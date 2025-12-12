Οι αποκαλύψεις της Washington Post σχετικά με τις μυστικές συναντήσεις του επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας για την ειρήνη, Ρουστέμ Ουμέροφ, με υψηλόβαθμα στελέχη του FBI, έχουν δημιουργήσει νέο κύμα αβεβαιότητας τόσο στο Κίεβο όσο και στις δυτικές πρωτεύουσες.

Την ώρα που ο πόλεμος με τη Ρωσία πλησιάζει στην ολοκλήρωση της τέταρτης χρονιάς του, κάθε κίνηση που αφορά πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις εξετάζεται προσεκτικά. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες συναντήσεις, που δεν είχαν κοινοποιηθεί δημόσια και φέρονται να έγιναν υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, έχουν προκαλέσει ανησυχίες και ερωτήματα γύρω από τη σκοπιμότητα και το περιεχόμενό τους.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ουμέροφ ταξίδεψε τρεις φορές στο Μαϊάμι για να συναντηθεί με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον επικεφαλής απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναλάβει να διαμορφώσει μια πρόταση ειρήνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Το σχέδιο αυτό, όπως αναφέρουν διπλωματικοί κύκλοι, περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις από την πλευρά του Κιέβου, γεγονός που προκαλεί ήδη αντιδράσεις.

Ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση, όμως, προκάλεσαν οι παράλληλες συναντήσεις του Ουμέροφ με τον διευθυντή του FBI Κας Πατέλ και τον αναπληρωτή διευθυντή Νταν Μποντζίνο. Πηγές που μίλησαν ανώνυμα υποστηρίζουν ότι δεν είναι σαφές γιατί εμπλέκεται το FBI σε μια διαδικασία που, κατά τεκμήριο, αφορά καθαρά τη διπλωματία και την εθνική ασφάλεια.

Η έλλειψη διαφάνειας έχει δημιουργήσει το έδαφος για υποθέσεις και εκτιμήσεις, κάποιες από τις οποίες συνδέουν τις συζητήσεις με ενδεχόμενες προσπάθειες Ουκρανών αξιωματούχων να εξασφαλίσουν αμνηστία για πιθανές υποθέσεις διαφθοράς.

Άλλοι αναλυτές φοβούνται ότι οι μυστικές επαφές μπορούν να αποτελέσουν μοχλό πίεσης προς την κυβέρνηση Ζελένσκι, ώστε να αποδεχθεί μια συμφωνία ειρήνης με όρους που ευνοούν περισσότερο τη Ρωσία ή εξυπηρετούν τις πολιτικές επιδιώξεις της κυβέρνησης Τραμπ. Οι ανησυχίες αυτές ενισχύονται από το γεγονός ότι και ο Πατέλ και ο Μποντζίνο έχουν εκφραστεί επικριτικά για την Ουκρανία. Ο Πατέλ, για παράδειγμα, έχει αμφισβητήσει δημόσια την ορθή χρήση της αμερικανικής βοήθειας, ενώ ο Μποντζίνο έχει κατηγορήσει τον Ζελένσκι για συγκάλυψη υποθέσεων που αφορούν τον γιο του Τζο Μπάιντεν.

Η πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Όλγα Στεφανίσινα, επιβεβαίωσε τις συναντήσεις αλλά υποστήριξε ότι αφορούσαν αποκλειστικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας τα οποία δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Από την πλευρά του, το FBI έκανε λόγο για συζητήσεις με αντικείμενο την επιβολή του νόμου και τη συνεργασία ΗΠΑ–Ουκρανίας, μειώνοντας τη σημασία των αναφορών περί διαφθοράς.

Ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να χαμηλώσει τους τόνους, επισημαίνοντας ότι οι επαφές των ΗΠΑ με διεθνείς ηγέτες είναι συχνές και ότι η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ συνομιλεί τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο στο πλαίσιο των προσπαθειών για ειρηνευτική λύση. Ωστόσο, το γεγονός ότι αρκετοί αξιωματούχοι δηλώνουν πως δεν έχουν καμία πληροφόρηση για αυτές τις συναντήσεις, δημιουργεί την αίσθηση ότι υπάρχει ένα παράλληλο –και ίσως ανεξέλεγκτο– κανάλι διαπραγματεύσεων.

Σε μια περίοδο όπου η Ουκρανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, κάθε έλλειμμα διαφάνειας μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο. Οι μυστικές συναντήσεις, ανεξαρτήτως περιεχομένου, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη και ενισχύουν την αστάθεια σε μια ήδη εύθραυστη διαδικασία ειρήνευσης.