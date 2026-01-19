Ο Akylas με το Ferto είναι ο καλλιτέχνης που έχει ξεχωρίσει ο κόσμος ανάμεσα στους 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού της Eurovision.

Μόλις παρουσιάστηκε το κομμάτι μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ EurovisionGR αποθεωτικά σχόλια «πλημμύρισαν» τα social media, με πολλούς να κάνουν λόγο για ένα διαμαντάκι που θα μπορούσε να χαρίσει στην Ελλάδα ακόμα και τη νίκη. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι στοιχηματικές αποδόσεις που θέλουν τον Akyla ως το φαβορί για την εκπροσώπηση της χώρας στον 70ού Διαγωνισμό Τραγουδιού, ενώ ακολουθεί ο Good Job Nicky με το τραγολυδι Dark Side of the Moon.

Ο τραγουδιστής μην περιμένοντας την υποδοχή και απήχηση που θα είχε η συμμετοχή του, εμφανίστηκε με δάκρυα στα μάτια στο Instagram, δηλώνοντας πως δεν πιστεύει αυτό που του συμβαίνει.

Το Ferto με τον ανεβαστικό ρυθμό που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κόσμου αποτελεί ένα σχόλιο για την απληστία και των υπερκαταναλωτισμό που κυριαρχούν στην κοινωνία του σήμερα.

«Κυνηγάω τα πάντα µέχρι να τα φτάσω. Θελω ενα στέµµα κι έναν θρόνο να κάτσω. Ενα µπλοκ επιταγών και check σε όλους να γράψω. Φέρε µου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Φέρτα µου όλα όλα πάλι δεν θα χορτάσω», τραγουδάει ο Akylas, καυτηριάζοντας τη στάση των ανθρώπων που δεν αρκούνται σε αυτά που έχουν, αλλά μπαίνουν σε ένα κυνήγι των υλικών αγαθών χωρίς τέλος. Παράλληλα, το κομμάτι λειτουργεί ως ένα χρονικό της δικής του πορείας από τα δύσκολα παιδικά χρόνια στην προβολή και την επιτυχία.

Όπως είχε πει πριν από μερικές μέρες στην εκπομπή «Στούντιο 4»: «Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να ”κουνήσει”, αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα. Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση».

Την ίδια στιγμή, το κομμάτι του αποτυπώνει και τη δική του διαδρομή. «Το τραγούδι μιλάει για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία. Και μόνο που είμαι στους 28 και έχω το team μου, τους φίλους μου και με στηρίζουν είναι φοβερό. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που είχε πολλές οικονομικές δυσκολίες. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στους γονείς μου, αλλά και σε όλους τους γονείς γενικά που έχουν προσπαθήσει να κάνουν ό,τι μπορούν», είχε προσθέσει στην ίδια συνέντευξη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», ο Akylas είχε και πάλι αναφερθεί στο νόημα πίσω από το τραγούδι του, επισημαίνοντας ότι το Ferto θέλει να αναδείξει την έλλειψη ικανοποίησης που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους σήμερα, οι οποίοι γοητεύονται από τη λάμψη. Παρά το γενικό σχόλιο που κάνει όμως, το τραγούδι, όπως είχε διευκρινίσει, δεν παύει να έχει βιωματικό χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει: «Το τραγούδι μιλάει για το ότι πλέον σε αυτή την εποχή που ζούμε δεν μας φτάνει τίποτα. Θέλουμε και άλλα, πιο μεγάλα, πιο αστραφτερά. Δεν μας αρκεί τίποτα. Και μέσα σε αυτή την αναζήτηση, του γιατί αυτός ο ήρωας του κομματιού δεν αρκείται με τίποτα, έρχεται το ότι μάλλον είναι απωθημένα λόγω στέρησης, λόγω παιδικών βιωμάτων. Λέω “ήρωας”, γιατί θέλω κάπως να αποστασιοποιηθώ, αλλά στην πραγματικότητα είναι βιωματική ιστορία, είναι η δική μου ιστορία. Γιατί μεγάλωσα σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια που είχε πολλές οικονομικές δυσκολίες, από μικρός. Αλλά οι γονείς μου έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κάνω τα πράγματα που θέλω. «Μέσα το κομμάτι έχει αυτό το στοιχείο της ευγνωμοσύνης για τους ανθρώπους που ήταν εκεί όταν δεν ήταν κανείς άλλος».