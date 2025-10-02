«Πρωταγωνίστησε» για άλλη μια φορά στον τηλεοπτικό αέρα του Mega o Ανδρέας Μικρούτσικος. Ο συμπαρουσιαστής της Φαίης Σκορδά, που αρνείται πεισματικά να φορέσει ακουστικό για να μην ακούει τις οδηγίες του κοντρόλ, δυσανασχέτησε όταν αισθάνθηκε ότι η αρχισυνταξία του Buongiorno προσπαθούσε να πει στους υπόλοιπους να τον διακόψουν για να περάσουν στο επόμενο θέμα.

«Όταν θα φύγω θα κλαις μωρή» είπε δυνατά στην αρχισυντάκτρια της εκπομπής για να την πειράξει, ενώ αμέσως η Φαίη Σκορδά, που έχει καταφέρει να τον χειρίζεται υποδειγματικά εντός και εκτός αέρα, έσπευσε να αποφορτίσει την ατμόσφαιρα ζητώντας να του φέρουν το επιδόρπιο της ημέρας για να τον γλυκάνουν, το οποίο όμως εκείνος δεν μπορούσε να φάει για λόγους υγείας.

Advertisement

Advertisement

Μικρούτσικος εναντίον όλων

Αν και ο 74χρονος Ανδρέας Μικρούτσικος πάντα έχει το παράπονο ότι δεν του δίνουν αρκετό χρόνο ώστε να ολοκληρώσει τις -υπεραναλυτικές συνήθως- τοποθετήσεις του επί παντός επιστητού, η αλήθεια είναι ότι στο Buongiorno έχει άφθονο χρόνο να επιχειρηματολογήσει σε σχέση με τους συναδέλφους του όπως αποδεικνύουν τρία ενδεικτικά αποσπάσματα από την εκπομπή της Πέμπτης.

Για τη «φάουλ» ερώτηση της Αθηναΐδας Νέγκα που χαρακτήρισε «αντικοινωνικό» τον Γιάννη Μπέζο:

Για τη σύλληψη του Βασίλη Παϊτέρη για χρέη προς το Δημόσιο που φτάνουν τα 850 χιλιάδες ευρώ:

Για το ρεσάλτο του ισραηλινού πολεμικού ναυτικoύ στο ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο»: