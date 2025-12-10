Περισσότερα από 16.600 ίχνη δεινοσαύρων μέτρησαν οι επιστήμονες στο Carreras Pampas στο Εθνικό Πάρκο Torotoro της Βολιβίας, περισσότερα από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.

Πρόκειται για έναν «αυτοκινητόδρομο δεινοσαύρων», όπως τον χαρακτήρισαν επιστήμονες στο CNN, ο οποίος φαίνεται ότι είχε μεγάλη κίνηση και μπορεί να εκτεινόταν κάποτε κατά μήκος μιας ακτογραμμής σε αυτό που σήμερα είναι η Βολιβία.

Advertisement

Advertisement

😮 The world’s largest dinosaur track site, possibly 66 million years old, has been discovered in Bolivia.



pic.twitter.com/aC5gS1qCUJ — Breaking911 (@Breaking911) December 9, 2025

Κατά μήκος αυτής της πολυσύχναστης διαδρομής κινούνταν θερόποδα, δεινόσαυροι σαρκοφάγοι, δίποδοι, με τρία δάχτυλα, τα οποία άφησαν πίσω τους χιλιάδες απολιθωμένα ίχνη. Τα θερόποδα βύθισαν τα πόδια τους στην μαλακή, βαθιά λάσπη πριν από 101 έως 66 εκατομμύρια χρόνια, προς το τέλος της Κρητιδικής περιόδου.

Τα ίχνη πιθανότατα δημιουργήθηκαν μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, υποδεικνύοντας ότι αυτή η περιοχή ήταν μια δημοφιλής δίοδος για τα θερόποδα και θα μπορούσε να αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου «αυτοκινητόδρομου δεινοσαύρων» που εκτείνεται σε Αργεντινή, Βολιβία και Περού.

Το σχήμα των αποτυπωμάτων και η απόσταση ανάμεσά τους αποκάλυψαν πώς κινούνταν τα ζώα. Κάποια περπατούσαν χαλαρά, ενώ άλλα έτρεχαν μέσα στη λασπωμένη ακτογραμμή, και περισσότερα από 1.300 ίχνη έδωσαν ενδείξεις κολύμβησης σε ρηχά νερά, ανέφεραν οι ερευνητές.

«Τα ίχνη είναι μια καταγραφή των μαλακών ιστών, των κινήσεων και των περιβαλλόντων μέσα στα οποία ζούσαν πραγματικά οι δεινόσαυροι», είπε ένας απ’αυτούς. Αυτό το σημείο, με την πληθώρα ιχνών από ζώα διαφορετικών μεγεθών που κινούνταν με διάφορους τρόπους, «ζωντανεύει πραγματικά αυτά τα χαμένα οικοσυστήματα με έναν τρόπο που τα οστά δεν μπορούν».

(Με πληροφορίες από CNN)