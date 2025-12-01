Η στιγμή που ο 19χρονος είναι στο δέντρο και τον αρπάζει το λιοντάρι στον ζωολογικό κήπο της Βραζιλίας

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 19χρονος στην Βραζιλία, ο οποίος αποφάσισε να πηδήξει από φράχτη 6 μέτρων και να περάσει μέσα σε κλουβί ζωολογικού κήπου όπου βρίσκονταν λιοντάρια.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, ο 19χρονος Ζέρσον ντε Μέλο Ματσάδο αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ σε βίντεο που κατέγραψαν επισκέπτες του ζωολογικού κήπου, διακρίνεται ο νεαρός να κατεβαίνει από ένα δέντρο, λίγο πριν τον κατασπαράξει ένα λιοντάρι που περίμενε από κάτω.

🇧🇷 | La leona del Parque Arruda Câmara permanece bajo observación veterinaria luego del incidente en el que un joven de 19 años murió tras ingresar ilegalmente a su jaula.



Siempre mostraba un comportamiento tranquilo, está ahora en el centro del debate. pic.twitter.com/iS1luhylij — Actualidad Viral (@ActualidaViral) November 30, 2025

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 19χρονος σκαρφάλωσε σε έναν τοίχο ύψους 6 μέτρων, στην συνέχεια πέρασε ανάμεσα από τα συρματοπλέγματα και τελικά κατέληξε στο συγκεκριμένο δέντρο, από το οποίο κατέβηκε, πριν τον αρπάξει το άγριο ζώο.

Μετά το δυστύχημα ο ζωολογικός κήπος έκλεισε προσωρινά, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας. Μέχρι στιγμής, ο ζωολογικός κήπος υποστηρίζει ότι η επιχείρηση εφάρμοζε όλα τα μέτρα ασφαλείας.

🚨 Jovem morre após invadir jaula de leoa no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa.

Ele escalou uma estrutura de mais de 6 metros para entrar no recinto e foi atacado.

📰 Plantão365Newshttps://t.co/7qGlTOYHsF pic.twitter.com/ad5Xk7tuVF — Plantão Gravatá (@plantao365) December 1, 2025