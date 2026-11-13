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Μέσα σε λίγες ημέρες, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο κανείς με την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχασε τη θέση που κατείχε για 33 χρόνια. Ο Τζένσεν Χουάνγκ, συνιδρυτής της Nvidia, αποχώρησε από την ηγεσία της εταιρείας, μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που οι αμερικανικές υπηρεσίες φέρονται να συνδέουν με κατασκοπεία, και τα δημοσιεύματα για δεύτερη σχέση με υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας. Η είδηση συγκλόνισε τις αγορές, όμως ανοίγει και ερωτήματα που ξεπερνούν κατά πολύ το χρηματιστήριο.

Γιατί ταυτίζουμε τόσο εύκολα την ιδιοφυΐα με την ηθική ακεραιότητα; Γιατί, όταν ένας ισχυρός άνδρας πέφτει, η αφήγηση στρέφεται τόσο συχνά στη «μοιραία γυναίκα»; Και πόσο ελεύθερη είναι πραγματικά μια επιλογή μέσα σε μια σχέση εξουσίας στον χώρο εργασίας;

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Η Ζέφη Δημαδάμα, λέκτορας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας και πρώην γενική γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γράφει στη HuffPost για την υπόθεση Χουάνγκ. Τη διαβάζει μέσα από τα έμφυλα στερεότυπα, την ιεραρχία στη δουλειά, την αθέατη συμβολή των γυναικών στις οικογένειες των «μεγάλων ανδρών» και τα όρια της εξουσίας στην εποχή της AI.

Τι είπε η Ζέφη Δημαδάμα

Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στην επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, διαχειριζόμενος επιχειρηματικούς κινδύνους δισεκατομμυρίων, να μην προβλέπει τις συνέπειες των προσωπικών του επιλογών;

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, συνιδρυτής της Nvidia, πρωταγωνίστησε στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της παγκόσμιας οικονομίας. Οι προηγμένοι επεξεργαστές της εταιρείας του στήριξαν και στηρίζουν την ανάπτυξη συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ ο ίδιος απέκτησε τεράστια οικονομική επιρροή.

Τις τελευταίες ημέρες, όμως, η προσωπική του ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σοβαρής κρίσης. Ο ίδιος παραδέχθηκε δημόσια ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, διατηρούσε σχέση με Κινέζα επιχειρηματία, την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να έχουν συνδέσει με κατασκοπευτική δραστηριότητα. Οι σχετικοί ισχυρισμοί δεν συνιστούν απόδειξη κατασκοπείας ούτε γνώσης ή συμμετοχής του Χουάνγκ σε παράνομη δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, δημοσιεύθηκαν πληροφορίες και για δεύτερη προσωπική σχέση με υψηλόβαθμη εργαζόμενη της Nvidia, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ανεξάρτητη έρευνα, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε ενδείξεις παραβίασης εταιρικών απορρήτων ή της εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με την επίσημη εταιρική γνωστοποίηση, η παραίτηση του Χουάνγκ έγινε δεκτή στις 11 Νοεμβρίου, με την Colette Kress να αναλαμβάνει προσωρινά τη διοίκηση.

Η υπόθεση ξεπερνά τα όρια ενός προσωπικού σκανδάλου. Αγγίζει την οικογένεια, τις εργασιακές σχέσεις και την εμπιστοσύνη των αγορών, θέτοντας ένα καθοριστικό ερώτημα: γιατί συγχέουμε τόσο εύκολα την ιδιοφυΐα με την ηθική ακεραιότητα;

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Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες της τεχνολογίας αντιμετωπίζονται συχνά ως σχεδόν αλάνθαστοι ηγεμόνες. Η διορατικότητα τους στην αγορά θεωρείται τεκμήριο ορθής κρίσης παντού. Όμως η υψηλή νοημοσύνη δεν συνεπάγεται και συναισθηματική ωριμότητα, ούτε η οικονομική επιτυχία ηθική υπευθυνότητα.

Κανένα τεχνολογικό επίτευγμα δεν αποτελεί άλλοθι για επιλογές που επηρεάζουν άλλους ανθρώπους. Το ζήτημα που ανακύπτει δεν είναι η ανθρώπινη αδυναμία, αλλά η αλαζονεία και η ψευδαίσθηση ότι η επιτυχία μας τοποθετεί υπεράνω των κανόνων.

Αυτή ακριβώς η αντίφαση αποτυπώνεται απερίφραστα στην περίπτωση του Τζένσεν Χουάνγκ. Η προσωπική του σχέση με τη γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στο “σκάνδαλο” και οι αναφορές περί κατασκοπείας κινδυνεύουν να αναβιώσουν το στερεότυπο της «μοιραίας γυναίκας», που παρουσιάζεται ως πειρασμός και υπαίτια για την πτώση ενός ισχυρού άνδρα.

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Πώς μπορεί κάποιος να θεωρείται ιδιοφυΐα όταν δημιουργεί πλούτο εκατομμυρίων και επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά να είναι “έρμαιο” μιας γυναίκας όταν καλείται να αναλάβει την ευθύνη των πράξεων του;

Κάθε ενδεχόμενη εξαπάτηση πρέπει να ερευνάται με στοιχεία. Δεν γίνεται, όμως, οι άνδρες να πιστώνονται αποκλειστικά τις επιτυχίες τους και οι γυναίκες να χρεώνονται τις αποτυχίες τους ή να θεωρούνται εκείνες που τους οδήγησαν στην κατάρρευση.

Ταυτόχρονα, μια ακόμη όψη των έμφυλων ανισοτήτων που σχετίζεται με την επαγγελματική ιεραρχία. Τα δημοσιεύματα για ενδεχόμενη σχέση με εργαζόμενη που υπαγόταν διοικητικά στον Χουάνγκ, χωρίς να αποδεικνύουν παρενόχληση, εγείρουν το γενικότερο ζήτημα της ελευθερίας επιλογής μέσα σε σχέσεις εξάρτησης. Πόσο εύκολα μπορεί μια εργαζόμενη να αρνηθεί προσωπική προσέγγιση από εκείνον που καθορίζει την εξέλιξή της; Η σεξουαλική παρενόχληση δεν εκδηλώνεται μόνο με απειλές, αλλά και με ανεπιθύμητες πιέσεις και υπονοούμενα. Η σιωπή δεν ισοδυναμεί με συναίνεση, ούτε η απουσία καταγγελίας αποδεικνύει απουσία παρενόχλησης.

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Όμως εκτός από την εργασία υπάρχει και η οικογένεια, που συχνά εξαφανίζεται πίσω από τις χρηματιστηριακές ειδήσεις. Οι βιογραφίες επιτυχημένων ανδρών αναδεικνύουν τις αποφάσεις και τα κέρδη τους, σπανιότερα όμως τους ανθρώπους που μοιράστηκαν τη διαδρομή, τη φροντίδα και τη συναισθηματική υποστήριξή τους. Χωρίς να γνωρίζουμε τις ισορροπίες της συγκεκριμένης οικογένειας, αξίζει να αναρωτηθούμε γιατί η συμβολή των γυναικών, για δεκαετίες δίπλα σε έναν άνδρα, θεωρείται συχνά αυτονόητη.

Ας σταθούμε τέλος και σε μια ακόμη διάσταση, στην ίδια την εταιρεία, τη Nvidia. Όταν μια εταιρεία καθοριστική για την Τεχνητή Νοημοσύνη ταυτίζεται υπερβολικά με τον ιδρυτή της, όπως στην προκείμενη περίπτωση, μια κρίση ηγεσίας μπορεί να επηρεάσει τους εργαζομένους, τους επενδυτές και τις αγορές.

Γι’ αυτό και υπογραμμίζεται πολλαπλώς ότι η τεχνολογική καινοτομία χρειάζεται ανθεκτικούς θεσμούς, σοβαρό υπόβαθρο, ουσιαστική εταιρική διακυβέρνηση και διαφάνεια.

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Αν κάτι πρέπει να έχουμε κατά νου με αφορμή την υπόθεση του Τζένσεν Χουάνγκ, είναι ότι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν αφορά μόνο τις δυνατότητες της τεχνολογίας, αλλά και τα όρια της ανθρώπινης εξουσίας.

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Γιατί η ευφυΐα δεν αποτελεί απόδειξη ηθικής υπεροχής και η επιτυχία δεν απαλλάσσει κανέναν από την ευθύνη των επιλογών του. Η αξιοπρέπεια, η ισότητα και η λογοδοσία δεν μπορούν και δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να τίθενται σε δεύτερη μοίρα.

* Λέκτορας,Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, Αθήνας, τ. Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

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