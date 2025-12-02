Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ περιμένει σε συνέντευξη Τύπου κατά τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP30), στο Μπελέμ - Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ παρακολουθεί, την ημέρα που παρευρίσκεται σε συνέντευξη Τύπου κατά τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP30), στο Μπελέμ της Βραζιλίας, στις 11 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Adriano Machado

Στο Μπελέμ της Βραζιλίας, την περασμένη εβδομάδα στη συνεδρίαση της COP30, η έδρα των ΗΠΑ ήταν κενή, αλλά ο Γκάβιν Νιούσομ, ο Δημοκρατικός Kυβερνήτης της Καλιφόρνιας, της «πιο πράσινης», πολιτείας των ΗΠΑ, ήταν παρών.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι Ηνωμένες Πολιτείες άφησαν μια κενή έδρα στην Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα. Δεν παρευρισκόταν ούτε ένας επίσημος εκπρόσωπος.

«Και όμως είμαστε εδώ» είναι το μήνυμα που έφερε στο Μπελέμ ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια.

Κατά την διάρκεια της περιοδείας του στην COP30, ο Γκάβιν Νιούσομ επανέλαβε ότι υπάρχει μια άλλη Αμερική, πέρα ​​από αυτή του Τραμπ, η οποία αρνείται να εγκαταλείψει τον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η πολιτεία της Καλιφόρνιας είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο όσον αφορά το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, έχοντας ξεπεράσει την Ιαπωνία, και «λειτουργεί με 100% καθαρή ενέργεια εννέα ημέρες στις δέκα».

Ο Νιούσομ ξέρει πώς να χτυπήσει τον «αρνητικό» αντίπαλό του και υπενθύμισε ότι ήταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ένα είδωλο του αμερικανικού Ρεπουμπλικανισμού, που ψήφισε τους πρώτους «πράσινους» νόμους στην Καλιφόρνια, όταν ήταν κυβερνήτης.

Η επίθεση στον Τραμπ είναι σκληρή.

«Διπλασιάζει την ηλιθιότητα», λέει ο Νιούσομ, ίσως ήδη σκεπτόμενος την κούρσα για τον Λευκό Οίκο το 2028.

Σε ένα πολυμερές πλαίσιο, αν και κάπως συγκρατημένο, όπως η COP, έχει ρίξει ξανά το γάντι.

Ο Τραμπ είναι προσωρινός λέει ο Νιούσομ.

Μεταξύ των πολιτειών των ΗΠΑ, η Καλιφόρνια είναι αυτή που έχει αγκαλιάσει πιο σθεναρά την ενεργειακή μετάβαση που ο πρόεδρος χλευάζει.

Πέρα από τον Ειρηνικό, υπάρχει μια ηλεκτρική υπερδύναμη που ήδη κυριαρχεί στη μελλοντική παγκόσμια βιομηχανία:

«Τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κυριαρχία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας» και για αυτόν τον λόγο, καταλήγει ο Νιούσομ , τονίζοντας πως η Συμφωνία του Παρισιού δεν είναι μόνο μια «ηθική δέσμευση» αλλά είναι και «μια οικονομική επιταγή».

Η κυβέρνηση Τραμπ ακολουθεί διαφορετικό δρόμο.

Χρησιμοποιεί έκτακτες εξουσίες για να επεκτείνει γρήγορα τις γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ομοσπονδιακά εδάφη και ύδατα.

Οι επενδύσεις σε νέες πηγές ορυκτών καυσίμων είναι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ασυμβίβαστες με την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών έως το 2050.

Αυτός είναι ένας στόχος που η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει πλέον την συμμετοχή στην COP, αλλά στhν οποία παραμένουν δεσμευμένες δεκαεννιά αμερικανικές πολιτείες.

Η Καλιφόρνια σκοπεύει να ηγηθεί των δεκαεννιά πολιτειών των ΗΠΑ.

Τι λέτε ;

Θα συνεχίσει ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ να αμφισβητεί τον Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον Λευκό Οίκο ;

