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Σύμφωνα με πληροφορίες του uawire, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έφερε μαζί του τη «βαλίτσα» των πυρηνικών της Ρωσίας στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στο Σενζέν της Κίνας. Ένας βοηθός που κρατούσε μια μαύρη βαλίτσα επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για τον πυρηνικό χαρτοφύλακα, όταν ρωτήθηκε από τον Ρώσο δημοσιογράφο Ευγένι Ποπόφ.



Ο Ποπόφ, ο οποίος είναι παντρεμένος με την φιλοκυβερνητική τηλεοπτική παρουσιάστρια Όλγα Σκαμπέγιεβα, δημοσίευσε βίντεο από τη συνομιλία. «Και το κουμπί πυρηνικής εκτόξευσης βρίσκεται επίσης σε αποστολή», έγραψε στη λεζάντα.



Russian delegation brings the famous nuclear briefcase to China https://t.co/WWIvejulzH Advertisement Advertisement November 18, 2026

Ο χαρτοφύλακας, γνωστός ως «Τσέγκετ», είναι ένα φορητό τερματικό του αυτοματοποιημένου συστήματος διοίκησης «Καζμπέκ» της Ρωσίας για τις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις. Το «Τσέγκετ» πήρε το όνομά του από ένα βουνό στον Καύκασο. Περιγράφεται ως κάτι που μοιάζει με έναν στιβαρό χαρτοφύλακα ή θήκη από σκληρό πλαστικό, με βάρος περίπου 10 έως 11 κιλά και διαστάσεις περίπου 40 × 30 × 10 εκατοστά.



Ο σκοπός της βαλίτσας είναι να εξασφαλίζει ασφαλείς επικοινωνίες μεταξύ της ανώτατης ηγεσίας της Ρωσίας, του Γενικού Επιτελείου και των πυραυλικών μονάδων, καθώς και να μεταδίδει κρυπτογραφημένες διαταγές για τη χρήση πυρηνικών όπλων, και όχι για την άμεση εκτόξευσή τους. Πιστεύεται ότι ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, επί του παρόντος ο Αντρέι Μπελούσοφ, και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Βαλέρι Γκερασίμοφ, διαθέτουν επίσης τέτοιες θήκες.



Η Ρωσία διαθέτει το μεγαλύτερο πυρηνικό απόθεμα στον κόσμο. Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων (FAS) αναφέρει ότι ο Πούτιν ελέγχει περίπου 5.580 πυρηνικές κεφαλές. Από αυτές, περίπου 1.200 έχουν αποσυρθεί αλλά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άθικτες, ενώ περίπου 4.380 αποθηκεύονται για χρήση από στρατηγικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και τακτικές πυρηνικές δυνάμεις μικρότερου βεληνεκούς.