Στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη μίλησε η Ελένη Φιλίνη, με αφορμή την τηλεοπτική της επιστροφή με τη σειρά του Δημήτρη Αποστόλου «Καλά θα πάει κι αυτό» που προβάλλεται στην ΕΡΤ1. Η δημοφιλής ηθοποιός, που διανύει την έβδομη δεκαετία της ζωής της, αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, γιατί δεν έφτασε ποτέ κοντά στον γάμο ούτε στην απόκτηση ενός παιδιού.

Η στενή σχέση με τη μητέρα σου δεν σε καθόρισε στη ζωή σου;

Η μητέρα μου ήταν πολύ προστατευτική. Γεννημένη μαμά. Μου είχε πει ότι αν δεν έκανε παιδί θα ήταν η πιο δυστυχισμένη γυναίκα στον κόσμο.

Σε πίεσε ποτέ να παντρευτείς;

«Θα παντρευτείς όταν θα περνάς καλύτερα με έναν άνθρωπο από ό,τι μόνη σου. Όταν θα δίνετε χαρά ο ένας στον άλλο. Δεν θα είσαι με έναν άνθρωπο που θα υποφέρεις μαζί του» μου έλεγε. Ήταν πολύ δυνατή γυναίκα, μοναδική. «Αν ποτέ θέλεις να κάνεις παιδί, να ξέρεις ότι η Ελένη θα είναι σε δεύτερη μοίρα» θυμάμαι τα λόγια της. Γιατί από τη στιγμή που γίνεσαι γονιός το παιδί έχει προτεραιότητα, το πιστεύω απόλυτα. Γενικά η μητέρα μου ποτέ δεν με πίεσε. Με σεβόταν, ήξερε τον χαρακτήρα μου, αλλά κι εγώ στεκόμουν κερί αναμμένο για εκείνη.

Ελένη Φιλίνη: Η απώλεια που τη στιγμάτισε

Ποτέ δεν ένιωσες την επιθυμία να παντρευτείς;

Ο γάμος είναι ένα κοινωνικό στερεότυπο. Μπορείς να είσαι με έναν άνθρωπο μαζί και χωρίς να παντρευτείς. Με αυτή την έννοια, έχω παντρευτεί και δύο και τρεις φορές. Δεν χρειάζεται να πας στο δημαρχείο ή Φστην εκκλησία. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο μαζί πέντε και έξι χρόνια, δεν είσαι παντρεμένος; Δεν θα το επιβεβαιώσει μια σφραγίδα. Όσο για το παιδί, πάντα το θεωρούσα πολύ μεγάλη ευθύνη. «Πώς να φέρω έναν άνθρωπο σε αυτό τον κόσμο;» από το σχολείο ακόμα το έλεγα. Ας μη σκέφτονται όμως όλοι σαν εμένα. Είναι λάθος. Έχουμε τρομερή υπογεννητικότητα και με στενοχωρεί πάρα πολύ.

«Ο οικονομικός παράγοντας είναι ο βασικός λόγος που τα ζευγάρια σήμερα δεν κάνουν πολλά παιδιά» συνεχίζει η Ελένη Φιλίνη στο ΟΚ!. «Εγώ ίσως επηρεάστηκα από το γεγονός ότι ο πατέρας μου, λόγω της οικονομικής καταστροφής του, αναγκάστηκε να φύγει. Με πόνεσε που δεν τον είχα κοντά μου. Κάθε πράγμα που κάνουμε ή δεν κάνουμε στη ζωή μας έχει την αιτιολογία του. Η ψυχή του καθενός γνωρίζει τον λόγο».

Ερωτεύτηκες πολλές φορές στη ζωή σου;

Πολλές, όχι. Λίγες και καλές. Ο έρωτας ήταν κυρίως ουρανοκατέβατος στη ζωή μου. Είμαι άνθρωπος της αστραπής. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά έτσι είμαι όταν ερωτεύομαι.