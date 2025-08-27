Μετά την Κλόντια Σίφερ, και η Ευγενία Νιάρχου ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών από την παραμονή της στο πολυτελές πριβέ resort Amanzoe στην περιοχή της Ερμιονίδας. Η 39χρονηκαι σχεδιάστρια κοσμημάτων επιλέγει κάθε καλοκαίρι την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές, ενώ είναι γνωστό σε όλους ότι η οικογένειά της έχει το δικό της ιδιωτικό νησί απέναντι από τις Σπέτσες.

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του διάσημου φεστιβάλ Burning Man, που συγκεντρώνει φανατικούς κλάμπερς από όλον τον πλανήτη, ο στενός φίλος της χρυσής κληρονόμου , Ευάγγελος Μπούσης, δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τον σύζυγό του και γνωστό σχεδιαστή, Πίτερ Ντούντας, την Ευγενία Νιάρχου και την Μπιάνκα Μπραντολίνι, αναπολώντας τις στιγμές που έχουν ζήσει στο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής που γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή στην έρημο της Καλιφόρνιας, με τους επισκέπτες να διαμένουν σε υπαίθρια καταλύματα και τροχόσπιτα.

Μπιάνκα Μπραντολίνι, Ευάγγελος Μπούσης, Ευγενία Νιάρχου Πίτερ Ντούντας

Οι 10 αρχές του Burning Man

Ο συνιδρυτής του Burning Man, Larry Harvey, συνέταξε τις 10 αρχές το 2004 ως κατευθυντήριες γραμμές για το νεοσύστατο Περιφερειακό Δίκτυο. Δεν δημιουργήθηκαν ως επιταγές για το πώς πρέπει να είναι και να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, αλλά ως αντανάκλαση του ήθους και της κουλτούρας της κοινότητας, όπως είχε αναπτυχθεί οργανικά από την έναρξη της εκδήλωσης.

Ριζοσπαστική ένταξη

Οποιοσδήποτε μπορεί να είναι μέλος του Burning Man. Καλωσορίζουμε και σεβόμαστε τους ξένους. Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στην κοινότητά μας.

Δωρεές

Το Burning Man είναι αφιερωμένο στις πράξεις της δωρεάς. Η αξία ενός δώρου είναι άνευ όρων. Η δωρεά δεν προϋποθέτει ανταπόδοση ή ανταλλαγή με κάτι ίσης αξίας.

Αποεμπορευματοποίηση

Προκειμένου να διατηρηθεί το πνεύμα της δωρεάς, η κοινότητά μας επιδιώκει να δημιουργήσει κοινωνικά περιβάλλοντα που δεν επηρεάζονται από εμπορικές χορηγίες, συναλλαγές ή διαφημίσεις. Είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε τον πολιτισμό μας από τέτοια εκμετάλλευση. Αντιστέκουμε στην αντικατάσταση της συμμετοχικής εμπειρίας από την κατανάλωση.

Ριζοσπαστική αυτονομία

Το Burning Man ενθαρρύνει το άτομο να ανακαλύψει, να ασκήσει και να βασιστεί στους εσωτερικούς του πόρους.

Ριζοσπαστική αυτοέκφραση

Η ριζοσπαστική αυτοέκφραση πηγάζει από τα μοναδικά χαρίσματα του ατόμου. Κανείς άλλος εκτός από το ίδιο το άτομο ή μια ομάδα συνεργατών δεν μπορεί να καθορίσει το περιεχόμενό της. Προσφέρεται ως δώρο στους άλλους. Σε αυτό το πνεύμα, ο δωρητής πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του αποδέκτη.

Κοινή προσπάθεια

Η κοινότητά μας εκτιμά τη δημιουργική συνεργασία και σύμπραξη. Προσπαθούμε να δημιουργούμε, να προωθούμε και να προστατεύουμε κοινωνικά δίκτυα, δημόσιους χώρους, έργα τέχνης και μεθόδους επικοινωνίας που υποστηρίζουν αυτή την αλληλεπίδραση.

Πολιτική ευθύνη

Εκτιμούμε την κοινωνία των πολιτών. Τα μέλη της κοινότητας που οργανώνουν εκδηλώσεις πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη για το δημόσιο καλό και να προσπαθούν να επικοινωνούν τις πολιτικές ευθύνες στους συμμετέχοντες. Πρέπει επίσης να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους.

Χωρίς ίχνη

Η κοινότητά μας σέβεται το περιβάλλον. Δεσμευόμαστε να μην αφήνουμε φυσικά ίχνη από τις δραστηριότητές μας όπου κι αν συγκεντρωνόμαστε. Καθαρίζουμε μετά από εμάς και προσπαθούμε, όποτε είναι δυνατόν, να αφήνουμε τους χώρους σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τους βρήκαμε.

Την Πέμπτη 26 Αυγούστου, παραμονής της πρεμιέρας του Burning Man, μια σφοδρή καταιγίδια προκάλεσε καταστροφές στις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ.

Συμμετοχή

Η κοινότητά μας είναι αφοσιωμένη σε μια ριζικά συμμετοχική ηθική. Πιστεύουμε ότι η μετασχηματιστική αλλαγή, είτε σε ατομικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο, μπορεί να επέλθει μόνο μέσω της βαθιάς προσωπικής συμμετοχής. Επιτυγχάνουμε την ύπαρξη μέσω της δράσης. Όλοι καλούνται να εργαστούν. Όλοι καλούνται να παίξουν. Κάνουμε τον κόσμο πραγματικό μέσω δράσεων που ανοίγουν την καρδιά.

Αμεσότητα

Η άμεση εμπειρία είναι, από πολλές απόψεις, ο σημαντικότερος δείκτης αξίας στην κουλτούρα μας. Επιδιώκουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που στέκονται ανάμεσα σε εμάς και την αναγνώριση του εσωτερικού μας εαυτού, την πραγματικότητα των ανθρώπων γύρω μας, τη συμμετοχή μας στην κοινωνία και την επαφή μας με έναν φυσικό κόσμο που υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις. Καμία ιδέα δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτή την εμπειρία.

