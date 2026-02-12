Το «αιώνιο κορίτσι» του Τζέιμς Μποντ και ο τηλεοπτικός σύντροφος της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Sex and the city -και την πρόσφατη συνέχειά του And Just Like That- είναι μαζί 24 χρόνια και πρόσφατα γιόρτασαν την πέμπτη επέτειο γάμου τους. Η Μπο Ντέρεκ και ο Τζον Κόρμπετ πραγματοποίησαν το βράδυ της Τετάρτης μία σπάνια εμφάνιση στο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα τιμώντας το φετινό φαβορί για το Όσκαρ β’ αντρικού ρόλου, Στέλλα Σκάσκαρντ.

Το ραντεβού στα τυφλά που τους άλλαξε τη ζωή

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2002 όταν ο ατζέντης του Τζον Κόρμπετ αποφάσισε να κάνει τον προξενητή. Ο ηθοποιός δεν είχε συνοδό για το πάρτι των Όσκαρ εκείνης της χρονιάς και ο συνεργάτης του πρότεινε την Μπο Ντέρεκ. Μετά από χρόνια ο ηθοποιός θα παραδεχόταν ότι είχε νιώσει τρομερό δέος. «Ήμουν πολύ νευρικός. Εννοώ, είναι η Μπο Ντερεκ!». Η έλξη ήταν αμοιβαία και ακαριαία. Παρά τη φήμη τους, ανακάλυψαν ότι μοιράζονταν την ίδια αγάπη για την ησυχία, τα ζώα και τη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το πρώτο ραντεβού της Μπο Ντέρεκ και του Τζον Κόρμπετ έγινε μπροστά σε δεκάδες τηλεοπτικές κάμερες και φωτογράφου τον Μάρτιο του 2002.

Παρόλο που δήλωναν πως δεν ένιωθαν την ανάγκη να παντρευτούν, έκαναν την έκπληξη και παντρεύτηκαν κρυφά τα Χριστούγεννα του 2020.«Μετά από 20 χρόνια, αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Δεν θέλαμε το 2020 να είναι κάτι που όλοι θα θυμούνται με μίσος (σ.σ λόγω της καραντίνας). Είπαμε, ας βγάλουμε κάτι όμορφο από αυτό» αποκαλύπτει ο Κόρμπετ.

Η Μπο Ντέρεκ είναι γεννημένη το 1956 και ο Τζον Κόρμπετ το 1961. Στο Χόλιγουντ, η διαφορά της ηλικίας τους θεωρείται σχεδόν μηδαμινή, όμως η Ντέρεκ έχει παραδεχτεί πως η ωριμότητα έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη της σχέσης τους και πως η διαφορά ηλικίας ή ο χρόνος που περνάει δεν τους απασχολεί: «Όταν ξεκινάς μια σχέση σε μεγαλύτερη ηλικία, φέρνεις μαζί σου όλη την εμπειρία και την ηρεμία σου. Δεν υπάρχουν τα δράματα της νεότητας». έχει δηλώσει συμπληρώνοντας: «Με κάνει να γελάω συνέχεια. Είναι γεμάτος ζωή, γεμάτος χαρά. Τον προσέλαβα ως συνοδό και δεν τον άφησα να φύγει ποτέ!» .

Την ίδια στιγμή εκείνος δεν διστάζει να παραδεχτεί πόσο ερωτευμένος είναι ακόμα μαζί της: «Είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο στον κόσμο. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι γυναίκα μου». Μετά τον θάνατο του πρώτου της συζύγου, Τζον Ντέρεκ (ο οποίος ήταν 30 χρόνια μεγαλύτερός της), η Μπο δεν πίστευε ότι θα ξαναβρεί την αγάπη. Ο Κόρμπετ ήταν ο άνθρωπος που την έκανε να ξανανιώσει «ζωντανή», όπως έχει εξομολογηθεί.

Στο εξώφυλλο του People με τον πρώτο της σύζυγο που έφυγε από τη ζωή το 1998

Το ζευγάρι μένει σε ένα εντυπωσιακό ράντσο 10,5 στρεμμάτων στη Σάντα Ινέζ της Καλιφόρνια (κοντά στη Σάντα Μπάρμπαρα). Η μεγάλη τους αγάπη είναι τα ζώα. Μοιράζονται το σπίτι τους με πολλά σκυλιά (τον Τσίκο, τον Σμόκι και τον Λουκ, ενώ η Bo έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στα άλογα — έχει πέντε άλογα και έναν γάιδαρο! Μάλιστα έχουν μόνιμο προσωπικό για να τα περιποιείται.

Η Μπο Ντέρεκ έχει δηλώσει ότι περνάει τις ώρες της φροντίζοντας τα ζώα της, κάνοντας ιππασία και απολαμβάνοντας τη φύση. Για εκείνους, η ιδανική έξοδος είναι ένα μπάρμπεκιου στην αυλή με λίγους καλούς φίλους.

Τζον Κόρμπετ για Μπο Ντέρεκ: «Είμαι πιο ευτυχισμένος όταν είναι εκείνη τριγύρω»

Σε πρόσφατες συνεντεύξεις τους, έχουν αποκαλύψει μικρές- αλλά ουσιαστικές- λεπτομέρειες που κρατούν τη σπίθα ζωντανή μετά από 24 χρόνια: Σύμφωνα με την Ντέρεκ, όταν γνωρίστηκαν, ήταν και οι δύο “χορτασμένοι” από τη δόξα και ήθελαν απλώς έναν άνθρωπο να τους ακούει. Εκείνος έχει πει: “Με ακούει πραγματικά, κι αυτό είναι το πιο σπάνιο πράγμα στον κόσμο“.

Ο Κόρμπετ, που έχει πρωταγωνιστήσει με τη Νία Βαρντάλος στην τριλογία «Γάμος αλά Ελληνικά», είναι γνωστός για το χιούμορ του και η Ντέρεκ λέει ότι ακόμα γελάει με τα αστεία του, παρόλο που τα έχει ακούσει χιλιάδες φορές. Εκείνος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είμαι πιο ευτυχισμένος όταν είναι εκείνη τριγύρω».

Λόγω της καριέρας τους είναι υποχρεωμένοι να ταξιδεύουν συχνά. Αυτό το διάλειμμα που κάνει ο ένας από τον άλλον φαίνεται να λειτουργεί θετικά. «Όταν επιστρέφουμε σπίτι, είναι σαν να είμαστε σε διακοπές», λένε συχνά, παραδίδοντας μαθήματα καλής ζωής σε έναν κόσμο που το έχει περισσότερη ανάγκη από ποτέ.

