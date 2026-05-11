Ένα σπάνιο και συνάμα εντυπωσιακό θέαμα είχαν την τύχη να δουν από κοντά επισκέπτες σε ζωολογικό κήπο της Βιρτζίνια, όταν μία καμηλοπάρδαλη γέννησε το μικρό της μπροστά στα έκπληκτα μάτια αρκετών παρευρισκομένων.

Πιο συγκεκριμένα, η καμηλοπάρδαλη έφερε στον κόσμο το μωρό της το πρωί της Παρασκευής (8/5) στον ζωολογικό κήπο Metro Richmond Zoo. Επισκέπτες του ζωολογικού κήπου, αλλά και προσωπικό έμειναν έκπληκτοι, βλέποντας το σπάνιο θέαμα.

Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές και αρκετοί ήταν εκείνοι που είχαν την ευκαιρία να απαθανατίσουν την στιγμή της γέννας. Οι καμηλοπαρδάλεις, όπως φαίνεται και στο βίντεο γεννούν όρθιες, με το μωρό να πέφτει από ύψος περίπου 1.80 μέτρων στο έδαφος.

Η πτώση αποτελεί μέρος της φυσικής διαδικασίας και το μικρό δεν τραυματίζεται. Αντίθετα, μετά από μερικά λεπτά, με την βοήθεια της μητέρας του, καταφέρνει να σταθεί στα πόδια του, κάνοντας τα πρώτα του βήματα.