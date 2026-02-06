Μπορεί ο ΑΝΤ1 να ανακοίνωσε επίσημα στις αρχές της χρονιάς την επιστροφή του Your Face Sounds Familiar τον προσεχή Απρίλιο, σχεδόν πέντε χρόνια μετά το φινάλε του 7ου κύκλου, οι πληροφορίες όμως γύρω από τα πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο show μεταμορφώσεων διαρρέουν με το σταγονόμετρο.

Ακόμα και οι πληροφορίες που ήθελαν την Μπέττυ Μαγγίρα και τη Δέσποινα Βανδή να «μάχονται» για τη θέση της παρουσιάστριας διαψεύστηκαν γρήγορα, αφού το στενό περιβάλλον της πρώτης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει δεχτεί κλήση για το συγκεκριμένο project (αν και πριν από δυο χρόνια το είχαν συζητήσει), ενώ η πλευρά της Δέσποινας Βανδή ξεκαθάρισε ότι δεν την ενδιαφέρει να ασχοληθεί σε αυτή τη φάση με την τηλεόραση (αλλιώς θα επέστρεφε στο J2US).

Η Μαρία Μπεκατώρου το 2020 είχε μαζί της στο Your Face Sounds Familiar τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου, τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον Αλέξη Γεωργούλη και τον Δημήτρη Σταρόβα. Σ

Ο Νίκος Μουτσινάς, η Έλλη Κοκκίνου, ο Σταμάτης Φασουλής και ο Φώτης Σεργουλόπουλος είχαν συνυπάρξει στην επιτροπή του Your Face Sounds Familiar το 2017.

Στο «τραπέζι» των συζητήσεων για την κριτική επιτροπή του Your Face Sounds Familiar ακούγεται (χωρίς να επιβεβαιώνεται επίσημα) ότι έχουν πέσει κάποια ονόματα που είχαν λάβει μέρος στο παρελθόν, όπως ο Τάκης Ζαχαράτος και η Έλλη Κοκκίνου, που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στον ΑΝΤ1 μετά το Don’t forget the lyrics.

Η επιτροπή του 2016: Μουτσινάς- Παπουτσάκη- Φασουλής- Φιλιππίδης.

Ποιος θα παρουσιάσει το Your Face Sounds Familiar

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο λόγος που δεν έχει «κλείσει» ακόμα το πρόσωπο που θα διαδεχτεί τη Μαρία Μπεκατώρου στην παρουσίαση του show, είναι ότι ο ΑΝΤ1 επιθυμεί να υπογράψει ένα πολύ μεγάλο γυναικείο όνομα που δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ ξανά σε αντίστοιχο ρόλο.

Στην κριτική επιτροπή του Your Face Sounds Familiar είχε βρεθεί και ο Τάκης Ζαχαράτος το 2014.

Η συγκεκριμένη γυναίκα έχει κάνει ξανά συζητήσεις με το κανάλι του Αμαρουσίου στο παρελθόν, στις οποίες όμως είχε μπει μία άνω τελεία. Αν τελικά αυτή τη φορά οι διαπραγματεύσεις έχουν αίσιο τέλος, θα βρεθούμε μπροστά στη μεγαλύτερη, ίσως, τηλεοπτική έκπληξη της σεζόν…