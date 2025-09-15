Η «Ταράτσα του Φοίβου» στο Άλσος ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία για τη φετινή σεζόν, με μία συνάντηση – έκπληξη: Καλεσμένος του Φοίβου Δεληβοριά την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς καλωσόρισε τον καλό του φίλο και συνάδελφο, με μία ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία αναφέρει: «Πώς θα σας φαινόταν αν η παράστασή μας της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου γινόταν στην ”Ταράτσα του Μαζώ”; Νομίζω δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Κάτι μαγικό έρχεται, «ένα θαύμα» που λέει κι ο φίλος μου. Στο Άλσος θα περασουμε παρέα αυτό το στάδιο, γιατί ανήκουμε σε μας -και στα όνειρά μας».

Advertisement

Advertisement

Προσκεκλημένη το ίδιο βράδυ είναι και η Χριστίνα Σαμαρά, ενώ το μεγάλο φινάλε θα ακολουθήσει την επόμενη Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, με τους καλεσμένους της βραδιάς να παραμένουν έκπληξη.

Μέχρι τότε, ο Σεπτέμβριος συνεχίζει με καλεσμένους τους:

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Ιουλία Καραπατάκη

Βύρων Θεοδωρόπουλος

Σταύρος Τσαντές

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Πάνος Μουζουράκης

Χρύσα Κατσαρίνη

Billie Kark

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Χρήστος Μαστόρας

Jerome Kaluta

Ηλίας Φουντούλης

Advertisement

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου

Γιώργος Νταλάρας

Βασίλης Προδρόμου

Info

Η Ταράτσα του Φοίβου

Θέατρο Άλσος

Κάθε Τετάρτη στο Θέατρο Άλσος



Ώρα έναρξης: 20:30



Τιμές εισιτηρίων:

Α΄ ΖΩΝΗ: 35€

Β΄ ΖΩΝΗ: 30€

Γ΄ ΖΩΝΗ: 25€

Δ΄ ΖΩΝΗ: 20€

ΖΩΝΗ ΟΡΘΙΩΝ: 15€



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Φοίβος Δεληβοριάς

Θανάσης Αλευράς

Γαλήνη Χατζηπασχάλη

Πάνος Παπαδόπουλος

Νεφέλη Φασούλη



Μαζί τους:

Έλσα Σίσκου

Θάνος Ραγκούσης

Μιχάλης Κριεμπάρδης



ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Γιάννης Δίσκος: Ενορχηστρώσεις – Πνευστά

Σωτήρης Ντούβας: Τύμπανα

Κωστής Χριστοδούλου: Πλήκτρα

Λάμπης Κουντουρόγιαννης: Κιθάρες

Yoel Soto Gonzalez: Μπάσο



Σκηνοθεσία: Άγγελος Τριανταφύλλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Μπιτούνη

Κείμενα: Φοίβος Δεληβοριάς

Σκηνικά: Άγγελος Μέντης

Κοστούμια: Αλεξάνδρα – Αναστασία Φτούλη

Χορογραφίες: Εύη Σούλη

Ηχοληψία : Γιάννης Πετρόλιας

Ηχολήπτης Σκηνής: Νίκος Κόλλιας

Φωτισμοί / Σχεδιασμός: Παναγιώτης Τσεβρένης

Φωταγραφίες – Video: Δημήτρης Μακρής

Artwork: Μυρτώ Δεληβοριά

Video Art: Μαύρα Γίδια – Μάριος Γαμπιεράκης

Φιλικό Αρχείο: Σιδερής Πρίντεζης

Μακιγιάζ: Χρύσα Ράικου

Χτενίσματα Περούκες: Κωνσταντίνος Κολιούσης

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com.

Advertisement