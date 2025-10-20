Επιμέλεια: Βασιλική Σγούρδου

Ο κεντροδεξιός γερουσιαστής Ροδρίγο Πας, 58 ετών, επικράτησε χθες Κυριακή (19/10) στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βολιβία, κερδίζοντας τον δεξιό πρώην πρόεδρο Χόρχε «Τούτο» Κιρόγα, εξέλιξη που βάζει τέλος σε δυο δεκαετίες διακυβέρνησης του κράτους της Λατινικής Αμερικής από την αριστερά (Σοσιαλιστικό Κίνημα MAS).

Μολονότι φερόταν να οδεύει σε ήττα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Ροδρίγο Πας κέρδισε, εξασφαλίζοντας 54,5% των ψήφων, με βάση την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων με την ενσωμάτωση να βρίσκεται στο 97,8%, ανακοίνωσε το ανώτατο εκλογοδικείο.

Ο αντίπαλός του έλαβε 45,4% των ψήφων.

Δεν διαθέτει πάντως πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο, κάτι που θα τον αναγκάσει να σχηματίσει συμμαχίες. Η παράταξή του αναδείχθηκε η ισχυρότερη στον πρώτο γύρο, τον Αύγουστο, και θα έχει τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα (49 βουλευτές, 16 γερουσιαστές), με δεύτερη δύναμη το κόμμα του κ. Κιρόγα (39 και 12 αντίστοιχα).

Ο νέος πρόεδρος θα κληρονομήσει μια οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Από το 2023, η Βολιβία βιώνει μια σοβαρή έλλειψη δολαρίων που έχει μπλοκάρει τις αποταμιεύσεις χιλιάδων πολιτών και έχει παραλύσει τις εισαγωγές.

Τα έσοδα από τις εξαγωγές φυσικού αερίου έχουν πέσει κατακόρυφα, ενώ το κράτος συνεχίζει να δαπανά δισεκατομμύρια δολάρια για να διατηρεί τεχνητά χαμηλές τις τιμές των καυσίμων. Μόνο το 2024, η Βολιβία δαπάνησε 2 δισεκατομμύρια δολάρια για επιδοτήσεις.

Το προφίλ του νέου προέδρου

Κληρονόμος πολιτικής δυναστείας, ο Ροδρίγο Πας θεωρείται μετριοπαθής πολιτικός, με λαϊκιστικό τόνο, που παρουσιάζεται ως υποστηρικτής της συναίνεσης.

Υποστηρίζει τη διατήρηση των κοινωνικών προγραμμάτων και τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων, ενώ επιδιώκει να κερδίσει συνάλλαγμα νομιμοποιώντας τη μαύρη αγορά και καταπολεμώντας τη διαφθορά.

Θα αναλάβει την εξουσία σε μια χώρα που ειδικά κατά τη διάρκεια των θητειών του Έβο Μοράλες εφάρμοσε ριζοσπαστικές πολιτικές: εθνικοποίηση των ενεργειακών πόρων, ρήξη με τις ΗΠΑ, συμμαχίες με τη Βενεζουέλα του Ούγο Τσάβες, την Κούβα, την Κίνα, το Ιράν.

Το τέλος του MAS δεν επαναπροσδιορίζει μόνο την εσωτερική πολιτική, αλλά θα μπορούσε επίσης να αναδιαμορφώσει τις διεθνείς συμμαχίες της Βολιβίας. Τόσο ο Κιρόγα όσο και ο Πας έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από χρόνια προσέγγισης με την Κίνα και τη Ρωσία.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, euronews)

