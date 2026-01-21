Σχεδόν 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή με την οποία ζητούν την επιβολή υψηλότερων φόρων στους υπερπλούσιους, ενόψει της έναρξης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Η επιστολή, την οποία υπέγραψαν διακεκριμένες προσωπικότητες, όπως ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Μαρκ Ράφαλο και ο μουσικός Μπράιαν Ινο, προειδοποιεί ότι οι εξαιρετικά πλούσιοι έχουν αρνητική επίδραση στον κόσμο.

Επισημαίνοντας τις αναφορές ότι το 1% των πλουσιότερων ανθρώπων κατέχει περισσότερο από το 95% του υπόλοιπου παγκόσμιου πληθυσμού, η επιστολή καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να κλείσουν το διευρυνόμενο χάσμα.

«Μια χούφτα παγκόσμιων ολιγαρχών με εξαιρετικό πλούτο έχουν εξαγοράσει τις δημοκρατίες μας, έχουν καταλάβει τις κυβερνήσεις μας, έχουν φιμώσει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, έχουν ασκήσει ασφυκτικό έλεγχο στην τεχνολογία και την καινοτομία, έχουν επιδεινώσει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν επιταχύνει την καταστροφή του πλανήτη μας».

«Oλα όσα είναι πολύτιμα, πλούσιοι και φτωχοί, καταστρέφονται από εκείνους που επιδιώκουν να διευρύνουν το χάσμα μεταξύ της τεράστιας δύναμής τους και όλων των άλλων», συνεχίζει η επιστολή.

«Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Όταν ακόμη και εκατομμυριούχοι, όπως εμείς, αναγνωρίζουν ότι ο ακραίος πλούτος έχει κοστίσει σε όλους τους άλλους τα πάντα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κοινωνία βρίσκεται σε επικίνδυνη ισορροπία στο χείλος του γκρεμού».

Η δήλωση έχει προγραμματιστεί να συμπέσει με το ετήσιο WEF, που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στο Νταβός. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 60 παγκόσμιων ηγετών, συγκεντρώνονται αυτή την εβδομάδα στην πόλη των Ελβετικών Άλπεων.

Δημοσκόπηση που διεξήχθη για την ομάδα Patriotic Millionaires, η οποία διεξάγει εκστρατεία για υψηλότερους φόρους στους υπερπλούσιους , διαπίστωσε ότι το 77% των εκατομμυριούχων από τις χώρες της G20 πιστεύουν ότι τα εξαιρετικά πλούσια άτομα αγοράζουν πολιτική επιρροή.

Περισσότερο από το 60% των ερωτηθέντων ανησυχούσαν ότι ο υπερβολικός πλούτος αποτελούσε απειλή για τη δημοκρατία. Τα δύο τρίτα υποστήριξαν την αύξηση των φόρων στους υπερπλούσιους για να επενδύσουν σε δημόσιες υπηρεσίες, με μόνο το 17% να είναι αντίθετο.

Η φιλανθρωπική οργάνωση ανάπτυξης Oxfam ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι πέρυσι καταγράφηκε αριθμός ρεκόρ δισεκατομμυριούχων, ανεβάζοντας για πρώτη φορά τον παγκόσμιο αριθμό σε περισσότερους από 3.000. «Πέρυσι η αύξηση του πλούτου των δισεκατομμυριούχων ήταν άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Oxfam International, Amitabh Behar.

«Οι υπερπλούσιοι έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων. Είναι ακατανόητο ότι το πλουσιότερο 1% κατέχει πλέον τρεις φορές περισσότερο από τον συνολικό δημόσιο πλούτο του κόσμου μαζί». «Είναι ένα σκληρό κατηγορητήριο που καταδεικνύει πόσο ανόητο είναι το χάσμα που υπάρχει τώρα μεταξύ των ολιγαρχών και της υπόλοιπης ανθρωπότητας. Οι κυβερνήσεις πρέπει να επιβάλουν φόρους στους υπερπλούσιους τώρα και να δώσουν προτεραιότητα στη μείωση της ανισότητας. Ο κόσμος δεν μπορεί να συνεχίσει σε αυτή την τροχιά.»

