Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 19χρονος στην Βραζιλία, ο οποίος αποφάσισε να πηδήξει από φράχτη 6 μέτρων και να περάσει μέσα σε κλουβί ζωολογικού κήπου όπου βρίσκονταν λιοντάρια.
Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, ο 19χρονος Ζέρσον ντε Μέλο Ματσάδο αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ σε βίντεο που κατέγραψαν επισκέπτες του ζωολογικού κήπου, διακρίνεται ο νεαρός να κατεβαίνει από ένα δέντρο, λίγο πριν τον κατασπαράξει ένα λιοντάρι που περίμενε από κάτω.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο 19χρονος σκαρφάλωσε σε έναν τοίχο ύψους 6 μέτρων, στην συνέχεια πέρασε ανάμεσα από τα συρματοπλέγματα και τελικά κατέληξε στο συγκεκριμένο δέντρο, από το οποίο κατέβηκε, πριν τον αρπάξει το άγριο ζώο.
Μετά το δυστύχημα ο ζωολογικός κήπος έκλεισε προσωρινά, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας. Μέχρι στιγμής, ο ζωολογικός κήπος υποστηρίζει ότι η επιχείρηση εφάρμοζε όλα τα μέτρα ασφαλείας.