάλη κατηγορία. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση καταγράφεται ως η παραγωγικότερη από τη σεζόν 2016-2017 και μετά, όχι όμως ως επιβεβαιωμένο απόλυτο ιστορικό ρεκόρ όλων των εποχών.

Ο άνθρωπος που δεν έγινε εκατομμυριούχος από την εφεύρεσή του

Υπάρχει και μια ανθρώπινη διάσταση στην ιστορία του Νέισμιθ.

Ο δημιουργός του μπάσκετ δεν έγινε εκατομμυριούχος από το παιχνίδι που επινόησε.

Δεν κατοχύρωσε μια εμπορική αυτοκρατορία ούτε εισέπραξε ποσοστά από τα εκατομμύρια των ανθρώπων που άρχισαν να παίζουν.

Παρέμεινε εκπαιδευτικός και προπονητής, με βασικό ενδιαφέρον τη φυσική αγωγή και την παιδαγωγική αξία του αθλητισμού.

Σήμερα το όνομά του βρίσκεται στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης.

Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο παράδοξο της ιστορίας.

Ένας άνθρωπος που ήθελε απλώς να κρατήσει απασχολημένους τους μαθητές του μέσα σε ένα γυμναστήριο, έναν παγωμένο χειμώνα, δημιούργησε ένα άθλημα που σήμερα κινεί δισεκατομμύρια.

Ο Τζέιμς Νέισμιθ δεν εφηύρε απλώς ένα παιχνίδι. Δημιούργησε μια παγκόσμια αθλητική γλώσσα.