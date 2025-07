Ένας άνδρας από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος διατηρούσε έναν αλιγάτορα μήκους άνω του ενός μέτρου στον κήπο του ως κατοικίδιο, τιμωρήθηκε με πρόστιμο από δικαστή.

Ο Aσλεϊ Μπετς, 32 ετών, από το Ρόδεραμ, δήλωσε ένοχος για παράβαση του νόμου περί επικίνδυνων άγριων ζώων στο δικαστήριο του Σέφιλντ την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το BBC, κράτησε τον αλιγάτορα, που ονομάζεται «Κλιφ», σε μια δεξαμενή στον κήπο του για ένα χρόνο.

Στον Μπετς επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 333 λιρών, υποχρεώθηκε να καταβάλει επιπλέον χρέωση θύματος ύψους 132 λιρών και 468 λιρών για τα δικαστικά έξοδα.

Το BBC ανέφερε ότι ο Μπετς ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι χρειαζόταν ειδική άδεια για εξωτικά ερπετά, αν και ήλπιζε να αποκτήσει μία για να πάρει πίσω τον «Κλιφ».

