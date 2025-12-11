Η Ζήνα Κουτσελίνη και ο Πέτρος Κουσουλός δίνουν καθημερινά μάχη στη μεσημεριανή ζώνη.

Μάχη «σώμα με σώμα» έδωσε για άλλη μια φορά στην πρωινή ζώνη το Happy Day (20,5%) με την «Κοινωνία Ώρα Mega» (20,8%) που έκανε όμως τα υψηλότερα νούμερά της πριν από την έναρξη της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

Η Κατερίνα Καινούργιου (14,2%) έχασε την πρωτιά από τη Φαίη Σκορδά (16,8%) στο δυναμικό κοινό με τον Γιώργο Λιάγκα να παίρνει το… χάλκινο στην ζώνη του με 9,4%. Μάλιστα το «Πρωινό» έκανε διψήφια ποσοστά μετά τις 11, φτάνοντας στο 14,8%. Στο σύνολο κοινού, το νήμα έκοψαν πρώτοι οι «Αταίριαστοι» με 16,2%.

Στη μεσημεριανή ζώνη o Πέτρος Κουσουλός προπορεύτηκε με 15,1% ενώ η Ζήνα Κουτσελίνη ανέβηκε στο 9,8%. Η επιστροφή του Γιάννη Τσιμιτσέλη κέρδισε το 7% του δυναμικού κοινού, ενώ ο Κώστας Τσουρός έκανε μέσο όρο 3,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Ρουκ Ζουκ» έκανε μέσο όρο 9,4%.

Οι νικητές και οι χαμένοι στη βραδινή ζώνη

Το κεντρικό δελτίο του Νίκου Χατζηνικολάου (4,6%) βρέθηκε πιο κάτω και τις ειδήσεις του Open (5,1%) στο δυναμικό κοινό, χαρίζοντας την πρωτιά στον Αντώνη Σρόιτερ (17,2%) έχοντας πάρει πολύ υψηλό lead in από το Deal (21,4%).

Η σειρά «Να μ΄ αγαπάς» του Alpha με 18,1% (24,5% στο σύνολο) πέρασε μπροστά από τους Boomers του Αντώνη Κανάκη (13,6%).

Ο «Άγιος Έρωτας» πήρε με άνεση την πρωτιά στην prime time ζώνη (20,7%) αφήνοντας το Grand Hotel στο 9,7% και το GNTM στο 9,6%, ενώ η κωμική σειρά του ΣΚΑΪ «Τότε και Τώρα» πήγε εξαιρετικά για τα δεδομένα του σταθμού με 11,1%. Χαμηλές πτήσεις για το Real View (3,2%).

Δυσάρεστη επίδοση και για τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» (7,3%), ενώ το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» έκανε μέσο όροσ στο κοινό 18-54 15,5% παρά την πίεση του Mega με τον αγώνα της Ρεάλ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι (14,6%).

Στη late night ζώνη ο Πέτρος Κουσουλός πήρε ξανά την πρωτιά με 14,7% (17,9% στο σύνολο) , ενώ ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος στο Open έμεινε στο 4,1%. Ακόμα πιο χαμηλά η εκπομπή της Χριστίνας Βίδου στον ΣΚΑΪ, «Η ζωή σου όλη» (2,6%).