Αναμφισβήτητα ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο πιο συζητημένος Έλληνας τραγουδιστής των τελευταίων μηνών. Το όνομά του πρωταγωνιστεί καθημερινά στις σκαλέτες πρωινών και μεσημεριανών εκπομπών, ενώ η προγραμματισμένη εμφάνισή του στην «Ταράτσα του Φοίβου» έγινε sold out μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Τι συμβαίνει όμως με την «κανονική» του επιστροφή στις πίστες της πρωτεύουσας; Σύμφωνα με όσα συζητιούνται στη νυχτερινή Αθήνα, αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει καταλήξει ακόμα οριστικά σε κάποια συμφωνία, αν και στην αρχή είχε γίνει γνωστό ότι θα επέστρεφε μέσα στον Σεπτέμβριο στο Fever, όπου είχε εμφανιστεί με επιτυχία για λίγα Σάββατα πριν από το καλοκαίρι. Εξάλλου, όπως είχε γίνει γνωστό, ο δικηγόρος που είχε αναλάβει να τον υπερασπιστεί το τελευταίο διάστημα, ο Γιώργος Μερκουλίδης, συνεργαζόταν ήδη με τον επιχειρηματία του νυχτερινού κέντρου της λεωφόρου Συγγρού.

Advertisement

Advertisement

Στη συνέχεια το όνομα «Μαζωνάκης» συνδέθηκε με άλλα δύο μαγαζιά και το ρεπορτάζ της HuffPost επιβεβαιώνει ότι όντως έγιναν συζητήσεις με τους ιδιοκτήτες τόσο της «Ακτής Πειραιώς» όσο και με το «Φωταέριο» της οδού Πειραιώς, με τους οποίους ο τραγουδιστής έχει συνεργαστεί με επιτυχία στο παρελθόν. Κανείς όμως δεν επιβεβαιώνει επίσημα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει υπογράψει κάπου μέχρι και αυτή τη στιγμή.

Πώς είναι ο Μαζωνάκης στα γυρίσματα του The Voice

Αυτές τις μέρες, ο 53χρονος Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζει κανονικά τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο του The Voice που κάνει εσπευσμένα πρεμιέρα αυτό το Σαββατοκύριακο. «Είναι επικοινωνιακός με όλους, έχει καλή διάθεση, και δείχνει ανανεωμένος» λένε άνθρωποι που τον έχουν δει από κοντά. Εκτός από το πρώτο γύρισμα που η επιτροπή ήταν λίγο «ξεκούρδιστη» η πετυχημένη χημεία των coaches φάνηκε κιόλας έντονα από τη δεύτερη μέρα.

«Η μόνη διαφορά που θα μπορούσε να σχολιάσει κανείς είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κουράζεται λίγο πιο γρήγορα από την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη σε αυτά τα πολύωρα γυρίσματα κάτω από πολύ έντονα φώτα» αναφέρει η ίδια πηγή. «Επειδή όμως όλοι γνωρίζουν πόσο δύσκολα έχει περάσει, τον σέβονται απόλυτα και δεν τον πιέζουν».

Τις πληροφορίες της HuffPost έρχεται να επιβεβαιώσει και το ρεπορτάζ της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας μάλιστα μια στιχομυθία που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης με έναν παίκτη: «Κι εγώ πέρασα από νοσοκομείο και έγινα βούκινο» φέρεται να έχει αναφέρει. ο ίδιος, ενώ δεν χάνει ευκαιρία να πιάσει το αγαπημένο του μικρόφωνο και να τραγούδησει τόσο με παίκτες όσο και με τον Χρήστο Μάστορα που «ερμήνευσαν μαζί Καζαντζίδη και συγκίνησαν όσους ήταν παρόντες».