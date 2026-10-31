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Μετά από πολυάριθμες επεμβάσεις, οι γιατροί διέγνωσαν ότι η ηθοποιός είχε υποστεί δηλητηρίαση από μούχλα και μυκοτοξίνες που υπήρχαν στο σπίτι της.

Η έκθεση στη μούχλα εξασθένησε το ανοσοποιητικό της σύστημα προκαλώντας λοιμώξεις και προκάλεσε σημαντική ψυχολογική επιβάρυνση στην καθημερινότητά της.

Η ίδια ακολουθεί πλέον ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποτοξίνωσης και φαρμακευτικής αγωγής, ενώ το σπίτι της υποβλήθηκε σε εργασίες αποκατάστασης για την απομάκρυνση της μούχλας.

Παρά τη βελτίωση της κατάστασής της, η ΜακΚάρθι δηλώνει ότι εξακολουθεί να βιώνει έντονο φόβο και συμπτώματα μετατραυματικού στρες από την πολυετή περιπέτεια.

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Μια απίστευτη περιπέτεια με την υγεία της, η οποία διήρκεσε περίπου δύο χρόνια, αποκάλυψε η Τζένι ΜακΚάρθι, περιγράφοντας πώς ένας επίμονος πονόδοντος την οδήγησε σε αλλεπάλληλες ιατρικές εξετάσεις και χειρουργικές επεμβάσεις, μέχρι να διαπιστωθεί ότι αντιμετώπιζε δηλητηρίαση από μούχλα και μυκοτοξίνες.

Η 53χρονη ηθοποιός μίλησε για όσα έζησε στο επεισόδιο της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου της εκπομπής της «The Jenny McCarthy Wahlberg Show», χαρακτηρίζοντας την περιπέτειά της «εφιαλτική» και περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως είπε, επηρέασε σοβαρά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχολογική της υγεία.

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«Όλα ξεκίνησαν από έναν καταραμένο πονόδοντο», ανέφερε, εξηγώντας ότι τον Οκτώβριο του 2024 άρχισε να αισθάνεται έναν επίμονο πόνο, ο οποίος δεν υποχωρούσε ούτε με παυσίπονα. Επισκέφθηκε πολλούς οδοντιάτρους και τελικά παραπέμφθηκε σε ενδοδοντολόγο για χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση των δοντιών της ήταν τόσο επιβαρυμένη από τις λοιμώξεις, ώστε η επέμβαση δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η περιπέτεια δεν σταμάτησε εκεί. Η ΜακΚάρθι εμφάνισε στη συνέχεια χαλάζια, δηλαδή κύστεις στα βλέφαρα, ενώ ένας γιατρός φέρεται να της ανέφερε ότι ενδεχομένως να υπήρχε ζήτημα που σχετιζόταν με τον καρκίνο.

Οι συνεχείς επισκέψεις σε γιατρούς και οι επεμβάσεις την είχαν πλέον εξαντλήσει, καθώς, όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά, ένιωθε ότι είχε υποβληθεί σε «25.500 χειρουργεία», χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε στον οργανισμό της.

Credit: The Jenny McCarthy Wahlberg Show/YouTube

Η διάγνωση της δηλητηρίασης από μούχλα

Τον Δεκέμβριο του 2025, έπειτα από δύο χρόνια ταλαιπωρίας, έλαβε τελικά μια διάγνωση που, όπως είπε, εξηγούσε όσα βίωνε. Μια γιατρός την ενημέρωσε ότι είχε εκτεθεί σε σοβαρή μόλυνση από μούχλα, προειδοποιώντας την για τους πιθανούς κινδύνους.

«Τζένι, έχεις σοβαρό πρόβλημα με τη μούχλα. Πρόκειται για έναν τύπο μούχλας που προκαλεί επιληπτικές κρίσεις. Αν περάσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, θα καταλήξουμε να μιλάμε στο νοσοκομείο. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αμέσως», θυμήθηκε ότι της είπε η γιατρός.

Η ίδια υποστήριξε ότι η έκθεση στη μούχλα και η δηλητηρίαση από μυκοτοξίνες είχαν επιβαρύνει το ανοσοποιητικό της σύστημα, προκαλώντας επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις. Όπως παραδέχθηκε, η διάγνωση αποτέλεσε ανακούφιση, καθώς μέχρι τότε είχε αρχίσει να αμφισβητεί ακόμη και την ίδια της την αντίληψη για όσα συνέβαιναν.

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«Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι τα πάντα με δηλητηρίαζαν. Κοιτάξτε σε τι κατάσταση βρισκόμουν. Ήμουν πραγματικά ένα χάλι», είπε.

Η ζωή σε σκηνή και η αποτοξίνωση

Η ΜακΚάρθι θεωρεί ότι η πηγή της έκθεσης στη μούχλα ήταν το σπίτι της στο Λος Άντζελες, στο οποίο έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες αποκατάστασης για την απομάκρυνσή της.

Παράλληλα, ακολουθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης των συνεπειών της έκθεσης, το οποίο περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, βιταμίνες, καθημερινές συνεδρίες σε σάουνα υπερύθρων και θεραπευτικές ανταλλαγές πλάσματος.

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Ωστόσο, η περιπέτειά της δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Όπως αποκάλυψε, βρίσκεται στον έβδομο μήνα της διαδικασίας που η ίδια περιγράφει ως «αποτοξίνωση» και εξακολουθεί να φοβάται να επιστρέψει σε ένα κανονικό περιβάλλον διαβίωσης.

«Εξακολουθώ να βρίσκομαι στη διαδικασία αποτοξίνωσης από τη μούχλα. Είμαι ήδη στον έβδομο μήνα και, για να είμαι ειλικρινής, είμαι τόσο φοβισμένη που δεν μπορώ να φανταστώ να ζήσω οπουδήποτε αλλού εκτός από μια σκηνή», ανέφερε.

Η ηθοποιός παραδέχθηκε, τέλος, ότι εξακολουθεί να αισθάνεται έντονο φόβο για την υγεία της, ενώ αντιμετωπίζει και συμπτώματα μετατραυματικού στρες (PTSD), προσπαθώντας να αφήσει πίσω της τη δύσκολη αυτή περίοδο.

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«Νιώθω λίγο σαν να τρελαίνομαι και σαν να καταρρέουν οι τοίχοι γύρω μου», είπε, περιγράφοντας τη συνεχιζόμενη ψυχολογική επιβάρυνση.

Με πληροφορίες από το People

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