H καλλιτεχνική πρωτοβουλία «No Music for Genocide», δημοσίευσε μία ανοιχτή επιστολή που υπογράφουν πάνω από 1.100 εργαζόμενοι στον πολιτιστικό τομέα και μουσικοί, καλώντας τους θαυμαστές τους να μποϊκοτάρουν τον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, εκτός αν απαγορευτεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Στις 4 Δεκεμβρίου, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) αποφάσισαν ότι το Ισραήλ θα επιτραπεί να συμμετάσχει στον ετήσιο διαγωνισμό τραγουδιού, παρά τη συμμετοχή του στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Γάζα, καθώς και τις ανησυχίες σχετικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας στον περσινό διαγωνισμό. Η Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη στις 16 Μαΐου, μετά τη νίκη του τραγουδιστή JJ με το τραγούδι του «Wasted Love».

Πλέον, η διεθνής πρωτοβουλί «No Music For Genocide» – η οποία ενθαρρύνει καλλιτέχνες και κατόχους δικαιωμάτων να αποσύρουν τη μουσική τους από πλατφόρμες streaming στο Ισραήλ – καλεί καλλιτέχνες, ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και θαυμαστές να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό.

Μια ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε σήμερα (21 Απριλίου) έχει υπογραφεί από καλλιτέχνες όπως οι Brian Eno, Massive Attack, Paloma Faith, Paul Weller, Kneecap, Hot Chip, Of Monsters and Men, IDLES, Primal Scream, Sigur Rós, Young Fathers, Mogwai, Black Country New Road, Erika de Casier, Nadine Shah, Dry Cleaning, Ólafur Arnalds, David Holmes, Nemahsis, Macklemore, Roger Waters, Peter Gabriel, Vacations, Smerz, καθώς και από πολλούς πρώην φιναλίστ της Eurovision αλλά και άλλους.

Καλούν τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, τους καλλιτέχνες, τους διοργανωτές των εκδηλώσεων προβολής, τα συνεργεία και τους θαυμαστές να αρνηθούν να συμμετάσχουν ή να υποστηρίξουν την Eurovision έως ότου η EBU απαγορεύσει τη συμμετοχή του Ισραήλ, όπως έκανε με τη Ρωσία μετά την παράνομη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Οι υπογράφοντες την επιστολή γράφουν ότι «απορρίπτουν τη χρήση της Eurovision για να συγκαλύψει και να νομιμοποιήσει τη γενοκτονία, την πολιορκία και τη βίαιη στρατιωτική κατοχή του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων.

«Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στις εκκλήσεις των Παλαιστινίων προς τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, τους καλλιτέχνες, τους διοργανωτές προβολών, το προσωπικό και τους θαυμαστές να μποϊκοτάρουν την Eurovision έως ότου η EBU απαγορεύσει τη συμμετοχή του συνεργού ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN», συνεχίζει η επιστολή.



Η έκκλησή τους έρχεται ενώ τέσσερις χώρες έχουν ήδη αποσυρθεί από τον διαγωνισμό, μεταξύ των οποίων η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία. Η Ισλανδία επίσης αποσύρθηκε από τον διαγωνισμό λίγο μετά την είδηση ότι θα επιτρεπόταν στο Ισραήλ να συμμετάσχει. Εν τω μεταξύ, 11 από τους 16 διαγωνιζόμενους του διαγωνισμού επιλογής τραγουδιού της Πορτογαλίας δήλωσαν τον Δεκέμβριο ότι θα αρνηθούν να εμφανιστούν σε περίπτωση νίκης, θέτοντας σε κίνδυνο τη συμμετοχή της χώρας.

Η επιστολή συνεχίζει λέγοντας ότι «επικροτούν τις αποσύρσεις αρχής των ισπανικών, ιρλανδικών, ισλανδικών, σλοβενικών και ολλανδικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων, καθώς και των πολλών φιναλίστ των εθνικών διαγωνισμών που δεσμεύτηκαν να αρνηθούν να πάνε στην Eurovision. Ακριβώς όπως οι καλλιτέχνες στάθηκαν ενάντια στην καταπίεση στη Νότια Αφρική, έτσι και εμείς στεκόμαστε ενωμένοι τώρα».

«Οι υποκριτικές αντιδράσεις της EBU στα εγκλήματα της Ρωσίας και του Ισραήλ έχουν διαλύσει κάθε ψευδαίσθηση για την υποτιθέμενη “ουδετερότητα” της Eurovision. Το 2022, η EBU δήλωσε ότι η παρουσία της Ρωσίας θα «αμαύρωνε τη φήμη του διαγωνισμού»,» συνεχίζει.

«Ωστόσο, περισσότεροι από 30 μήνες γενοκτονίας στη Γάζα – παράλληλα με την εθνοκάθαρση και την αρπαγή γης στην πολιορκημένη Δυτική Όχθη – δεν θεωρούνται επαρκείς για να εφαρμοστεί η ίδια πολιτική στο Ισραήλ».

Η επιστολή συνεχίζει: «Ως καλλιτέχνες, αναγνωρίζουμε τη συλλογική μας δύναμη – και τη δύναμη της άρνησης. Αρνούμαστε να παραμείνουμε σιωπηλοί. Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι. Καλούμε τους άλλους στον κλάδο μας να ενωθούν μαζί μας. Και στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όλες τις προσπάθειες για να τερματιστεί η συνενοχή σε κάθε κλάδο».

Μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή στο σύνολό της εδώ.