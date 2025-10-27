Η λέσχη των δισεκατομμυριούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, με περίπου 900 άτομα να ανήκουν σε αυτήν. Ανάμεσά τους, ξεχωρίζει μια ακόμη πιο αποκλειστική ομάδα: οι δισεκατομμυριούχοι που επιλέγουν να δωρίσουν σημαντικό ποσοστό της περιουσίας τους σε φιλανθρωπικά έργα.

Παραδείγματα αποτελούν ο Τζορτζ Σόρος, η ΜακΚένζι Σκοτ, ο Γουόρεν Μπάφετ και οι Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, οι οποίοι έχουν ήδη προσφέρει ή έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν μεγάλο μέρος του πλούτου τους.

Σε αυτήν την ομάδα προστίθεται πλέον και το ζευγάρι Ριτς και Νάνσυ Κίντερ από το Χιούστον, οι οποίοι ανακοίνωσαν πως σκοπεύουν να δωρίσουν το 95% της περιουσίας τους, ύψους περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Τα υπόλοιπα 550 εκατομμύρια θα δοθούν στους απογόνους τους, με την προσδοκία ότι και εκείνοι θα συνεχίσουν την παράδοση προσφοράς. Σύμφωνα με τη Νάνσυ Κίντερ, στόχος τους είναι τα εγγόνια τους να κατανοήσουν τη σημασία της κοινωνικής συνεισφοράς και να την διατηρήσουν στο μέλλον.

A Houston billionaire couple pledged to donate the vast majority of their wealth. Rich and Nancy Kinder told Houston news station ABC13 they’re giving away 95% of their estimated $11 billion to local charities. https://t.co/J7gUHVuadR pic.twitter.com/cxjJ6dd64E — FORTUNE (@FortuneMagazine) October 22, 2025

Ο Ριτς Κίντερ είναι συνιδρυτής της εταιρείας ενεργειακών υποδομών Kinder Morgan, μιας από τις μεγαλύτερες στη Βόρεια Αμερική, ενώ η Νάνσυ Κίντερ είναι πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Kinder Foundation, το οποίο ιδρύθηκε το 1997.

Μαζί έχουν δωρίσει μέχρι σήμερα πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια για πράσινους αστικούς χώρους, εκπαίδευση και βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Χιούστον. Επιπλέον, η Νάνσυ Κίντερ συμμετέχει ενεργά σε οργανισμούς που προάγουν την ανάπτυξη αστικών περιοχών.

Οι Κίντερ ήταν από τους πρώτους που υπέγραψαν το Giving Pledge, μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία των Γκέιτς και Μπάφετ, που καλεί τους πλουσιότερους ανθρώπους να δεσμευτούν στη δωρεά τουλάχιστον του 50% του πλούτου τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών, παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις, ο πλούτος των υπερ-πλουσίων συνεχίζει να αυξάνεται ταχύτερα από τις φιλανθρωπικές τους προσφορές.

We @MDAndersonNews are grateful to Kinder Foundation and Rich and Nancy Kinder for their gift to bring Kinder Children’s Cancer Center to life. Proud to work with Debbie Sukin and @TexasChildrens to build the preeminent children’s cancer center. #UTMDAnderson_TexasChildrens pic.twitter.com/lXha0rEp9l — Peter WT Pisters, MD (@ppisters) May 15, 2025

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή φιλανθρωπική στρατηγική είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα ενόψει της Μεγάλης Μεταβίβασης Πλούτου, ύψους 124 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που αναμένεται τα επόμενα χρόνια.

Η Κόνι Κόλινγκσγουορθ, πρώην στέλεχος του Gates Foundation, επισημαίνει ότι σήμερα η φιλανθρωπία είναι πιο σύνθετη και ότι οι δωρητές πρέπει να ξεκινούν να προσφέρουν νωρίς, καθώς τα κοινωνικά προβλήματα υπάρχουν ήδη και απαιτούν άμεση δράση.

Παρά τα αυξανόμενα ποσά, η φτώχεια παραμένει επίμονη, καθιστώντας αναγκαία τη συνεχή και συνειδητή φιλανθρωπική προσφορά.

Πηγή: Fortune

