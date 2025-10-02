Ανατροπή στην τηλεθέαση της πρωινής ζώνης, αφού μετά 13 μέρες κυριαρχίας της Κατερίνας Καινούργιου στο δυναμικό κοινό, η Φαίη Σκορδά κατάφερε να κόψει πρώτη το νήμα την Τετάρτη με 15,9%. Πίσω της ο Γιώργος Λιάγκας με 13,1%, ακολούθησε το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου με 12,5% και η Super Κατερίνα βρέθηκε στην τέταρτη θέση με 11,1%. Στο σύνολο κοινού η πρωτιά πήγε όπως σχεδόν κάθε μέρα στους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ (15,2%).

Τα καλά νέα για το Mega είχαν βέβαια ξεκινήσει από πιο νωρίς αφού το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη είχε βγει πρώτο με 21,6% στο κοινό 18-54, αφήνοντας το Happy Day δεύτερο με 16,1%. Το κανάλι της Συγγρού κυριάρχησε και στη βραδινή ζώνη, αφού η Ράνια Τζίμα έφερε 16,6% και ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ έκανε μέσο όρο 28,1%.

Advertisement

Advertisement

Στους χαμένους της ημέρας, τα τηλεπαιχνίδια του ΑΝΤ1, αφού το «Ρουκ Ζουκ» έκανε μόλις 8,2% και το 5Χ5 σημείνωσε μόλις 7,5% στο δυναμικό κοινό. Η Τατιάνα Στεφανίδου παρέμεινε στο 2,5% ενώ στο late night η «Κοινωνία Άνω Κάτω» του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στο Open έκανε πρεμιέρα με 4,2%.

Η επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη στη σκηνή

Την πρώτη νύχτα του Οκτώβρη επέστρεψε στη σκηνή ο Γιώργος Μαζωνάκης ως καλεσμένος στην «Ταράτσα του Φοίβου». «Δεν θέλω να με αγαπάνε αλλά να με εκτιμάνε» είπε μεταξύ άλλων ο πολυσυζητημένος τραγουδιστής, με τον Φοίβο Δεληβοριά να συμπληρώνει ότι η συγκεκριμένη βραδιά είχε γίνει sold out μέσα σε τρεις, μόλις, ώρες.

Από τους πρώτους που έσπευσαν να τον δουν από κοντά ήταν ο Γιώργος Λιάγκας που συνοδευόταν από τη σύντροφό του Μαρία Αντωνά. Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 μάλιστα πόζαρε μαζί του στο καμαρίνι και μένει τώρα να φανεί αν τελικά η προσπάθειά του θα πιάσει τόπο και εμφανιστεί ως καλεσμένος στο «Πρωινό». Αυτό που σχολιάστηκε φυσικά περισσότερο ήταν το κόκκινο μανό στα νύχια του 53χρονου τραγουδιστή.

Την ίδια στιγμή συνεχίζεται το θρίλερ σχετικά με τις νυχτερινές εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη αφού οι τελευταίες φήμες τον θέλουν ένα βήμα πριν δώσει οριστικά τα χέρια με το νυχτερινό κέντρο «Φωταέριο» μετά από μια πολύ δελεαστικά οικονομική πρόταση που του έχει γίνει, αν και αρχικά όλοι γνώριζαν (ακόμα και οι πιο στενοί του συνεργάτες) ότι θα συνέχιζε στο Fever.