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Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρεις γιους και επιδιώκει να περνά τον χρόνο του ταξιδεύοντας και ερχόμενο σε επαφή με τη φύση.

Ο φωτογράφος στοχεύει στη δημιουργία θετικών παιδικών αναμνήσεων για τα παιδιά του, θεωρώντας τα συναισθήματα ως τον πραγματικό πλούτο της ζωής.

Το τρίτο παιδί του ζευγαριού γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ η κύησή του ολοκληρώθηκε πρόωρα στις είκοσι επτά εβδομάδες.

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Με τα πιο ζεστά λόγια μίλησε ο Χάρης Χριστόπουλος για τη σύζυγο και μητέρα των παιδιών του Ανίτα Μπραντ, λέγοντας πως έχει την ανείπωτη χαρά η μάνα των παιδιών του να είναι εκείνη..

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τρεις γιους με τον φωτογράφο να υποστηρίζει ότι από μικρή ηλικία είχε ονειρευτεί τον εαυτό του πατέρα και συγκεκριμένα να έχει δημιουργήσει μία μεγάλη οικογένεια, όπως εν τέλει και έκανε.

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Σεε συνέντευξή του στο Hello, ο Χάρης Χριστόπουλος ανέφερε πως, επιθυμία του είναι να ταξιδεύουν με τη σύζυγο και τα παιδιά τους και να περνούν χρόνο στη φύση: «Όταν ήμουν μικρός, μόνο έτσι φανταζόμουν τη ζωή μου, μια τέτοια οικογένεια ονειρευόμουν. Διάβαζα πολύ “Μίκυ Μάους” και οι αγαπημένοι μου ήρωες ήταν ο Χιούι, ο Λιούι και ο Ντιούι, τα τρία ανιψάκια του Ντόναλτ. Μάζευαν όλοι μαζί σίδερα, έβγαζαν λεφτά και έπαιρναν έτσι αυτοκίνητο.

Έστησαν με κορμούς δέντρων σπιτάκια στα δάση και περνούσαν ωραία. Αυτό είχε αποτυπωθεί στο μυαλό μου. Έλεγα: “Δεν υπάρχει περίπτωση, αν κάνω παιδιά, να μην είμαστε όλοι μαζί. Θα ταξιδεύουμε και θα είμαστε συνεχώς στη φύση”. Με ευλόγησε ο Θεός να το κάνω πραγματικότητα αυτό και έχω την ανείπωτη χαρά η μάνα των παιδιών μου να είναι η Ανίτα».

Όπως είπε, προσπαθεί να δημιουργήσει όμορφες παιδικές αναμνήσεις στους γιους του, που θα τις θυμούνται όταν μεγαλώσουν με θετικό πρόσημο: «Αυτό με συγκινεί καθώς τα πάντα στη ζωή είναι αναμνήσεις. Θέλω, όταν θα θυμούνται τον μπαμπά τους, να θυμούνται αυτά τα παιδικά χρόνια. Ο πραγματικός πλούτος είναι μόνο τα συναισθήματα και οι εικόνες».

Η Αννίτα Μπραντ και ο Χάρης Χριστόπουλος έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική οικογένεια. Ο πρωτότοκος γιος τους, Χρήστος γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2020. Τον Μάρτιο του 2022 ακολούθησε ο δεύτερος γιος τους και τον Σεπτέμβριο του 2024 ήρθε στον κόσμο το τρίτο τους παιδί, το οποίο γεννήθηκε πρόωρα, στις 27 εβδομάδες κύησης.