Ο Λευκός Οίκος επικρίνει δημόσια την απόφαση της Επιτροπής Νόμπελ να απονείμει το βραβείο Ειρήνης σε έναν ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, αντί στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εξελίσσεται η διπλωματική πρωτοβουλία του για υλοποίηση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.
«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανένας άλλος σαν αυτόν, που μπορεί να μετακινήσει βουνά με τη δύναμη της θέλησής του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ σε ανάρτησή του στο X.
«Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι θέτει την πολιτική πάνω από την ειρήνη».
πηγή: Reuters