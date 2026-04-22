Στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, η κούρσα εξοπλισμών μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ δεν περιορίστηκε στη γη, τον αέρα και το διάστημα, αλλά επεκτάθηκε και στα πιο σκοτεινά βάθη των ωκεανών, όπου τα υποβρύχια αποτελούσαν κρίσιμο εργαλείο στρατηγικής ισχύος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Σοβιετική Ένωση επέλεξε να ξεχωρίσει ακολουθώντας μια τολμηρή τεχνολογική προσέγγιση, κατασκευάζοντας υποβρύχια από τιτάνιο, αντί για τον συμβατικό χάλυβα που προτιμούσαν οι ΗΠΑ.

Το τιτάνιο, σε σύγκριση με τον χάλυβα, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα: είναι σχεδόν δύο φορές ελαφρύτερο, ανθεκτικό στη διάβρωση του θαλασσινού νερού και μη μαγνητικό, γεγονός που καθιστούσε τα σοβιετικά υποβρύχια δύσκολα εντοπίσιμα από τα δυτικά σόναρ και ικανά να επιχειρούν σε πολύ μεγαλύτερα βάθη.

Advertisement

Advertisement

Υποβρύχια όπως τα κλάσης Alfa και Sierra μπορούσαν να φτάσουν ταχύτητες έως 70 χλμ/ώρα και να καταδυθούν σχεδόν στα 900 μέτρα, ξεπερνώντας τα αμερικανικά αντίστοιχα. Ωστόσο, η κατασκευή τους ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το τιτάνιο απαιτούσε ειδικές, αεροστεγείς εγκαταστάσεις και πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατεργασίας. Η ΕΣΣΔ δημιούργησε μοναδικά εργοστάσια παγκοσμίως στο Severodvinsk για τη συγκόλλησή τους.

φωτο αρχείου – Πηγή: iSTOCK

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, δεν τόλμησαν ποτέ να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Αν και το τιτάνιο εξετάστηκε από το αμερικανικό ναυτικό στα τέλη της δεκαετίας του 1960, κρίθηκε υπερβολικά ακριβό και τεχνικά πολύ δύσκολο στην επεξεργασία.

Έτσι, οι Αμερικανοί προτίμησαν υποβρύχια με χάλυβα υψηλής αντοχής, που ήταν πιο πρακτικός στην παραγωγή και τη συντήρηση. Ένα ακόμη σημαντικό μειονέκτημα του τιτανίου ήταν η δυσκολία επισκευής του, καθώς μια ρωγμή απαιτούσε επιστροφή στο εργοστάσιο.

Η ΕΣΣΔ, όμως, επέμεινε στην επιλογή της, βλέποντας την τεχνολογία ως ιδεολογικό σύμβολο ισχύος. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, το πρόγραμμα εγκαταλείφθηκε και τα σύγχρονα ρωσικά υποβρύχια κατασκευάζονται πλέον από χάλυβα.

(Με πληροφορίες από presse-citron.net)