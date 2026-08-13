Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Αρίνα Σαμπαλένκα φιλοξενήθηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού TIME, όπου μίλησε για την καριέρα της, τις προσωπικές της προκλήσεις και τον προγραμματισμένο γάμο της στην Ελλάδα.

Η κορυφαία τενίστρια εξέφρασε την επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια στο μέλλον, διατηρώντας παράλληλα την αφοσίωσή της στον αθλητισμό.

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η αθλήτρια τάχθηκε υπέρ της ειρήνης, ενώ απέφυγε να σχολιάσει τις σχέσεις της με τον Λευκορώσο πρόεδρο.

Η Σαμπαλένκα χαρακτήρισε το τένις ως καθοριστικό παράγοντα για την ψυχική της υγεία μετά την απώλεια του πρώην συντρόφου της.

Τέλος, η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ της σκληρής δουλειάς στο γήπεδο και της προσωπικής της ζωής.

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Η Αρίνα Σαμπαλένκα ετοιμάζεται για μία ακόμη μεγάλη πρόκληση στο US Open, έχοντας προηγουμένως γεμίσει τις «μπαταρίες» της στη Μύκονο. Η Νο1 τενίστρια στον κόσμο μίλησε στο αμερικανικό περιοδικό «TIME», με αφορμή το τουρνουά της Νέας Υόρκης, και αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, την καριέρα της, τον γάμο που σχεδιάζει, αλλά και σε δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει.

Η Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια φιλοξενήθηκε στο εξώφυλλο του «TIME» και αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι θα ήθελε να παντρευτεί τον Έλληνα σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη, στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2027. Ο Φραγκούλης της έχει ήδη κάνει πρόταση γάμου.

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Η Σαμπαλένκα δήλωσε ότι ιδανικά θα ήθελε να δημιουργήσει οικογένεια στα 32 της χρόνια, να επιστρέψει στη συνέχεια στο τένις για μερικές σεζόν και αργότερα να αποκτήσει και δεύτερο παιδί. Ωστόσο, γνωρίζει ότι η ζωή μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά της. «Αυτό θέλω ιδανικά. Αλλά ό,τι και να φέρει η ζωή, είμαι έτοιμη γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

What an honor to be on the cover of @time ♥️ thank you for having me 🙏🏼 pic.twitter.com/UzuR7RkQTb August 13, 2026

Η Ρωσία, η Ουκρανία και ο Λουκασένκο

Η Νο1 τενίστρια στον κόσμο ρωτήθηκε και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ξεκαθαρίζοντας ότι επιθυμεί την ειρήνη και δεν υποστηρίζει τον πόλεμο. Όταν, όμως, κλήθηκε να σχολιάσει τη σχέση της με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, απάντησε ότι δεν θέλει να μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα.

«Το TikTok είναι μια μικρή απόδραση»

Η Σαμπαλένκα μίλησε και για την έντονη παρουσία της στο TikTok, έχοντας δεχθεί κατά καιρούς κριτική από χρήστες που θεωρούν ότι θα έπρεπε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο τένις.

«Περισσότερο τένις, λιγότερο TikTok», της έγραψε ένας χρήστης, με την ίδια να εξηγεί ότι τα social media λειτουργούν για εκείνη ως ένας τρόπος αποφόρτισης.

«Απλώς ξεχνάς τα πάντα. Προσπαθείς να χορέψεις, να κινήσεις το σώμα σου, οπότε για αυτά τα 30, 40 λεπτά, μερικές φορές και μια ώρα, απλώς επικεντρώνεσαι σε ένα πράγμα και δεν σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Είναι σαν μια μικρή απόδραση», ανέφερε.

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Μάλιστα, απάντησε και σε όσους επισκέπτονται το προφίλ της μόνο και μόνο για να την επικρίνουν: «Φίλε, απλώς βρες τα δικά σου πράγματα πριν μπεις στη ζωή των άλλων».

Η ίδια θυμήθηκε ότι παλαιότερα δεν είχε καν λογαριασμό στο Instagram και θεωρεί πως αυτό τη βοήθησε να συγκεντρωθεί περισσότερο στον εαυτό της.

«Νομίζω ότι το να μην έχω Instagram με βοήθησε πραγματικά να επικεντρωθώ στον εαυτό μου και να μην αναστατώνομαι ή να στενοχωριέμαι επειδή δεν έζησα την καλύτερη ζωή», είπε.

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«Brash, goofy, hard-­hitting, unfiltered, aggressive, unafraid to lose her temper at her coach and support staff in front of a global audience—this package makes Sabalenka arguably the most compelling player in tennis. “I want to be remembered as a fighter on court, but so cool… pic.twitter.com/385gksib0k — News Aryna Sabalenka (@Sabanewsss) August 13, 2026

«Το τένις με έσωσε από την κατάθλιψη»

Η Σαμπαλένκα αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που πέρασε μετά τον θάνατο του πρώην συντρόφου της, Κονσταντίν Κολτσόφ. Παρά το βαρύ πένθος, αγωνίστηκε στο Miami Open, προσπαθώντας να παραμείνει συγκεντρωμένη στο άθλημα.

«Το τένις με έσωσε πραγματικά από την κατάθλιψη», δήλωσε, περιγράφοντας πόσο δύσκολο ήταν εκείνο το διάστημα.

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«Προσπαθούσα απλώς να επικεντρωθώ στην προπόνηση, απλώς για να περνάω λιγότερο χρόνο με τον εαυτό μου και τις σκέψεις μου. Έκλαιγα πολύ στην προπόνηση. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή στη ζωή μου», ανέφερε.

Η ίδια εξήγησε και γιατί εκδηλώνει τόσο έντονα τα συναισθήματά της κατά τη διάρκεια των αγώνων. Όπως είπε, όταν κρατά μέσα της την αρνητικότητα, αυτή συσσωρεύεται και τελικά την επηρεάζει και αγωνιστικά.

«Όταν κρατάω αυτή την αρνητικότητα μέσα μου, συνεχίζει να μεγαλώνει. Σε καταστρέφει από μέσα, σε σημείο που δεν έχεις καμία ενέργεια και δύναμη να ανταγωνιστείς και να παλέψεις. Έτσι, το βρήκα πολύ χρήσιμο να φωνάζω κάτι. Πρέπει να το απελευθερώσω», εξήγησε.

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Η άποψή της για τα τρανς άτομα στον γυναικείο αθλητισμό

Η Σαμπαλένκα τοποθετήθηκε επίσης για τη συμμετοχή τρανς αθλητών στις γυναικείες διοργανώσεις, εκφράζοντας την άποψη ότι η συμμετοχή βιολογικών ανδρών στα γυναικεία αθλήματα θα δημιουργούσε ζήτημα δικαιοσύνης για τις γυναίκες.

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«Θέλω να με θυμούνται ως μαχήτρια»

Μιλώντας για την υστεροφημία της, η Σαμπαλένκα δήλωσε ότι θα ήθελε να μείνει στη μνήμη του κόσμου ως μία μαχήτρια μέσα στο γήπεδο, αλλά ως ένας άνθρωπος χαλαρός και διασκεδαστικός εκτός αυτού.

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Δεν χρειάζεται να είσαι πλήρως, απόλυτα συγκεντρωμένος στα όνειρά σου. Μια μέρα μπορούν να σε καταστρέψουν», ανέφερε.

Όσο για το US Open, η Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την ατμόσφαιρα στη Νέα Υόρκη και ξεκαθάρισε ότι θέλει να επιστρέψει στην κορυφή και να κατακτήσει ξανά το τρόπαιο.

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