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Λίγες μέρες απομένουν για την έναρξη του Μουντιάλ 2026 και οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου από όλο τον κόσμο έχουν ήδη αρχίσει να συλλέγουν αυτοκόλλητα Panini για τα άλμπουμ τους.

Η Βραζιλιάνα influencer Καρολάι Τσάβες αποφάσισε να εκφράσει με έναν διαφορετικό τρόπο τον ενθουσιασμό της για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αφού κάλυψε το σώμα της με περισσότερα από 1.000 αυτοκόλλητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μετατράπηκε σε αυτό που η ίδια περιέγραψε ως ένα «ζωντανό άλμπουμ Panini».

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Μάλιστα, το άλμπουμ του Μουντιάλ 2026 είναι το πιο εκτεταμένο που έχει παρουσιάσει ποτέ η Panini, καθώς περιλαμβάνει 980 αυτοκόλλητα σε 112 σελίδες και καλύπτει και τις 48 ομάδες του τουρνουά.

KEROLAY CHAVES, ACTUAL MISS BUMBUM 2025, YA COMIENZA A CALENTAR EL AMBIENTE DE CARA AL MUNDIAL 2026. pic.twitter.com/ce0vlDsaF3 June 2, 2026

Η φωτογράφιση συμπίπτει με μια περίοδο αντιδράσεων γύρω από την Panini, καθώς αυξήσεις τιμών, ζητήματα καταναλωτικών δικαιωμάτων και συζητήσεις περί τζόγου έχουν προκαλέσει αντιπαραθέσεις στη Λατινική Αμερική.

Η Καρολάι Τσάβες με περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram αποφάσισε να κάνει την ανατροπή, εντυπωσιάζοντας τους ακόλουθους της με το αναρεπτικό της λουκ. Διάλεξε 1.000 αυτοκόλλητα που απεικινίζουν εθνικές ομάδες, σχέδια του τουρνουά και μερικούς από τους μεγαλύτερους αστέρες του ποδοσφαίρου, όπως ο Ρονάλντο, ο Μάρκους Ράσφορντ και ο Έντσο Φερνάντες.

@UltimaHoraEC_/X

Influencer brasileña tapiza su cuerpo con más de mil estampitas del Mundial: busca convertirse en la Musa de la Copa.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/X1raepLe7V — Latinus (@latinus_us) June 2, 2026

Οι αντιδράσεις των χρηστών

Η Βραζιλιάνα content creator είναι ιδιαίτερα γνωστή για τις τολμηρές εμφανίσεις της, το fashion περιεχόμενο και τις viral δημοσιεύσεις που συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον στα social media.

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Όπως ήταν αναμενόμενο, οι φωτογραφίες της διαδόθηκαν γρήγορα στα social media, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

«Νόμιζα ότι ήταν φτιαγμένο με AI», έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Αναρωτιέμαι αν έχει ένα σπάνιο αυτοκόλλητο που ψάχνω για να ολοκληρώσω τη συλλογή μου».

«Ποτέ δεν ήθελα τόσο πολύ να είμαι ποδοσφαιριστής όσο τώρα… μόνο και μόνο για να μπορούσα ίσως να βρίσκομαι πάνω στο σώμα σου!!!», αστειεύτηκε ένας χρήστης, ενώ δεν έλειψαν και τα επικριτικά σχόλια. «Αυτό είναι απλά αηδιαστικό, ο κόσμος χρειάζεται τον Ιησού», σχολίασε ένας επικριτής, ενώ άλλος έγραψε: «Σοβαρά τώρα, αυτό δεν είναι είδηση».

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Η διαχρονική παράδοση των αυτοκόλλητων Panini

Τα άλμπουμ Panini έχουν καθιερωθεί εδώ και δεκαετίες ως αναπόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής κουλτούρας, με τη συλλογή αυτοκόλλητων να αποτελεί για πολλούς φιλάθλους μια εμπειρία σχεδόν εξίσου σημαντική με το ίδιο το Μουντιάλ.

Από την πρώτη κυκλοφορία άλμπουμ για Παγκόσμιο Κύπελλο το 1970, η Panini μετέτρεψε το χόμπι σε παγκόσμιο φαινόμενο, με κάθε διοργάνωση να συνοδεύεται από νέα συλλεκτικά αυτοκόλλητα, σπάνιες εκδόσεις και ανταλλαγές μεταξύ φιλάθλων που προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις συλλογές τους πριν από την έναρξη των αγώνων.

Ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική, χιλιάδες συλλέκτες συμμετέχουν σε οργανωμένες συναντήσεις ανταλλαγής, ενώ η τάση έχει επεκταθεί και στο διαδίκτυο μέσω online κοινοτήτων και ψηφιακών συλλογών. Ωστόσο, παρά την ψηφιακή εξέλιξη, τα φυσικά αυτοκόλλητα εξακολουθούν να παραμένουν στο επίκεντρο της εμπειρίας για τους λάτρεις του είδους.





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