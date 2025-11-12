Δεκάδες αυτόχθονες διαδηλωτές ενεπλάκησαν σε αψιμαχίες με το προσωπικό ασφαλείας στη σύνοδο COP30 στη Μπελέμ της Βραζιλίας, χθες Τρίτη, όταν προσπάθησαν να μπουν στον χώρο όπου διεξάγεται η διάσκεψη. Το περιστατικό θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο για συνεδρίαση του ΟΗΕ για το κλίμα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).

Το βράδυ της Τρίτης, αυτόχθονες και υποστηρικτές τους ολοκλήρωσαν πορεία για το κλίμα και την υγεία και άρχισαν να χορεύουν μπροστά στην είσοδο του χώρου όπου πραγματοποιείται η σύνοδος, στην πόλη Μπελέμ, στο βραζιλιάνικο τμήμα του δάσους του Αμαζονίου. Στη συνέχεια, εισήλθαν στον χώρο, προτού το προσωπικό ασφαλείας τούς απωθήσει βίαια, με ορισμένους να προβάλλουν αντίσταση.

Advertisement

Advertisement

🇧🇷 COP30 Brésil



Lorsque tu vas Belém, dans l'enfer des ONG (plus de 100 milles recensées), l'épicentre de la galaxie Soros… pic.twitter.com/roohgnByN4 — Jaime Horta 🇵🇹🇫🇷 ☯️ 🇵🇹🇨🇵 (@JaimeHorta17) November 11, 2025

🚨🚨🚨 URGENTE 🚨 🚨 🚨



🇧🇷🏴☄️ — 😲😲😲 Indígenas e manifestantes com camisa do PSOL invadiram a entrada da zona azul na COP30. Um segurança de uma empresa terceirizada ficou ferido.



Os manifestantes pediram taxação das grandes furtunas pra custear o financiamento contra as… pic.twitter.com/KZGB4FxTBt November 11, 2025

Η ηρεμία αποκαταστάθηκε σχετικά γρήγορα. Το προσωπικό ασφαλείας απέκλεισε αργότερα με τραπέζια και καρέκλες τις εισόδους της λεγόμενης «μπλε ζώνης», δηλαδή της καρδιάς του χώρου όπου διεξάγεται η σύνοδος του ΟΗΕ. Δημοσιογράφος του AFP είδε αστυνομικό να απομακρύνεται με αμαξίδιο.

«Το κίνημα των αυτοχθόνων ήθελε να παρουσιάσει τις διεκδικήσεις του στο εσωτερικό της μπλε ζώνης, αλλά δεν επιτράπηκε η είσοδος», δήλωσε ο Ζουάου Σαντιάγκου, καθηγητής στο ομοσπονδιακό πανεπιστήμιο της Παρά.

É guerra?

Não, é a Flop 30 do Lula😂



Indígenas Tupinambás e manifestantes ligados ao PSOL invadem sede da COP 30 em Belém.

Protesto é por taxação de grandes fortunas, para financiar políticas climáticas.

Que baixaria, Brasil!!! pic.twitter.com/LPR4bpCDY2 — Luli (@crisdemarchii) November 12, 2025

Η ασφάλεια εντός των εγκαταστάσεων της συνόδου αποτελεί ευθύνη του ΟΗΕ. Αστυνομικοί που εργάζονται για τον διεθνή οργανισμό ζήτησαν από όσους παρέμεναν στον χώρο να αποχωρήσουν, καθώς στο σημείο υπάρχουν μεγάλες κλιματιζόμενες σκηνές όπου διεξάγονται οι συζητήσεις.

Advertisement

Η Μαρία Κλάρα, διαδηλώτρια και μέλος της συλλογικότητας Rede Sustentabilidade Bahia («Δίκτυο Βιωσιμότητας στην Μπαΐα»), ανέφερε πως οι συμμετέχοντες «είχαν πάρει μέρος σε πορεία για να προειδοποιήσουν για την κατάσταση των αυτόχθονων λαών, αλλά οι φωνές τους αγνοήθηκαν».

«Φθάνοντας εδώ, μπήκαν στον χώρο της COP30 για να μπορέσουν να τονίσουν ότι η σύνοδος θα ολοκληρωθεί, αλλά η καταστροφή θα συνεχιστεί», πρόσθεσε η ίδια.

Ο ΟΗΕ, σύμφωνα με το AFP, δεν σχολίασε τα επεισόδια ούτε παρείχε περαιτέρω πληροφορίες.

Οι αψιμαχίες και η δυσαρέσκεια των διαδηλωτών έρχονται σε αντίθεση με τη βούληση της βραζιλιάνικης κυβέρνησης να παρουσιάσει τη φετινή σύνοδο ως «την καλύτερη» από πλευράς συμμετοχής των αυτοχθόνων πληθυσμών, όπως είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα στο AFP η υπουργός Υποθέσεων των Αυτοχθόνων Λαών, Σόνια Γκουαζαζάρα.

Advertisement

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ