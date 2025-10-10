Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο παρευρίσκονται σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον, D.C., Ηνωμένες Πολιτείες, 9 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/Αρχείο Φωτογραφίας

Ο Λευκός Οίκος επικρίνει δημόσια την απόφαση της Επιτροπής Νόμπελ να απονείμει το βραβείο Ειρήνης σε έναν ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, αντί στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εξελίσσεται η διπλωματική πρωτοβουλία του για υλοποίηση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανένας άλλος σαν αυτόν, που μπορεί να μετακινήσει βουνά με τη δύναμη της θέλησής του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ σε ανάρτησή του στο X.

Advertisement

Advertisement

«Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι θέτει την πολιτική πάνω από την ειρήνη».

Το «Nobel 4 Trump» που δημιούργησε ο αγροτικός καλλιτέχνης Peter Winner είναι γραμμένο σε ένα χωράφι, κοντά στο Kibbutz Maoz Haim – Μια λήψη από drone δείχνει τη φράση «Nobel 4 Trump» που δημιούργησε ο αγροτικός καλλιτέχνης Peter Winner σε ένα χωράφι, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν για την πρώτη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα, κοντά στο Kibbutz Maoz Haim στο βόρειο Ισραήλ, στις 9 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Guy Sherry TPX ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.



He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.



The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE October 10, 2025

πηγή: Reuters