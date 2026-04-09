Η μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ του Τζορτζ Κλούνεϊ και του Ντόναλντ Τραμπ ξαναφούντωσε αφότου ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επέκρινε την στάση του Αμερικανού Προέδρου προς το Ιράν και την φράση ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε».

Την Τετάρτη, σε ομιλία του μπροστά σε 3.000 μαθητές λυκείου στο Κούνεο της Ιταλίας, ο Κλούνεϊ χαρακτήρισε την στάση του Προέδρου των ΗΠΑ έγκλημα πολέμου.

«Κάποιοι λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι εντάξει», είπε ο 64χρονος στους μαθητές σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη. «Αλλά αν κάποιος δηλώνει ότι θέλει να εξαλείψει έναν πολιτισμό, αυτό συνιστά έγκλημα πολέμου. Μπορεί να υποστηρίξετε μια συντηρητική άποψη, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο ευπρέπειας που δεν πρέπει να ξεπεράσουμε».

Απαντώντας, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, σχολίασε στο Independent: «Το μοναδικό άτομο που διαπράττει εγκλήματα πολέμου είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τις απαίσιες ταινίες του και την αστεία υποκριτική του».

Σε δήλωσή του στο Deadline την ίδια μέρα, ο Κλούνεϊ τόνισε: «Οι οικογένειες χάνουν αγαπημένα τους πρόσωπα. Παιδιά έχουν καεί. Η παγκόσμια οικονομία ισορροπεί πάνω σε ξυράφι. Αυτή είναι μια στιγμή για σοβαρή συζήτηση στα υψηλότερα επίπεδα. Όχι για παιδικές προσβολές. Θα ξεκινήσω εγώ. Έγκλημα πολέμου συνιστά “η πρόθεση φυσικής καταστροφής ενός έθνους”, όπως ορίζεται από τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία και το Καταστατικό της Ρώμης. Ποια είναι η υπεράσπιση της κυβέρνησης; [εκτός από το ότι με αποκαλεί αποτυχημένο ηθοποιό, με το οποίο συμφωνώ ευχαρίστως, έχοντας πρωταγωνιστήσει στο Batman and Robin;]».

Ο Κλούνεϊ, μακροχρόνιος υποστηρικτής των Δημοκρατικών, έχει εκφράσει ανοιχτά τις πολιτικές του πεποιθήσεις εδώ και δεκαετίες, συχνά παρουσιάζοντας την ειλικρίνειά του ως ηθική υποχρέωση που πηγάζει από την ανατροφή του από τον δημοσιογράφο πατέρα του και τον γάμο του με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ. Το 2024 έγινε θέμα πρωτοσέλιδου όταν έγραψε άρθρο γνώμης στους New York Times προτρέποντας τον τότε πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα.

Παρά τις πολιτικές τους διαφορές, ο Κλούνεϊ έχει αναφερθεί στο ότι κάποτε είχε φιλικές σχέσεις με τον Τραμπ πριν από την προεδρία του, δηλώνοντας στο Variety πέρυσι: «Τον γνώριζα πολύ καλά. Με καλούσε συχνά και προσπαθούσε να με βοηθήσει να μπω σε νοσοκομείο για να δω έναν χειρουργό πλάτης. Τον έβλεπα σε κλαμπ και εστιατόρια. Ήταν αρκετά αφελής. Λοιπόν, ήταν. Όλα αυτά άλλαξαν».