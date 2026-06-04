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Ένα δίχρονο παιδί, γαντζωμένο πάνω στη νεκρή μητέρα του, να της ζητά να ξυπνήσει. Η εικόνα από τη δολοφονία της Rachel Nickell στο Wimbledon Common της Βρετανίας παραμένει, περισσότερα από τριάντα χρόνια μετά, μία από τις πιο σπαρακτικές υποθέσεις εγκλήματος στην Ευρώπη. Δεν είναι, όμως, η μόνη. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα παιδιά βρέθηκανα δίπλα σε δολοφονημένους γονείς, έγιναν αυτόπτες μάρτυρες ή έμειναν οι αθέατοι επιζώντες μιας βίας που σημάδεψε ολόκληρες κοινωνίες.

Ήταν Ιούλιος του 1992 όταν η 23χρονη Rachel Nickell βγήκε για βόλτα με τον δίχρονο γιο της, Alex, και τον σκύλο τους στο Wimbledon Common, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο. Λίγη ώρα αργότερα, η νεαρή μητέρα βρέθηκε δολοφονημένη. Δίπλα της, το παιδί της. Ζωντανό, σωματικά αλώβητο, αλλά ήδη βυθισμένο σε μια τραγωδία που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε ποτέ να αντικρίσει.

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Η φράση που αποδόθηκε στον μικρό Alex –«Wake up, Mummy», «Ξύπνα μαμά»– έγινε το συναισθηματικό αποτύπωμα μιας υπόθεσης που συγκλόνισε τη Βρετανία. Δεν ήταν μόνο η αγριότητα του εγκλήματος. Ήταν και το γεγονός ότι το παιδί έγινε ο πιο σιωπηλός και ταυτόχρονα ο πιο δυνατός μάρτυρας μιας δολοφονίας που θα στοίχειωνε για δεκαετίες την κοινή γνώμη, την αστυνομία, τη Δικαιοσύνη και την ίδια του τη ζωή.

Η υπόθεση Nickell εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα λανθασμένης αστυνομικής στόχευσης. Για χρόνια, η έρευνα κινήθηκε προς την κατεύθυνση ενός λάθος υπόπτου, του Colin Stagg, ο οποίος αργότερα απαλλάχθηκε. Ο πραγματικός δράστης, ο Robert Napper, ταυτοποιήθηκε πολύ αργότερα, με τη βοήθεια της εξέλιξης της τεχνολογίας DNA. Το 2008 παραδέχθηκε την ανθρωποκτονία της Rachel Nickell, με μειωμένο καταλογισμό, και διατάχθηκε η επ’ αόριστον κράτησή του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας.

Πίσω από τις δικογραφίες, τα λάθη, τις ομολογίες και τα ντοκιμαντέρ, όμως, υπήρχε πάντα ένα παιδί. Ο Alex Hanscombe μεγάλωσε με τη μνήμη μιας μητέρας που χάθηκε μπροστά του και με ένα τραύμα που δεν χωρά εύκολα σε αστυνομικά χρονικά. Η υπόθεση επανέρχεται συχνά στη βρετανική δημόσια συζήτηση όχι μόνο ως true crime ιστορία, αλλά ως υπενθύμιση του τι σημαίνει ένα παιδί να μένει μόνο του μέσα στη σκηνή του εγκλήματος.

Στην Ελλάδα, μια από τις υποθέσεις που ξύπνησε ανάλογα αντανακλαστικά ήταν η δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά, τον Μάιο του 2021. Η 20χρονη μητέρα δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος αρχικά επιχείρησε να παρουσιάσει το έγκλημα ως ληστεία. Η μικρή Λυδία, μόλις 11 μηνών τότε, βρέθηκε στο ίδιο σπίτι, δίπλα στη νεκρή μητέρα της, μέσα σε ένα σκηνικό που είχε στηθεί για να παραπλανήσει τις Αρχές.

Η υπόθεση των Γλυκών Νερών συγκλόνισε όχι μόνο γιατί κατέρρευσε το αφήγημα του «τραγικού συζύγου», αλλά και γιατί αποκάλυψε με τον πιο ωμό τρόπο τη χρήση ενός μωρού ως κομματιού μιας σκηνοθετημένης ιστορίας. Η εικόνα της Λυδίας δίπλα στην Καρολάιν έγινε σύμβολο μιας διπλής βίας: της γυναικοκτονίας και της βίαιης αφαίρεσης της μητέρας από τη ζωή ενός παιδιού πριν ακόμη εκείνο μπορέσει να καταλάβει τις λέξεις «απώλεια», «φόνος», «πατέρας», «μητέρα».

Η Καρολάιν δεν ήταν απλώς ένα ακόμη θύμα εγκλήματος. Έγινε πρόσωπο μιας μεγάλης ελληνικής συζήτησης για τη γυναικοκτονία, τον έλεγχο μέσα στις σχέσεις, την έμφυλη βία και τη δημόσια ευκολία με την οποία μια κοινωνία μπορεί αρχικά να πιστέψει το αφήγημα του δράστη. Στο κέντρο όλων, ένα παιδί που θα μεγαλώσει με μια ιστορία που άλλοι θα πρέπει κάποτε να του εξηγήσουν.

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Λίγους μήνες αργότερα, η Ανδραβίδα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός άλλου εγκλήματος που πάγωσε τη χώρα. Τον Μάρτιο του 2022, μια οικογένεια βρέθηκε νεκρή: ο πατέρας, η μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά τους, ηλικίας 2 και 3 ετών. Το τρίτο παιδί της οικογένειας ήταν εκείνο που, σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, εντόπισε τα θύματα. Η υπόθεση δεν είχε το ίδιο μοτίβο με τη Rachel Nickell ή την Καρολάιν, αλλά είχε τον ίδιο αβάσταχτο πυρήνα: ένα παιδί αντιμέτωπο με το αδιανόητο.

Σε τέτοιες υποθέσεις, η δημόσια προσοχή συχνά στρέφεται στον δράστη, στο κίνητρο, στη δίκη, στην ποινή. Όμως υπάρχει και μια άλλη πλευρά, πιο σιωπηλή και πιο μακροχρόνια: τα παιδιά που μένουν πίσω. Παιδιά που δεν είναι απλώς «μάρτυρες» με την ποινική έννοια. Είναι επιζώντες. Κουβαλούν τη μνήμη, ακόμη και όταν δεν έχουν ηλικιακά τη δυνατότητα να την περιγράψουν. Κουβαλούν το κενό, ακόμη και όταν οι ενήλικες γύρω τους προσπαθούν να το προστατεύσουν με σιωπές.

Ανάλογες υποθέσεις έχουν καταγραφεί και στο εξωτερικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η δολοφονία της Tiffany Hill το 2019 στην Ουάσιγκτον έγινε υπόθεση-σύμβολο για την αποτυχία προστασίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Η Hill, πρώην πεζοναύτης και μητέρα τριών παιδιών, είχε καταγγείλει απειλές και βία από τον εν διαστάσει σύζυγό της. Τελικά δολοφονήθηκε από εκείνον σε χώρο στάθμευσης σχολείου, μπροστά στα παιδιά της και στη μητέρα της. Η υπόθεση οδήγησε στην ψήφιση νομοθεσίας που προέβλεπε αυστηρότερη ηλεκτρονική επιτήρηση δραστών ενδοοικογενειακής βίας και ειδοποίηση των θυμάτων όταν ο παραβάτης πλησίαζε απαγορευμένη ζώνη.

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Η περίπτωση Hill δείχνει κάτι που επανέρχεται ξανά και ξανά σε τέτοια εγκλήματα: πολύ συχνά η δολοφονία δεν έρχεται από το πουθενά. Προηγούνται προειδοποιήσεις, καταγγελίες, φόβος, παραβιάσεις περιοριστικών όρων, απειλές. Η στιγμή του εγκλήματος είναι η κορύφωση μιας διαδρομής βίας που το σύστημα άλλοτε δεν αναγνώρισε εγκαίρως και άλλοτε δεν κατάφερε να σταματήσει.

Αυτός είναι και ο κοινός παρονομαστής πολλών από αυτές τις υποθέσεις. Δεν πρόκειται μόνο για εγκλήματα που συγκλονίζουν επειδή είναι βίαια. Συγκλονίζουν επειδή αποκαλύπτουν την αποτυχία προστασίας εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει το πιο ισχυρό δίχτυ ασφαλείας: γύρω από τις γυναίκες που απειλούνται, γύρω από τα παιδιά που εξαρτώνται από αυτές, γύρω από οικογένειες που βρίσκονται ήδη μέσα σε κύκλους φόβου.

Στην περίπτωση της Rachel Nickell, το παιδί έγινε σύμβολο της αθωότητας που βρέθηκε δίπλα στην απόλυτη αγριότητα. Στην περίπτωση της Καρολάιν, η μικρή Λυδία έγινε το παιδί μιας γυναικοκτονίας που αποκαλύφθηκε πίσω από ένα ψεύτικο αφήγημα. Στην Ανδραβίδα, το παιδί που αντίκρισε τη νεκρή οικογένειά του υπενθύμισε ότι υπάρχουν τραύματα που ξεκινούν πριν ακόμη αρχίσει η διαδικασία της Δικαιοσύνης. Στην υπόθεση Tiffany Hill, τα παιδιά που είδαν τη μητέρα τους να δολοφονείται έγιναν το ανθρώπινο πρόσωπο μιας νομοθετικής αλλαγής που ήρθε, όπως συμβαίνει συχνά, μετά την τραγωδία.

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Κάθε τέτοια υπόθεση έχει τις δικές της λεπτομέρειες, τη δική της δικογραφία, το δικό της κοινωνικό πλαίσιο. Καμία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εύκολη αντιγραφή της άλλης. Όμως όλες συναντιούνται στο ίδιο σημείο: στην ανάγκη να μη βλέπουμε τα παιδιά μόνο ως «παράπλευρες απώλειες». Είναι τα πρόσωπα που θα συνεχίσουν να ζουν μετά το πρωτοσέλιδο, μετά τη δίκη, μετά την ποινή, μετά την τηλεοπτική αναπαράσταση.

Το «Ξύπνα μαμά» του μικρού Alex δεν είναι απλώς μια φράση που έμεινε στην ιστορία του βρετανικού εγκλήματος. Είναι μια κραυγή που διαπερνά υποθέσεις, χώρες και δεκαετίες. Μια υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε δολοφονημένη γυναίκα, πίσω από κάθε οικογένεια που διαλύεται από τη βία, υπάρχουν παιδιά που πρέπει να προστατευθούν όχι μόνο μετά το έγκλημα, αλλά κυρίως πριν από αυτό.

Γιατί η πραγματική δικαιοσύνη δεν αρχίζει μόνο όταν ο δράστης καταδικαστεί. Αρχίζει όταν μια κοινωνία μαθαίνει να ακούει τα σημάδια, να παίρνει στα σοβαρά τον φόβο, να προστατεύει τα θύματα και να μην αφήνει κανένα παιδί να ψιθυρίζει πάνω από ένα άψυχο σώμα: «Ξύπνα μαμά».

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