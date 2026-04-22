Αέρας από Eurovision «φύσηξε» στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ την Τρίτη (21/04), κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο Akylas για τη φετινή συμμετοχή του στον διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τον Μάιο.

Η κάμερα του TLIFE και ο Χρήστος Κούτρας μίλησαν αρχικά με τον καλλιτέχνη και στη συνέχεια με τον Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος έδωσε μια πρώτη γεύση από την προετοιμασία της ελληνικής αποστολής. Όπως ανέφερε, η δουλειά που έχει γίνει είναι ομαδική και γεμάτη δημιουργικότητα, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα ξεχωρίσει.

Ο ίδιος τόνισε πως το concept της εμφάνισης είναι πρωτότυπο και διαφορετικό από όσα έχει παρουσιάσει στο παρελθόν, ενώ αποκάλυψε και μια έκπληξη: στη σκηνή θα εμφανιστεί η γνωστή ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου, προσθέτοντας θεατρικό στοιχείο στην ελληνική συμμετοχή.