Ο γνωστός δημοσιογράφος του ABC, Τζορτζ Στεφανόπουλος, είχε ακόμα μία έντονη on air αντιπαράθεση, αυτή τη φορά με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, στην εκπομπή This Week.

Η διαμάχη ξέσπασε όταν ο Στεφανόπουλος ρώτησε τον Μπέσεντ για το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει το shutdown του ομοσπονδιακού κράτους.

Advertisement

Advertisement

Ο Μπέσεντ του απάντησε αναφερόμενος στο παρελθόν του δημοσιογράφου, όταν εργαζόταν στην κυβέρνηση Κλίντον, λέγοντάς του πως τότε αποκαλούσε τους Ρεπουμπλικανούς «τρομοκράτες» και κατηγορούσε το κόμμα τους ότι κρατούσε κλειστό το κράτος.

Scott Bessent schooled George Stephanopoulos after George tried to claim Trump’s path to ending the shutdown was killing the filibuster.



Bessent immediately reminded him of his own past comments about Republicans who kept the government closed.



But his last line hit like a… pic.twitter.com/2FRWK9oNeT November 9, 2025

Σύμφωνα με τον υπουργό, αρκεί να στηρίξουν πέντε Δημοκρατικοί γερουσιαστές το σχέδιο των Ρεπουμπλικανών για να ανοίξει ξανά το κράτος, αφού ήδη 52 Ρεπουμπλικανοί και 3 Δημοκρατικοί ψηφίζουν υπέρ.

Ο Στεφανόπουλος αντέδρασε, λέγοντας πως «δεν κάνουμε μάθημα Ιστορίας» και πως η ερμηνεία του Μπέσεντ είναι λανθασμένη. Ο υπουργός όμως επέμεινε, λέγοντας πως έχει όλες τις παλιές δηλώσεις του δημοσιογράφου.

Εκείνος απάντησε πως πρόκειται για παραποίηση της Ιστορίας.

Η έντονη αυτή στιγμή ήρθε λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη κόντρα του Στεφανόπουλου με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δείχνοντας πως ο παρουσιαστής δεν διστάζει να συγκρουστεί ανοιχτά με στελέχη της κυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στεφανόπουλος είχε παραδεχθεί παλαιότερα, σε συνέντευξή του το 2000, ότι κατά τη διάρκεια του shutdown του 1995 οι Δημοκρατικοί πράγματι προσπάθησαν να ρίξουν την ευθύνη στους Ρεπουμπλικανούς, κατηγορώντας τους για «εκβιασμό της χώρας» προκειμένου να πετύχουν φορολογικές ελαφρύνσεις.