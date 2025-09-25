Τις τελευταίες μέρες ο Νίκος Κοκλώνης και η εταιρεία παραγωγής του Barking Well βρίσκονται στο επίκεντρο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ -ευτυχώς- με καλή αφορμή. Η «επανασύνδεση» με την ιδιοκτησία του Open μετά από μια, σχετικά αθόρυβη, διαμάχη αρκετών μηνών φιλοδοξεί να τονώσει το πρόγραμμα του σταθμού, που την περσινή σεζόν βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στην ενημέρωση που έχει χτίσει με γερά θεμέλια ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Barking Well θα αναλάβει την παραγωγή πέντε εκπομπών στο Open. Ένα καθημερινό τηλεπαιχνίδι με τη Μαρία Μπακοδήμου, ένα Σαββατιάτικο βραδινό λαμπερό show με τον Νίκο Κοκλώνη (όχι όμως το J2US που συζητιέται να επιστρέψει με μια All Star εκδοχή), μια εκπομπή με τη Νάταλι Κάκκαβα και τον Γρηγόρη Γκουντάρα απέναντι στη Ναταλία Γερμανού και δίδυμο Πανόπουλου- Λαζάρου, μια εκπομπή για τα βράδια της Κυριακής και, τέλος, την ελληνική εκδοχή του αμερικανικού The View, όπως έχει πλασαριστεί, λανθασμένα κατά την ταπεινή μας άποψη, στα Μέσα με την Έλενα Χριστοπούλου και άλλες τρεις γυναίκες (οι επαφές, μας λένε, συνεχίζονται).

Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από όλα τα παραπάνω projects είναι ο ικανότατος Θέμης Μάλλης, ένας άνθρωπος, που αν η ζωή μας έκανε ποτέ δώρο ένα κανάλι, θα του αναθέταμε χωρίς δεύτερη σκέψη τη διεύθυνση ψυχαγωγίας. Είναι ο άνθρωπος που ξεκίνησε με επιτυχία από την ενημέρωση (υπήρξε και αρχισυντάκτης του Γιώργου Λιάγκα στο δελτίο του Star), εργάστηκε για ένα διάστημα και μπροστά από τις κάμερες για να περάσει με επιτυχία στην ψυχαγωγία απογειώνοντας κυριολεκτικά την καριέρα παρουσιαστών όπως η Ελεονώρα Μελέτη και η Κατερίνα Καινούργιου, με τις οποίες διατηρεί τακτική επικοινωνία μέχρι και σήμερα.

Σε χτεσινές μας δηλώσεις, ρωτηθήκαμε αν όντως θα βγει στον αέρα το εγχώριο The View, μιας από τις από τις πιο πετυχημένες καθημερινές πρωινές εκπομπές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού με κορυφαία γυναικεία ονόματα στην παρουσίαση και σούπερσταρ καλεσμένους- μόνο αυτή την εβδομάδα παρέλασαν από το πλατό ο Μάθιου Μακόναχι, η Κάμαλα Χάρις, η Πρισίλα Πρίσλεϊ και η Λίλι Τζέμις.

Δικαίωμα: Προφανώς επίσημα κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί επίσημα ότι έρχεται στην Ελλάδα το The View, γιατί σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για δικαιώματα εκατομμυρίων δολαρίων από το δίκτυο ABC. Άρα ουσιαστικά συζητάμε για τη μεταφορά ενός project ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ του The View, σε μία αγορά τελείως διαφορετική από την αμερικανική, με άλλες συνθήκες, άλλα μπάτζετ και άλλες ανάγκες.

Επομένως, όλη η συζήτηση γύρω από το The View, αδικεί μία νέα προσπάθεια καθώς δημιουργεί προσδοκίες μεγάλες. Η προσέγγισή μας φαίνεται πως ενόχλησε, λίγο άδικα, τον project manager της εκπομπής, Θέμη Μάλλη, που έκανε την παρακάτω ανάρτηση:

Η ανάρτηση του Θέμη Μάλλη στο Instagram

Καταρχάς, ως επικεφαλής του εντύπου να πούμε ότι οι συμβουλές για να πουλήσει περισσότερα φύλλα το περιοδικό ΟΚ! από έναν άνθρωπο με την εμπειρία και την ευφυία του Θέμη είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτες. Έτσι κι αλλιώς και το συγκεκριμένο έντυπο ανήκει στον Νίκο Κοκλώνη, άρα κοινή επιθυμία όλων είναι όλα τα projects της εταιρείας να παραμένουν ανταγωνιστικά και κερδοφόρα.

Επίσης στο ΟΚ!, όπως και σε όλα τα περιοδικά, αγαπάμε το ρετούς, αν και ευτυχώς ο Θέμης Μάλλης, που είναι στην καλύτερή του φάση (και) εξωτερικά, δεν το έχει καθόλου ανάγκη.

Πριν από λίγα χρόνια, ο Θέμης Μάλλης είχε δημιουργήσει στο Open το The Booth, ένα από τα πιο «έξυπνα» project των τελευταίων ετών στην ελληνική τηλεόραση, το οποίο είχε δανειστεί στοιχεία από το The View- όπως πολλά μαγκαζίνο δανείζονται στοιχεία από εκπομπές του εξωτερικού- χωρίς όμως ταυτόχρονα να θυμίζει το The View.

Η εκπομπή αυτή, δεν είχε σημειώσει την τηλεθέαση που της άξιζε, αλλά είχε καταφέρει μέσα σε ένα σύντομο διάστημα να αποκτήσει ένα συμπαγές γυναικείο κοινό που είχε αγκαλιάσει την ενδιαφέρουσα θεματολογία και την πετυχημένη χημεία των συντελεστών. Η κουβέντα για την επαναφορά του εγχώριου The View είχε φουντώσει και στα μέσα της προπερασμένης σεζόν αλλά τελικά η αποχώρηση του Νίκου Κοκλώνη ως παραγωγού από το Open έβαλε φρένο στα πλάνα για την επαναφορά της εκπομπής.

Η ελληνική τηλεόραση, έχει ανάγκη από νέες ιδέες, νέα πρόσωπα και νέες εκπομπές γιατί στο τέλος κερδισμένος βγαίνει μόνο ο τηλεθεατής που έχει περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του. Η απόφαση του Open να βγει στον ανταγωνισμό με ένα ζωντανό talk show την ώρα που οι άλλοι σταθμοί προβάλλουν σειρές, ταινίες και ριάλιτι είναι άκρως ελκυστική και καθόλου δεν αποκλείεται το ελληνικό The View, αν έτσι προτιμούν να το περιγράφουν, να βρει τον δικό του κοινό. Επειδή όμως, καμία εκπομπή που διαφημίστηκε ως κλώνος του The View δεν ευτύχησε στο παρελθόν, μάλλον είναι προτιμότερο ο συγκεκριμένος τίτλος να αναφέρεται μόνο στην αυθεντική του εκδοχή.

