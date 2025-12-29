Γάλλοι πολίτες είναι πλέον ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ και τα δύο παιδιά τους, σύμφωνα με ένα διάταγμα πολιτογράφησης που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αντίγραφο του οποίου περιήλθε στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) σήμερα.

Όπως αποκάλυψε το Paris Match, αυτό το διάταγμα αφορά τα διάσημο ζευγάρι και τα δίδυμά του ηλικίας 8 ετών οι οποίοι περνούν ένα μέρος της ζωής τους στη Γαλλία , μακριά από το Χόλιγουντ.

Advertisement

Advertisement

Ο σταρ με εμβληματικούς ρόλους, όπως στα «Επείγοντα», τη «συμμορία των Έντεκα» και πολλούς ακόμη και η Λιβανεζο-Βρετανίδα σύζυγός του, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχουν αποκτήσει από το 2021 μία εξοχική έπαυλη και έναν αμπελώνα στο Μπρινιόλ, μία κοινότητα στο Βαρ.

«Αγαπώ τη γαλλική κουλτούρα, τη γλώσσα σας, ακόμα κι αν εξακολουθώ να είμαι το ίδιο κακός έπειτα από μαθήματα 400 ημερών», είχε εκμυστηρευτεί ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, ηλικίας 64 ετών, στο RTL, στις αρχές Δεκεμβρίου.

«Εδώ, δεν τραβάνε φωτογραφίες τα παιδιά μας. Δεν υπάρχουν παπαράτσι να κρύβονται έξω από το σχολείο. Είναι πρωτεύον για εμάς», είχε προσθέσει.

Ακόμα κι αν η οικογένεια Κλούνεϊ δεν περνάει όλον τον χρόνο της στη νότια Γαλλία, αυτή η περιοχή είναι «ο πιο ευτυχισμένος τόπος για εμάς», είχε διαβεβαιώσει ο ηθοποιός, που έχει τιμηθεί με Όσκαρ για το Syriana (2005).

Παρόμοια απόφαση ανακοίνωσε ότι έλαβε και ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους ο οποίος κατέθεσε αίτημα για να λάβει τη γαλλική υπηκοότητα. «Θα ήθελα να έχω μια άλλη περιοχή όπου θα μπορώ να δραπετεύω από τις ΗΠΑ», δήλωσε, επισημαίνοντας την έλξη που νιώθει για «τη γαλλική κουλτούρα».