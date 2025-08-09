Μία ατυχής στιγμή στιγμάτισε αγώνα στη Βολιβία, όταν οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας εκτόξευσαν πυροτεχνήματα στον αγωνιστικό χώρο, τραυματίζοντας τον δικό τους παίκτη και προκαλώντας προσωρινή διακοπή του αγώνα.



Η αναμέτρηση ανάμεσα στη The Strongest και την Μπλούμινγκ για το πρωτάθλημα Βολιβίας εξελίχθηκε σε σκηνικό χάους, όταν οι πανηγυρισμοί των οπαδών της γηπεδούχου ομάδας πήραν επικίνδυνη τροπή.

Μετά το γκολ του Χουάν Γκοντόι που έδωσε το προβάδισμα στη The Strongest, οι φίλαθλοι άρχισαν να εκτοξεύουν φωτοβολίδες στον αγωνιστικό χώρο.

Μία από αυτές χτύπησε τον ίδιο τον σκόρερ της ομάδας, προκαλώντας του έγκαυμα στο πόδι. Ο Γκοντόι δέχτηκε άμεση ιατρική φροντίδα από το ιατρικό επιτελείο, ενώ η κατάσταση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του διαιτητή Μπρούνο Βέρα, ο οποίος διέκοψε τον αγώνα.

Alcanzado con una bengala un jugador de The Strongest en un partido en Bolivia.



pic.twitter.com/bR2b2yWXf1 — Manuel Terradillos (@manuterradillos) August 8, 2025

Η αστυνομία εισέβαλε στην κερκίδα των οπαδών της The Strongest για να περιορίσει την ένταση και να αποτρέψει περαιτέρω επεισόδια. Μετά από διακοπή άνω των δέκα λεπτών, ο αγώνας συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε κανονικά, με τη The Strongest να επικρατεί τελικά με 3-2.